मकर संक्रांति पर पतंग के साथ उड़ रही जानलेवा डोर, चाइनीज मांझे से कई जख्मी

शासकीय चरक भवन अस्पताल के ENT सर्जन डॉ. विश्राम रत्नाकर ने बताया कि "शासकीय चरक भवन अस्पताल में बुधवार दोपहर तक चाइनीज मांझे से घायल 4 मरीज आए हैं. दो घटना सामान्य होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. इससे पहले भी करीब आधा दर्जन लोगों के गले, नाक और कान कटने के मामले महीने भर में सामने आ चुके हैं.

उज्जैन: मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में पतंग उड़ाने का रिवाज है. लेकिन पतंगबाजी की ये परंपरा चाइनीज मांझे के कारण अब जानलेवा साबित हो रही है. उज्जैन में बुधवार (14 जनवरी) को दो लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. यहां एक युवक का गला कटने से वह खून से लथपथ हो गया, वहीं एक महिला का दोनों पैर कट गए. दोनों को गंभीर अवस्था में शासकीय चरक भवन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. ENT सर्जन डॉ. विश्राम रत्नाकर ने घटना की पुष्टि करते हुए मांझे से घायलों की जानकारी दी है.

उज्जैन में चाइनीज मांझे से मजदूर घायल (ETV Bharat)

चाइनीज मांझे से युवक का गला कटा

पीड़ित अंतर बंजारा (28) मूलरूप से रतलाम का रहने वाला है. फिलहाल वह उज्जैन के उन्हेल नागदा बाईपास मार्ग पर स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है. अंतर बंजारा बुधवार को सुबह मोटरसाइकिल से भट्टे पर काम करने जा रहा था. इस दौरान रास्ते में आगर नाके के पास उसके गले में अचानक चाइनीज मांझा उलझ गया. जिससे वह घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन की सख्ती

पीड़ित सीमा पति भीमराज (45) ने बताया कि "मैं शहर के फाजलपुरा नगरकोट में रहती हूं. बुधवार सुबह सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली थी. इस दौरान रास्ते में एक गाड़ी में मांझा खींचा चला आया. जो मेरे पैरों में उलझ गया और दोनों पैर कट गए. एक पैर में 7 टांके लगे हैं, वहीं दूसरे पैर का शासकीय चरक भवन अस्पताल के ओ.टी रूम में उपचार हुआ है. राहगीरों ने मुझे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था."

20 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

एसपी प्रदीप शर्मा ने हाल ही में बताया था कि "चाइनीज मांझे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. एक महीने में 20 से अधिक चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में कुछ उज्जैन निवासी और कुछ इंदौर के शामिल हैं. इंदौर से उज्जैन आकर मांझा बेच रहे थे."

उन्होंने आगे बताया कि "नीलगंगा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन मांझा बेचने वाले आरोपी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को दबोचा है. पुलिस टीम जगह-जगह ब्रिज पर तार फेंसिंग कर रही है. गाड़ियों पर आगे तार लगा रही है. ड्रोन से निगरानी कर रही है. लोगों को आने-जाने में कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए घर, मोहल्लों और गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे है. सभी आरोपियों से बाउंड ओवर भरवाया जा रहा है. अगर आगे भी ये नहीं मानते हैं तो फिर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं."