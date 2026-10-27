ETV Bharat / state

आंगन की परंपरा से आधुनिक कैनवास तक मांडना का सफर, 32 घंटे में शिव बारात उकेर कर बनाया रिकॉर्ड

आंगन की परंपरा से आधुनिक कैनवास तक मांडना का सफर ( ETV Bharat )

उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी में 26 वर्षीय सिद्धार्थ भागचंदानी ने पारंपरिक लोक कला को आधुनिक कैनवास पर उतार कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन के सहयोग से 36 घण्टे का लक्ष्य लेकर कैनवास पर एक्रेलिक कलर लेकर लगातार शिव बारात पर आधारित मांडना बना रहे सिद्धार्थ ने 32 घंटे 3 मिनट 42 सेकंड में इतिहास रच दिया और 108 मीटर की जगह 111 मीटर कैनवास पर शिव बारात उकेर दी.

सिद्धार्थ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ मनीष विश्नोई ने लार्जेस्ट मांडना पेंटिंग क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल, लार्जेस्ट फोक पेंटिंग मैराथन बॉय इंडिविजुअल और लार्जेस्ट मांडना आर्ट पेंटिंग का खिताब दिया. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी सिद्धार्थ ने प्रस्ताव भेजा है.