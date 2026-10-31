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उज्जैन में शिप्रा तट पर बना मनु शतरूपा का मंदिर, पुजारी बोले 20 साल तक कथाएं सुनने के बाद मिली प्रेरणा

उज्जैन में शिप्रा तट पर बना मनु शतरूपा का मंदिर ( ETV Bharat GFX )

उज्जैन: मनुस्मृति और मनुवाद को लेकर देश में जारी सामाजिक और राजनीतिक बहस के बीच धर्म नगरी उज्जैन में एक अनूठा मंदिर चर्चा का विषय बन रहा है. यहां जीवनखेड़ी गांव में शिप्रा नदी के तट पर ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र माने जाने वाले स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का मंदिर स्थापित किया गया है.

मंदिर निर्माता और पुजारी के सी नागवंशी इसे देश का पहला मनु शतरूपा मंदिर होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे समय में जब मनुस्मृति को लेकर जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता और धार्मिक परंपराओं पर अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं. मनु को समर्पित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक विमर्श का भी विषय बन सकता है. मंदिर में सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन के साथ-साथ साधु संतों के भी पहुंचने का क्रम जारी है.