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उज्जैन में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा, आग लगने से अफरातफरी, लोगों को सुरक्षित निकाला

उज्जैन में मकान में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू ( ETV BHARAT )