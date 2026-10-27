आंगन की परंपरा से आधुनिक कैनवास तक मांडना का सफर, 32 घंटे में शिव बारात उकेर कर बनाया रिकॉर्ड
उज्जैन में शिप्रा के तट पर शिव भक्ति और मालवा की लोक कला मांडना का अनूठा संगम. बना विश्व रिकॉर्ड. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:59 PM IST
उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी में 26 वर्षीय सिद्धार्थ भागचंदानी ने पारंपरिक लोक कला को आधुनिक कैनवास पर उतार कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन के सहयोग से 36 घण्टे का लक्ष्य लेकर कैनवास पर एक्रेलिक कलर लेकर लगातार शिव बारात पर आधारित मांडना बना रहे सिद्धार्थ ने 32 घंटे 3 मिनट 42 सेकंड में इतिहास रच दिया और 108 मीटर की जगह 111 मीटर कैनवास पर शिव बारात उकेर दी.
सिद्धार्थ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ मनीष विश्नोई ने लार्जेस्ट मांडना पेंटिंग क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल, लार्जेस्ट फोक पेंटिंग मैराथन बॉय इंडिविजुअल और लार्जेस्ट मांडना आर्ट पेंटिंग का खिताब दिया. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी सिद्धार्थ ने प्रस्ताव भेजा है.
111 मीटर का कैनवास, शिव बारात की भव्य परिकल्पना
शिप्रा के तट पर शिव भक्ति और मालवा की लोक कला का अनूठा संगम देखने को मिला. रामघाट स्थित राणोजी की छतरी के नीचे 111 मीटर लंबे कैनवास पर भगवान शिव की बारात उकेरी गई. युवा कलाकार सिद्धार्थ भागचंदानी ने इसके लिए लगातार 36 घंटे की कला साधना का लक्ष्य रखा था. 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित इस विशेष आयोजन का उद्देश्य मालवा की पारंपरिक मांडना कला को नई पहचान दिलाना और इसे विश्व रिकॉर्ड के मंच तक पहुंचना था.
करीब 5 फीट चौड़े और 162 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कैनवास पर तैयार हो रही इस कलाकृति में शिव बारात को मांडना शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. आयोजकों का दावा है कि यह दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी मांडना कलाकृतियों में से एक होगी. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बाद इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है.
मां से सीखी लोककला, डिजाइन की पढ़ाई से मिला दृष्टिकोण
सिद्धार्थ भागचंदानी का मांडना और संजा जैसी पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़ाव बचपन से रहा है. सिद्धार्थ भागचंदानी बताते हैं, "उन्होंने अपनी मां पल्लवी किशन से इस कलाओं की बारीकियों को सीखा. इस पारंपरिक कला के प्रति लगाव को उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़ाया. उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से स्नातक किया और स्कॉटलैंड में डिजाइन फॉर बिजनेस में एमएससी की पढ़ाई की है. सिद्धार्थ के अनुसार उनका सिलेक्शन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए 6 महीने के एक कोर्स के लिए भी हुआ है."
मांडना के लिए 7 दिनों का उपवास
सिद्धार्थ भागचंदानी ने बतायास, "इस लोक कला को कैनवास पर उकरने के लिए पिछले 7 दिनों से उपवास पर थे. जिससे शरीर की ऊर्जा बरकरार रहे. शरीर की शुद्धता बनी रहे जिससे तप के बाद सफलता भी मिले. इस आयोजन को वह प्रतिकल्पा इंस्टिट्यूट के साथ मिलकर कर रहे हैं. वह खुद मांडना चौपाल के फाउंडर हैं, जो प्रतिकल्पा इंस्टिट्यूट की एक विंग है. उनका प्रयास है कि पारंपरिक लोक-कला को आधुनिक डिजाइन बड़े कैनवास और नए रचनात्मक माध्यमों से जोड़कर युवाओं तक पहुंचाया जाए."
आधुनिक कैनवास तक मांडना का सफर
सिद्धार्थ के अनुसार, "मांडना मालवा और राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं में शामिल है. ग्रामीण क्षेत्रों में इसे घरों के आंगन और दीवारों पर त्योहारों, धार्मिक अवसरों और मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान बनाया जाता रहा है. परंपरागत रूप से गोबर से लिपि सतह गेरू और खड़िया जैसे रंगों का उपयोग होता था. अब कलाकार समय अनुसार बदलाव के साथ इस कला को कैनवास और ऐक्रेलिक रंगों जैसे आधुनिक माध्यम पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं.
'हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी दिखाई देती है यह लोककला'
सिद्धार्थ की मां पल्लवी कहती हैं, "बेटे का यह प्रयोग इसी बदलाव की एक मिसाल है. वह पारंपरिक कला को उसके सांस्कृतिक संदर्भ से अलग किए बिना बड़े आकार में प्रस्तुत करना चाहते हैं. इस लोक कला को हड़प्पा सभ्यता की कलाओं के आधार पर भी समझा जा सकता है, इसके प्रमाण उस सभ्यता में भी दिखाई देते हैं."
साहित्य और शिव परंपरा से प्रेरित कलाकृति
सिद्धार्थ के अनुसार "शिव बारात की अवधारणा तैयार करने में गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस और कालिदास की रचनाओं से प्रेरणा ली गई है. मेरे लिए यह काम केवल एक बड़ी पेंटिंग बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति परंपराओं को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना है. मांडना शब्द को 'मंडन' यानी सजाने या अलंकृत करने से जोड़कर देखा जाता है. इसकी पारंपरिक आकृतियां लोकजीवन, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक प्रतीकों को अभिव्यक्त करती है."
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युवाओं को जोड़ने के लिए भजन जैमिंग
लोककला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजन में भजन जैमिंग जैसा आयोजन भी रखा गया. इसके माध्यम से पारंपरिक भक्ति को युवाओं की आधुनिक संगीत संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई. इस भजन जैमिंग के दौरान ही सिद्धार्थ ने अपनी कला मांडना को बनाने का काम जारी रखा. जिससे भजन जैमिंग में आने वाले युवाओं का ध्यान इस लोक कला पर भी रहे. खास बात यह है कि सिद्धार्थ इससे पहले मांडना कला पर आधारित मध्य प्रदेश पर्यटन का विज्ञापन भी बन चुके हैं. इस कलाकृति के निर्माण के लिए लगभग 20 मार्कर और तीन लीटर एक्रेलिक कलर का उपयोग किया गया.