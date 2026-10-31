उज्जैन में शिप्रा तट पर बना मनु शतरूपा का मंदिर, पुजारी बोले 20 साल तक कथाएं सुनने के बाद मिली प्रेरणा
उज्जैन में शिप्रा तट पर मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का मंदिर स्थापित. महामंडलेश्वर शांतिस्वरूपानंद ने बताया ऐतिहासिक पहल. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:13 PM IST
उज्जैन: मनुस्मृति और मनुवाद को लेकर देश में जारी सामाजिक और राजनीतिक बहस के बीच धर्म नगरी उज्जैन में एक अनूठा मंदिर चर्चा का विषय बन रहा है. यहां जीवनखेड़ी गांव में शिप्रा नदी के तट पर ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र माने जाने वाले स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का मंदिर स्थापित किया गया है.
मंदिर निर्माता और पुजारी के सी नागवंशी इसे देश का पहला मनु शतरूपा मंदिर होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे समय में जब मनुस्मृति को लेकर जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता और धार्मिक परंपराओं पर अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं. मनु को समर्पित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक विमर्श का भी विषय बन सकता है. मंदिर में सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन के साथ-साथ साधु संतों के भी पहुंचने का क्रम जारी है.
'20 साल तक कथाएं सुनने के बाद मिली मंदिर बनाने की प्रेरणा'
मंदिर निर्माता और पुजारी के सी नागवंशी ने बताया, "वह देशभर के धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, कुंभ मेले में भी जाते हैं जहां सेवा करने के साथ धार्मिक कथाओं का श्रवण करते हैं. करीब 20 सालों तक कथाएं सुनने के बाद उनके मन में विचार आया कि मानव जीवन में ऐसा कुछ किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें और इतिहास से जुड़ सकें. इसी प्रेरणा से उन्होंने शिप्रा तट पर भगवान ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र माने जाने वाले मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का मंदिर बनवाया."
पुजारी के सी नागवंशी ने बताया, "धार्मिक कथाओं में मनु और शतरूपा की लगभग 10000 वर्षों की तपस्या का वर्णन मिलता है. तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था. इस पर मनु ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई. मान्यता के अनुसार भगवान ने उन्हें त्रेता युग में अयोध्या में दशरथ और माता कौशल्या के घर श्रीराम के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था. इसी धार्मिक प्रसंग और मनु शतरूपा के महत्व को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिर का निर्माण कराया गया है."
'मनु से जुड़ी है मानव उत्पत्ति की परंपरा'
दर्शन करने पहुंचे उज्जैन चारधाम मंदिर आश्रम के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा, "सृष्टि के आदि पुरुष मनु हैं, जिनके कारण हम सब मनुष्य कहलाते हैं. हमें गौरव है कि हम मनुवादी हैं. हम पहले मनुष्य हैं जो मनु से आए हैं. मनु जी महाराज ने सृष्टि के आदि से शुरुआत में मनुष्यों की उत्पत्ति की. मनु सतरूपा से ही यह मैथुनी सृष्टि हुई और उसी से मनुष्य कहलाए तो हम सब मनुष्य हैं. यहां मनु सतरूपा का मंदिर बनाकर के सी नागवंशी ने ऐतिहासिक कार्य किया है."
मनु और मनुस्मृति में क्या है संबंध?
धार्मिक जानकारों के अनुसार मनु और मनुस्मृति का नाम एक दूसरे से जुड़ा होने के बावजूद दोनों के संदर्भ को समझना जरूरी है. हिंदू पुराणों में स्वयंभू मनु और शतरूपा को मानव सृष्टि के प्रारंभिक पूर्वजों के रूप में वर्णित किया गया है. वहीं मनुस्मृति एक प्राचीन संस्कृत धर्म शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें धर्म, आचार विचार, सामाजिक कर्तव्य, विवाह उत्तराधिकार और दंड व्यवस्था जैसे विषयों का उल्लेख मिलता है. मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में महृषि भृगु द्वारा मनु की शिक्षाओं को सुनाए जाने का प्रसंग है.
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सामाजिक एकता और संवाद का केंद्र बन सकता है यह मंदिर
धार्मिक और राजनीतिक जानकारों ने यह भी कहा कि मनुस्मृति को लेकर लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस होती रही है. इसके वर्ण व्यवस्था, जातिगत प्रावधानों और स्त्रियों की स्थिति से संबंधित अंशों की आलोचना भी की जाती रही है. कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं. ऐसे माहौल में उज्जैन में मनु शतरूपा का मंदिर स्थापित होना कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल मंदिर निर्माता का इस मंदिर को देश का पहला मनु शतरूपा मंदिर बताने का दावा और महामंडलेश्वर की मौजूदगी में इसे मिली धार्मिक मान्यता चर्चा में ला रही है.