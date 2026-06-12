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बार-बार टूट रहा है रिश्ता, मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने पर मांगलिक दोष दूर होने का दावा

उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर में विधिवत पूजन और मंगल शांति करवाने से विवाह में आ रहे मांगलिक दोष और अड़चनें दूर होती हैं. मंगलनाथ के दर्शन से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है. मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के रहने वाले 31 वर्षीय त्रिभुवन सिंह ने कहा, "मुझे मंगल दोष है, मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है कि यहां पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी. घर वालों के कहने पर अपने मन की शांति और वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इस उद्देश्य से मैं यहां आया हूं."

उज्जैन: क्षिप्रा नदी किनारे मंगलनाथ मंदिर में अधिकमास के दौरान युवाओं का तांता लगा हुआ है. यह स्थल नवग्रहों के अधिपति मंगल और मंगल की जन्मस्थली कहा जाता है. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ये युवा विशेष कर वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले मंगल दोष के कारण आने वाली बाधाओं के निवारण की आस लिए मंगलनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं.

वैवाहिक जीवन में बाधा से मुक्ति पाने करते हैं पूजा

मंदिर में 20 से लेकर 35 वर्ष के बीच के युवाओं की भीड़ देखी जा रही है. राजस्थान से आये युवक ईश्वर सिंह ने कहा, "मेरे पड़ोसी पंडित हैं, उन्होंने बताया था कि यहां पर वैवाहिक जीवन में बाधा से मुक्ति के लिए मंगल दोष पूजा की जाती है, तो मैं दर्शन के लिए चला आया." इंदौर के मानपुर से आई मनीषा परमार ने कहा, "मेरी उम्र अभी 20 वर्ष है. पंडित ने बोला कि मंगल दोष है, इसलिए मेरा रिश्ता बार-बार टूट रहा है, तो मैं पूजा करने आई हूं."

मंगल दोष निवारण के लिए पहुंचे लोग

मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती ने बताया, "भगवान मंगल को ग्रहों में बल, पराक्रम और मंगलकारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है. इसलिए यहां आकर विधि विधान से पूजन करने पर उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय होता है. ज्योतिष के आधार पर और हमारे धार्मिक मतानुसार अगर किसी की राशि में मंगल है, तो वह यहां आकर के मंगल दोष निवारण के लिए पूजन करवाता है."

मांगलिक दोष दूर करने देशभर से युवा पहुंच रहे हैं उज्जैन (ETV Bharat)

जानिए क्या है महत्व

मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती ने बताया, "पुराणों के आधार पर अंधका खंड में इसका बड़ा महत्व बताया गया है. भगवान शिव के तेज से उत्पन्न दिव्य शक्ति ने अंधकार रूपी दैत्य अंधकासुर का संहार किया था और यहीं पास में अंगारेश्वर धाम के यहां भगवान शिव ने अंधकासुर के संहार के बाद अपने उग्र स्वरूप को शांत किया था.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अंधकासुर को मिला वरदान भी भगवान शिव द्वारा ही प्रदान किया गया था लेकिन जब उसके अत्याचारों से पृथ्वी, देवलोक और समस्त संसार में हाहाकार मच गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं.

देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने अंधकासुर का संहार किया और समस्त लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया. इसके बाद देवताओं ने भगवान अंगारक (मंगल देव) का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कर उनके उग्र स्वरूप को शांत किया तथा उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया, तब देवताओं ने वरदान स्वरूप घोषणा की कि वारों में मंगलवार, तिथियों में अंगारक चतुर्थी तथा ग्रहों में मंगल ग्रह विशेष महत्व और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा.

इसी कारण भगवान मंगल को ग्रहों में बल, पराक्रम और मंगलकारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह सारे भाव और सारी स्थितियों के आधार पर जिनका भी मांगलिक दोष निवारण के रूप में होता है, शादी विवाह में तो यहां आकर के पूजन विधि विधान से करते हैं, उनका मंगल होता है."