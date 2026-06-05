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ईरानी हमले में मारे गए मंजूर उज्जैन में हुए सुपुर्द-ए-खाक, परिवार ने मांगी सरकारी सहायता

कुवैत एयरपोर्ट हमले में मारे गए मंजूर अहमद का शव आया उज्जैन, शुक्रवार को किया सुपुर्द ए खाक, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल.

MANZOO BODY BROUGHT UJJAIN
ईरानी हमले में मारे गए मंजूर उज्जैन में हुए सुपुर्द-ए-खा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:00 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए कथित ड्रोन और मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले मंजूर अहमद का शव शुक्रवार शाम उज्जैन पहुंचा. अहमदाबाद एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए शव को उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी स्थित उनके निवास लाया गया. जहां परिजनों, रिश्तेदारों और समाजजनों की भारी भीड़ जुट गई. शव के घर पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. आखिरी बार मंजूर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए. इसके बाद जनाजा निकाला गया और बेगमपुरा कब्रिस्तान में मंजूर अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

क्षेत्रीय पार्षद व ने बताया कि "आखिरी बार मंजूर को देखने के बाद जनाजा निकाला गया. उन्होंने कहा कि परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है. सरकारी सहायता की आवश्यकता है. परिजनों का आरोप है कि अब तक कोई भी अधिकारी उन्हें सांत्वना देने या सहायता का भरोसा देने नहीं पहुंचा है."

MANDUR AHMED BURIED IN UJJAIN
बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग (ETV Bharat)

शादी में शामिल होने भारत आ रहे थे

मंजूर अहमद के बेटे मोहम्मद अनस के अनुसार उनके पिता 8 जून को रतलाम में होने वाली अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे थे. मंगलवार शाम को उनकी परिवार से आखिरी बार बातचीत हुई थी. उन्होंने बताया था कि वे कुवैत से मुंबई पहुंचेंगे और वहां से ट्रेन द्वारा नागदा आएंगे, जहां परिवार के सदस्य उन्हें लेने जाने वाले थे. परिजनों के मुताबिक मंजूर अहमद 3 जून को कुवैत से मुंबई आने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर मौजूद थे. इसी दौरान एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, जिसमें यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा. इस घटना में मंजूर अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 63 अन्य लोग घायल हुए.

बुधवार से शुरू हुई थी पार्थिव शरीर लाने की प्रक्रिया

मोहम्मद अनस ने बताया कि "हादसे के बाद से ही शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. शुक्रवार को शव अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग से उज्जैन लाया गया. परिजनों का कहना है कि हमले में मंजूर अहमद के सभी दस्तावेज नष्ट हो गए थे. शव को उज्जैन लाने के लिए निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जिस पर लगभग 27 हजार रुपए का खर्च आया."

परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे मंजूर

मंजूर अहमद अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. बेहतर भविष्य और बच्चों की शिक्षा के लिए वे लंबे समय से विदेश में काम कर रहे थे. परिजनों के अनुसार वे पिछले लगभग 30 वर्षों से खाड़ी देशों में रहकर टेलरिंग का काम कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. वे आखिरी बार अक्टूबर 2025 में उज्जैन आए थे. उस दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि अब वे पहले की तुलना में अधिक बार घर आने की कोशिश करेंगे.

भारत ने हमले की निंदा की

घटना के बाद भारत सरकार ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया जाना स्वीकार्य नहीं है. भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसे हमलों को तत्काल रोकने की अपील की है. इस बीच ईरान ने भी क्षेत्रीय घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कुवैत और बहरीन की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. आत्मरक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए भविष्य में आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.

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