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राजा-महाराजाओं की गुप्त भाषा होने लगी जीवित, अब इतिहास में दफन बड़े रहस्यों से उठेगा पर्दा

800 साल पुरानी मोड़ी लिपि का रहस्य क्या है, इसका इस्तेमाल राजा-महाराजा कैसे करते थे, वर्तमान में ये क्यों उपयोगी है? जानिए सब कुछ.

Secret old Language Modi lipi
राजा-महाराजाओं की गुप्त भाषा होने लगी जीवित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 5:10 PM IST

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उज्जैन : राजतंत्र के दौरान राजा-महाराजाओं के बीच राजकीय व्यवहार की गोपनीयता के लिए प्रयोग की जाने वाली 800 साल पुरानी मोड़ी लिपि जानने और समझने की कोशिशें शुरू. उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में इन दिनों 800 साल पुराने इतिहास को दोहराया जा रहा है. देश में जहां-जहां भी मराठा शासन रहा, वहां मोड़ी लिपि का प्रयोग हुआ. मध्य प्रदेश में 1960 के पहले तक प्रयोग होता रहा, लेकिन जैसे ही टंकण यंत्र (टाइपराइटर) का आविष्कार हुआ, ये लिपि प्रचलन से बाहर हो गई.

मराठा काल की गुप्त भाषा मोड़ी लिपि

मराठा काल में कभी राजा-महाराजाओं एवं प्रशासन की सबसे गोपनीय भाषा रही मोड़ी लिपि फिर चर्चा में है. उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में चल रहे विशेष प्रशिक्षण शिविर में इतिहास को न केवल याद किया जा रहा है, बल्कि उसे फिर से सीखा भी जा रहा है. मुंबई से आए विशेषज्ञ मनोज मरस्कोल्हे और अमोल मोहालकर प्रतिभागियों को इस प्राचीन लिपि को मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशन में सिखा रहे हैं.

800 साल पुरानी मोड़ी लिपि का रहस्य जानने कार्यशाला (ETV BHARAT)

विशेषज्ञ बताते हैं "मराठाकाल की रहस्यमयी लिखावट राजकीय व्यवहार की गोपनीयता के लिए प्रयोग की जाती थी. मोड़ी लिपि को सिखाने के पीछे उद्देश्य यही है आने वाले समय मे राजाओं की गुप्त भाषा में लिखे करोड़ों दस्तावेजों को पढ़कर इतिहास को समझकर प्रदेश ही नहीं, देश को अपने प्राचीन वैभव की और ले जाया जा सके."

800 साल पुरानी मोड़ी लिपि के जानकार मनोज मरस्कोल्हे (ETV BHARAT)

ग्वालियर, भोपाल के बाद उज्जैन में कार्यशाला

विशेषज्ञ आलोक मोहालकर ने ETV भारत को बताया "मध्य प्रदेश सरकार अहिल्या बाई होल्कर की पिछले साल 300वीं जयंती मना रही थी. उस दौरान घोषणा करते हुए कहा गया था मोड़ी लिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उसी के तहत पिछले साल कार्यशाला ग्वालियर और भोपाल में आयोजित की गई. अब उज्जैन के कालिदास अकादमी में 28 अप्रैल से 07 मई तक आयोजित हो रही है, जिसमे 45 युवा एवं बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और वे लिपि को सिख रहे हैं. ये वे युवा और बुजुर्ग हैं, जिनके पूर्वज कभी इस लिपि को जानते थे."

सबसे ज्यादा दस्तावेज पुणे में आज भी मौजूद

विशेषज्ञ मनोज मरस्कोल्हे बताते हैं "मोड़ी लिपि का इतिहास सन् 1200 से जुड़ा है. इसका उपयोग 1960 तक महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में होता रहा. 1960 के बाद फॉन्ट समस्या के चलते देवनागरी लिपि की शुरुआत की गई. टंकण यंत्र टाइपराइटर की वजह से बहुत कुछ आसान हो गया. मोड़ी लिपि में लिखते वक्त हाथ नहीं उठाया जाता. सबसे ज्यादा दस्तावेज पुणे में पेशवाई के कारण आज भी मौजूद हैं. कलेक्टर ऑफिस, राजस्व, भूमि अभिलेख जैसे दफ्तरों में इसके ज्यादा दस्तावेज हैं. 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तब प्रशासनिक कार्यों में धीरे-धीरे देवनागरी और अंग्रेजी का उपयोग होने लगा."

Secret old Language Modi lipi
कुछ ऐसी है 800 साल पुरानी मोड़ी लिपि (ETV BHARAT)

राजकीय गोपनीयता का मजबूत माध्यम थी मोड़ी लिपि

विशेषज्ञ आलोक मोहालकर बताते हैं "मोड़ी लिपि को 800 साल पूर्व हेमाड़पंत "हेमाद्रि पंडित" ने विकसित किया. छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवाओं के समय मोड़ी ही प्रमुख राजकाज की लिपि थी. लिपि को प्रशासनिक कार्यो को तेज और सरल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा. मराठा काल के समय के शासक जब मध्य प्रदेश की और आए तो इसका उपयोग होने लगा. इसे मध्य प्रदेश में सिंधिया शासकों ने आगे बढ़ाया. ये लिपि राजकीय आदेश, लेखा-जोखा, पत्राचार, गोपनीयत दस्तावेजों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लाई गई थी. खास बात यह भी इसकी लिखावट तेज और प्रवाहपूर्ण होने से इसका उपयोग होता था."

मोड़ी लिपि हिंदी और मराठी में, लेखनशैली अलग

विशेषज्ञ बताते हैं "उदाहरण के लिए किसी शासक को किसी दूसरे शासक के पास कोई संदेश देना है तो मोड़ी लिपि का उपयोग किया जाता था. मोड़ी लिपि बहुत कम और खास लोग ही जानते थे. मोड़ी लिपि हिंदी और मराठी ही है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है. इसलिए वह किसी को समझ नहीं आती. कवि, साहित्यकार इसे लिखते थे. राजा-महाराजा बजट आने से पूर्व सालभर का हिसाब-किताब रखने के लिए मोड़ी लिपि में लिखते थे, जिसमें गांवों का हिसाब, जमीनों का लेखा-जोखा और मंदिरो में पूजन करने वालो का हिसाब होता था. युद्धों का इतिहास भी मोड़ी लिपि में लिखा गया. इतिहास को सामने लाना है तो मोड़ी लिपि को पढ़ने वाले समझने वालों की संख्या भी ज्यादा होना चाहिए."

Secret old Language Modi lipi
800 साल पुरानी मोड़ी लिपि सीखते लोग (ETV BHARAT)

मोड़ी लिपि भी देश के कई हिस्सों में मौजूद

जानकार कहते हैं "इतिहास के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि मराठा साम्राज्य के साथ साथ मोड़ी लिपि भी देश के कई हिस्सों में मौजूद है. यह प्रशिक्षण वाली पहल आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से जोड़ने की मजबूत कड़ी बन रही है, जहां अतीत की गोपनीय भाषा वर्तमान की जिज्ञासा से फिर जीवित हो रही है." कालिदास अकादमी के निदेशक डॉ. गोविन्द गन्धे ने कहा "800 वर्षों के इतिहास के करोड़ों दस्तावेज ऐसे हैं, जिनको पढ़ा नहीं जा सका है."

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