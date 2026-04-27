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उज्जैन में होटल निर्माण से परेशान परिवार, शोर-शराबे से बीमार बेटी की नींद में समस्या

उज्जैन में एक शख्स ने चल रहे होटल निर्माण को बताया अवैध, बोले निर्माण कार्य के दौरान हो रहे शोर-शराबे से बेटी को परेशानी.

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होटल निर्माण से परेशान परिवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:02 PM IST

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उज्जैन: शहर के केशव नगर क्षेत्र में एक परिवार ने होटल निर्माण से हो रहे शोर-शराबे को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. परिवार का आरोप है कि होटल निर्माण के दौरान हो रहे शोर-शराबे के कारण उसे गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदीप हरेल ने अपनी बेटी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत दर्ज कर निर्माण को बंद कराने की गुहार लगाई है.

होटल निर्माण को प्रदीप हरेल ने बताया अवैध

प्रदीप हरेल का आरोप है कि "उनके घर के पास पिछले 7-8 महीनों से एक होटल का निर्माण काम चल रहा है. उनके मुताबिक वह होटल निर्माण बिना वैध अनुमति के किया जा रहा है. उनका कहना है कि नगर निगम के नियमानुसार किसी भी व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति, साइन बोर्ड, फायर विभाग की एनओसी और पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होती है, लेकिन संबंधित निर्माण में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है.

शख्स ने होटल निर्माण के खिलाफ की शिकायत (ETV Bharat)

शोर से बीमार बेटी की हो रही परेशानी

उन्होंने बताया कि इस अवैध निर्माण के कारण उनके परिवार को लगातार शोर और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर पर उनकी बेटी एक गंभीर जेनेटिक बीमारी (क्रोनोफंटोल सिंड्रोम) से पीड़ित है, जिसकी हाल ही में हैदराबाद में सर्जरी हुई है. शोर के कारण बेटी की नींद प्रभावित होती है, जिससे उसकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार हैं, जिन्हें इस शोर-शराबे से तकलीफ हो रही है.

सीएम हेल्पलाइन और प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत

प्रदीप हरेल ने कहा कि उन्होंने 9 फरवरी 2026 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जो लेवल-3 तक पहुंच गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. इसके अलावा नगर निगम आयुक्त को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजी और व्यक्तिगत रूप से आवेदन भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. 20 अप्रैल 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई, पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया.

कार्रवाई नहीं होने पर उज्जैन कोर्ट जाएंगे

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य से जुड़े व्यक्ति ललित काबरा द्वारा उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही गई. उनका कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है, तो वे उज्जैन न्यायालय का रुख करेंगे." वहीं मामले में महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई की जाएगी."

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