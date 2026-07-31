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7300 करोड़ का इंवेस्टमेंट: खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक, अब पूरी वैल्यू चेन मालवा में

अब दूसरे राज्यों को नहीं जाएगा मध्य प्रदेश का मुनाफा, मालवा में होगी खेती से लेकर फसल की पैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

MALWA FOOD PROCESSING HUB
7300 करोड़ का इंवेस्टमेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अब केवल गेहूं, सोयाबीन, मक्का और आलू के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाएगा. यह क्षेत्र अब उत्पादन से पैकेजिंग तक पूरी वैल्यू चेन विकसित कर देश के सामने "मालवा मॉडल" पेश कर रहा है. कभी यहां उगने वाली फसलें प्रोसेसिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजी जाती थीं, जहां उद्योग, रोजगार और मुनाफा पैदा होता था. अब वही प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग मालवा में ही होगी. इससे किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी.

उज्जैन संभाग के सात जिलों में 19 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने 7300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है. यह निवेश मालवा को कृषि आधारित औद्योगिक हब में बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते अब खेतों में पैदा होने वाली फसल का अधिकतम मूल्य यहीं तैयार होगा.

7300 करोड़ का मिला निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार (ETV Bharat)

पहले क्या होता था?
मालवा का किसान फसल तो उगाता था, लेकिन उसका बड़ा आर्थिक लाभ दूसरे राज्यों को मिलता था. फसलें कच्चे माल के रूप में बाहर जाती थीं, वहीं उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग होती थी. किसानों को केवल मंडी का भाव मिलता था, जबकि असली वैल्यू एडिशन उद्योगों और दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था. स्थानीय स्तर पर रोजगार सीमित थे और युवाओं को काम के लिए पलायन करना पड़ता था.

अब क्या हो रहा है?
अब मालवा में ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित होने से किसानों को स्थानीय स्तर पर खरीदार मिलने लगे हैं. उपज की प्रोसेसिंग यहीं हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, ब्रांड तैयार हो रहे हैं और उत्पाद देश विदेश के बाजारों तक पहुंच रहे हैं. इससे किसानों को बेहतर दाम, उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल और युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलने लगा है. परिवहन लागत कम हुई है और कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ने लगा है.

MALWA FOOD PROCESSING HUB
अब दूसरे राज्यों को नहीं जाएगा मध्य प्रदेश का पैसा (ETV Bharat)

7300 करोड़ का निवेश, हजारों रोजगार
MPIDC के निर्देशक राजेश राठौर ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास सहित पूरे मालवा क्षेत्र में बड़े स्तर पर फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित हो रहे हैं. हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट पेप्सिको जिसने 1200 करोड़ से अधिक का निवेश फ्लेवर और ब्रेवरेज सेक्टर में विस्तार के लिए किया. जिससे आलू उत्पादन करने वाले किसानों को मुनाफा होगा.

एमडीएच, विप्पी इंडस्ट्री, अडानी विल्मर, सोनिक बायोकेम, अमिटेक्स एग्रो, एआरएफएम फूड्स, सफल फूड्स, इस्कान बालाजी फ़ूड निवेश कर चुकी है. वहीं, कनाडा की अग्रणी कंपनी McCain आगर-मालवा में लगभग 3800 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. यह भी आलू उत्पादक किसानों को सीधा लाभ देगी. वहीं Railsys India प्लांट बेस्ड प्रोटीन निर्माण के क्षेत्र में निवेश कर रही है. इसके अलावा कई अन्य कंपनियां भी उत्पादन शुरू कर चुकी हैं. इन उद्योगों से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं.''

मालवा प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र
MPIDC के निर्देशक राजेश राठौर ने यह भी कहा, ''मालवा प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन लंबे समय तक यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की कमी रही. अब सरकार के प्रयासों और उद्योगों के निवेश से यह कमी दूर हो रही है. किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगा है, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने लगा है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होते जा रही है. आने वाले सालों में मालवा देश के प्रमुख एग्री-प्रोसेसिंग क्षेत्रों में शामिल होगा.''

क्यों खास है मालवा मॉडल?
MPIDC के राजेश राठौर ने यह भी बताया, ''यह मॉडल केवल उद्योग लगाने की कहानी नहीं है, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास है. जब खेत, फैक्ट्री, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार एक ही क्षेत्र में जुड़ेंगे, तब सबसे बड़ा लाभ किसान, स्थानीय युवा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा. मालवा अब केवल अन्न उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि "फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू ग्लोबल मार्केट" की नई पहचान के साथ भारत के कृषि-औद्योगिक विकास का मजबूत मॉडल बनकर उभर रहा है.''

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