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20 साल का इंतेजार खत्म! उज्जैन में बनेगी मलखंब अकादमी, खिलाड़ियों को रहना-खाना, इंटरनेशनल ट्रेनिंग

मलखंब अकादमी के लिए 2006 से घोषणा, 2024 में फिर खुली फाइल, अब 20 एकड़ में 111 करोड़ की लागत से बनेगी अकादमी.

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उज्जैन में बनेगी मलखंब अकादमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 4:17 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन: मलखंब का नाम आते ही उज्जैन की पहचान सामने आ जाती है. इस शहर ने मलखंब को सिर्फ खेल के तौर पर नहीं अपनाया बल्कि कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक भी दिए हैं. इसके बावजूद विडंबना यह रही की जिस उज्जैन को मलखंब की नर्सरी माना जाता है उस शहर में एक स्थाई और आधुनिक मलखंब अकादमी का सपना करीब दो दशक से अधूरा है.

साल 2006 में घोषणा हुई, 2011 में फिर घोषणा हुई. अलग-अलग दौर में जमीन और बजट की कवायद हुई. 2024 में मुख्यमंत्री स्तर पर अकादमी की बात फिर सामने आई और अब 2026 में 20 एकड़ जमीन पर मलखंब एवं जिमनास्टिक अकादमी के लिए 111.33 करोड़ रुपए कब विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया . जिसकी घोषणा खुद मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग द्वारा की गई. लेकिन अब सवाल घोषणा का नहीं है, सवाल यह है कि, क्या इस बार प्रस्ताव कागज से निकलकर जमीन पर पहुंचेगा.

20 साल की कहानी घोषणा से प्रस्ताव तक

उज्जैन की मलखंब अकादमी की कहानी 20 साल पुरानी है. इस दौरान कई बार उम्मीद जगी लेकिन स्थाई अकादमी नहीं बन पाई. साल 2006 में पहली बड़ी घोषणा अकादमी को लेकर की गई इसके बाद बस चर्चाएं ही चलती रहीं. साल 2007 में उज्जैन से बाहर खजुराहो अकादमी को ले जाने की चर्चा सामने आई. उज्जैन के खिलाड़ियों और मलखंब से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया. साल 2011 में विधानसभा में 17 मार्च को उज्जैन में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मलखंब अकादमी खोलने की घोषणा की. कई साल बीते लेकिन अमल नहीं हुआ. साल 2018 में जमीन की कवायद हुई.

फिर कई साल बीते और साल 2022 में जमीन और 5 करोड़ की लागत से योजना पर काम शुरू करने की जानकारी सामने आई, जो कि शहर के कानीपूरा - तराना रोड पर 1.7 हेक्टेयर जमीन को लेकर थी लेकिन संभव नहीं हो पाया. साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मलखंब और जिमनास्टिक अकादमी स्थापित करने की घोषणा की. अब 2 साल बीत जाने के बाद 2026 में 111.33 करोड़ का प्रस्ताव खेल मंत्री विश्वास सारंग द्वारा सामने लाया गया है. उज्जैन में लगभग 20 एकड़ जमीन में मलखंब एवं जिमनास्टिक अकादमी विकसित करने के लिए 86 करोड़ निर्माण में लगाए जाने की योजना है और 25.33 करोड़ संचालन में खर्च करने की योजना सामने आई है.

1972-1973 से शुरू हुई सम्मान की परंपरा

उज्जैन के खेल इतिहास में मलखंब की भूमिका सबसे मजबूत रही है. किशोरीशरण श्रीवास्तव 1973 -74 में मलखंब में ही विक्रम अवार्ड ले चुके हैं. वह वर्तमान में मध्य प्रदेश मलखम्भ एसोसिएशन के अध्यक्ष व मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं. उन्होंने ETV भारत से चर्चा में कहा, ''1972-73 में मनोहर लाल झाला को विक्रम अवार्ड मिला. 1973-74 में मुझे, 1974 -75 में केशव झाला, 1991-92 में स्व. संजय भागर्व को विक्रम अवार्ड मिला. 1994-95 में डॉ. आशीष मेहता को फिर 2006 में विश्वामित्र को अवार्ड मिला. 2007-8 में विक्रम पुरुस्कार पंकज सोनी को मिला. इसके बाद उज्जैन की विक्रम पुरुस्कार परंपरा में मुन्नालाल मामोडिया, चंद्रशेखर चौहान, राजवीर सिंह पंवार और पूजा मालवीय का नाम जुड़ा. यह सूची बताती है कि उज्जैन में मलखंब किसी एक पीढ़ी का खेल नहीं रह बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती खेल परंपरा है.

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2020 उज्जैन के खेल इतिहास का राष्ट्रीय मोड़ (ETV Bharat)

2020 उज्जैन के खेल इतिहास का राष्ट्रीय मोड़

अगर उज्जैन कि खेल यात्रा में किसी एक साल को सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कहा जाए तो वह 2020 है. मलखंब कोच योगेश मालवीय को भारत सरकार के राष्ट्रीय खेल पुरुस्कार 2020 में द्रोणाचार्य पुरुस्कार की नियमित क्षेणी में सम्मानित किया गया. यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि उस समय इसे मलखंब के क्षेत्र में देश का पहला द्रोणाचार्य पुरुस्कार बताया गया था. योगेश मालवीय की उपलब्धि ने उज्जैन के मलखंब को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है. राष्ट्रीय खेल पुरुस्कार में योगेश राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है.

एकलव्य, प्रभाष जोशी अवार्ड में हुई नई पीढ़ी की एंट्री

मलखंब की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नई पीढ़ी में इंद्रजीत नागर, प्रवीण चौहान. रवी चौहान का नाम है. इंद्रजीत को साल 2022 में यह अवार्ड मिला. मध्य प्रदेश सरकार ने पारंपरिक खेल मलखंब में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए 2013 से स्व प्रभाष जोशी पुरुस्कार शुरू किया. पहला पुरुस्कार 2013 में ही अजय वक्तारिया को दिया गया. फिर योगेश भदौरिया, हर्ष यादव, चंद्रशेखर चौहान, वैष्णवी कहार और मुजाहिद बेग के नाम हैं.

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खिलाड़ियों को रहना-खाना, इंटरनेशनल ट्रेनिंग (ETV Bharat)

जिमनास्टिक में मिले अवार्ड

1- दीपेश लश्करी को 2022 में एकलव्य पुरुस्कार मिला
2- रतनलाल वर्मा को लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड 2025 में मिला
यानी प्रस्तावित अकादमी का उद्देश्य केवल मलखंब को बढ़ावा देना नहीं है. बल्कि उज्जैन में पहले से मौजूद मलखंब और जिमनास्टिक की प्रतिभाओं को एक आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था देना भी है.

20 एकड़ में बनेगा आधुनिक सेंटर

मौजूदा प्रस्ताव पहले की योजनाओं की तुलना में काफी बड़ा है. इसमें निर्माण और आधु संरचना में 86 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसे वर्ष 2026-27 और 2028 - 29 तक संचालन किया जाएगा और 25.33 करोड रुपए संचालन में खर्च किए जाएंगे जो 70 खिलाड़ियों के लिए होगा. जिन्हें अकादमी में हॉस्टल आधुनिक खेल उपकरण फिटनेस फिजियोथैरेपी खेल विज्ञान आधारित ट्रेनिंग की सुविधा दी जाने की बात कही गई है. इन 70 खिलाड़ियों में 35 बालक, 15 बालिका और 15 डे-बोर्डिंग बालक और 5 डे-बोर्डिंग बालिका रहेंगे.

कैसे होगा इन 70 खिलाड़ियों का चयन

इन सभी खिलाड़ियों का चयन प्रदेश भर से टैलेंट सर्च के जरिए किया जाएगा. स्थाई भवन तैयार होने तक उज्जैन के राजमाता खेल परिसर नानाखेड़ा से डें-बोर्डिंग मॉडल पर ट्रेनिंग शुरू करने की योजना है. शुरुआती चरण में 30 बालक, 10 बालिकाओं सहित 40 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव भी है.

खेलो इंडिया में 10 पदक ने बढ़ाई उम्मीद

मध्य प्रदेश के मलखंब खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. प्रदेश ने मलखंब में 7 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक हासिल किए थे. इस प्रदर्शन ने यह साबित किया था की प्रतिभा तो मौजूद हैं. जरूरत अब उसे लंबे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं देने की है.

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