उज्जैन में ससुराल में 19 साल के पति ने की आत्महत्या, चपटे में आए 3 लोगों की हालत गंभीर
उज्जैन में एक शख्स ने ससुराल में की आत्महत्या, चपटे में आए पत्नी, सास और पड़ोस की बच्ची, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 9:14 AM IST
उज्जैन: नागदा शहर के वार्ड क्रमांक 26 इंद्रपुरी क्षेत्र में बुधवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक परिवार से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी. कुछ देर बाद जलती आग की लपटों में घिरा एक शख्स दिखा. उसकी आग बुझाते परिवार के लोग दिखाई दिए. लोग समझ पाते इतने में वह बुरी तरह झुलस चुका था. जबकि उस आग की चपेट में तीन और लोग आ गए और बुरी तरह झुलस गए जिसमें दो महिलाएं और एक ढाई साल की बच्ची है. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ससुराल पहुंच शख्स ने की आत्महत्या, चपेट में आए बाकी सदस्य
नागदा की बिरलाग्राम थाना पुलिस के प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि "मृतक शिवपुरा रत्नाखेड़ी का रहने वाला है. जिसका नाम अलि उम्र 19 वर्ष नाम है, अनिल की 1 साल पहले ही शादी हुई थी, उसकी पत्नी नाबालिग है. घरेलू विवाद के चलते अनिल देर रात नगर के वार्ड क्रमांक 26 इंद्रपुरी कॉलोनी पहुंचा. जहां उसने आत्महत्या की. आग की चपटे में अनिल की पत्नी 16 साल, सास कलाबाई 50 साल और वहीं पास में खेल रही रिश्तेदार की ढाई साल की बच्ची आ गए. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की. बमुश्किल आग बुझाई गई, लेकिन अनिल की मौत हो गई. बाकी तीनों का इलाज जारी है. सभी झुलसे हुए लोगों को उज्जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घायलों को पहले नागदा के ही जनसेवा में भर्ती कराया गया था.
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घरेलू कलह बताई जा रही वजह
नागदा थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि एक शख्स के आत्महत्या की जानकारी मिली थी. जिसके उठाए गए कदम में 3 और चपेट में आ गए. परिवार का इलाज जारी है, सभी की हालात नाजुक है. स्वस्थ होने के बाद ही बयान के आधार पर जांच की जाएगी. मौके पर मिले साक्ष्य, परिवार के अन्य सदस्यों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है. प्रारंभिक तौर पर मामला घरेलू कलह से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है.