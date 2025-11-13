उज्जैन में सोलर मॉड्यूल इकाई पर 8 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, युवाओं को रोजगार मिलना तय

ETV Bharat / state

उज्जैन और शाजापुर में 8 हजार करोड़ के मेगा सोलर प्रोजेक्ट और अन्य उद्योगिक इकाइयों की होगी शुरुआत. मोहन यादव 14 नवंबर को करेंगे भूमिपूजन.

उज्जैन में 8 हजार करोड़ रुपए से स्थापित होगी सोलर मॉड्यूल इकाई
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 14 नवंबर को उज्जैन में 8 हजार करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन करेंगे. युवाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को मुख्यमंत्री नई दिशा देंगे. उज्जैन और शाजापुर जिले में 8 हजार करोड़ से अधिक के मेगा सोलर प्रोजेक्ट और अन्य उद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे. यह कार्यक्रम प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और सोलर उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट

एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि "बरंडवा गांव में औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में जैक्सन ग्रुप द्वारा 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इन्वेस्टमेंट से अत्याधुनिक सोलर मॉड्यूल इकाई स्थापित की जा रही है. यह परियोजना दो चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में 3 गीगावॉट सौर मॉड्यूल और 3 गीगावॉट सौर सेल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 हजार 47 करोड़ रूपये का निवेश होगा.
दूसरे चरण में सोलर सेल, इंगॉट्स और वेफर्स निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें 7 हजार 105 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है. इस संयंत्र में नवीनतम टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल तकनीक का उपयोग किया जाएगा. परियोजना से करीब 04 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 04 हजार से अधिक को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा."

8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट

जानिए मुख्यमंत्री का कार्यकम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रस्‍तावित कार्यक्रम के अनुसार 14 नवंबर को शाजापुर जिले के मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में आदित्य वुड पैकेजिंग, पुष्टि फार्माकेम प्रा.लि. का भूमिपूजन करेंगे. वहीं रुक्मणि एंड सन्स तथा योनको प्रोटीन्स प्रा.लि. का लोकार्पण करेंगे. ये इकाइयां क्रमशः वुडन पैलेट्स, फार्मा केमिकल्स, कृषि एवं घरेलू उत्पाद तथा बायो स्टिमुलेंट्स के निर्माण से जुड़ी हैं. तराना क्षेत्र में बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के माध्यम से मेगा सोलर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगें. इन सभी परियोजनाओं से संयुक्त रूप से प्रदेश में 8 हजार 185 करोड़ रूपये का निवेश होगा.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी उज्जैन की पहचान

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "विश्वस्तरीय जैक्सन ग्रुप के निवेश से उज्जैन के साथ-साथ उज्जैन जिले के तराना तहसील के गांव बरंडवा, कनासिया तथा शाजापुर जिले के मक्सी में औद्योगिक विकास का नया युग प्रारंभ होगा. जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन की पहचान स्थापित होगी. सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम को सुचारु रुप से सम्‍पन्‍न करने के आवश्‍यक निर्देश दिए गए हैं."

'स्थानीय युवाओं को काम करने का मौका'

एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ने निवेशकों के लिए प्रदेश में विश्वसनीय और आकर्षक वातावरण तैयार किया है. इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विश्व की अग्रणी कंपनी जैक्सन ग्रुप ने उज्जैन जिले में सोलर उपकरणों के निर्माण हेतु अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है. जिससे स्थानीय युवाओं को उनके घर के पास ही काम करने का मौका मिलेगा."

2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

भारत सरकार ने साल 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है. वर्तमान में देश ने लगभग 190 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 90 गीगावॉट है. अब प्रदेश ने सोलर उपकरणों को, जो अभी तक यूरोपीय देशों या चीन से आयात किए जाते थे, को मध्य प्रदेश में ही निर्माण करने का संकल्प लिया है.

