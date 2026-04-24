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उज्जैन-मंदसौर में बड़ा घोटाला, इंश्योरेंस कंपनी को लगाई 8 करोड़ की लगाई चपत, 40 से ज्यादा आरोपी

EOW उज्जैन एसपी समर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया "आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 3 सितंबर 2025 को भोपाल EOW मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि उज्जैन व मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में जारी पॉलिसियों में बीमा एजेंटों, पॉलिसी धारकों व नामिनी द्वारा पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित व मृत व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, जीवन बीमा क्लेम आवेदन के साथ प्रस्तुत किए और अवैध रूप से क्लेम राशि प्राप्त कर ली गई, जो करोड़ो में है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन एवं मंदसौर में बड़ा बीमा घोटाला सामने आया है. जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी को 8 करोड़ की चपत लगी है. मामले में उज्जैन EOW ने प्रकरण दर्ज करते हुए 40 से अधिक आरोपी बनाए हैं. इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भोपाल EOW मुख्यालय पर शिकायत दर्ज की गई थी. जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया. हैरानी की बात यह है कि 40 से ज्यादा आरोपियों में बीमा एजेंटो, पॉलिसी धारकों, नॉमिनियों, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव व अन्य के नाम शामिल हैं.

27 में से 19 पॉलिसी पाई गई जांच में संदिग्ध

एसपी समर वर्मा ने यह भी बताया शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच की गई. जिसमें कुल 27 बीमा पॉलिसियां संदिग्ध मिली है. इनमें 19 मामलों में बीमारी छिपाकर पॉलिसी ली गई थी. 8 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर पॉलिसी जारी कर क्लेम की कोशिश की गई थी. जांच में परत दर परत खुलती गई. लोक सेवकों ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उन्होंने पॉलिसी धारकों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर, मिथ्या साक्ष्य तैयार कर दिए थे और बीमा कम्पनी में मृत्युदावा प्रस्तुत कर दिया था. अब तक 8 करोड़ रुपए की ठगी होना सामने आया है.

गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज

एसपी के मुताबिक मामले में 40 से अधिक आरोपी बनाए गए हैं. आरोपियों के खिलाफ धारा 417, 420/511, 467, 468, 471, 120 (बी) व भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 (ग), 12 (संशोधन अधिनियम 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है." इस कार्रवाई के बाद उज्जैन और मंदसौर में मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसी लेकर करोड़ों का क्लेम निकालने वाले गिरोह में आरोपियों के नाम सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

इसमें सरपंच, सचिव सहायक सचिव जैसे जिम्मेदोरों के भी नाम शामिल हैं. EOW का कहना है इस पूरे मामले मे अभी और भी आरोपी बढ़ने की संभावना है जांच में सामने आया पूरा नेटवर्क उज्जैन एवं इंदौर में फैला हुआ है. गिरोह में शामिल आरोपियों ने मृत व्यक्तियों के दस्तावेजों को आधार बनाया और बीमा कम्पनी को चपत लगाई.