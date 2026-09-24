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उज्जैन में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा, आग लगने से अफरातफरी, लोगों को सुरक्षित निकाला

उज्जैन में गणेश पंडालों की सुरक्षा पर उठे सवाल. आग की घटना के बाद भी बड़ा हादसा टला. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ujjain fire Incidents
उज्जैन में मकान में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
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उज्जैन : शहर में दो जगहों पर भीषण आग लगने की घटनाएं हुईं. बुधवार को शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 1 में गणेश पंडाल में देर शाम अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर मौजूद लोगों मे अफरातफरी मच गई. पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दो दमकलों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. इस दौरान पंडाल और आसपास के लोगों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला.

आग लगने का कारण साफ नहीं

थाना नीलगंगा प्रभारी तरुण कुरील ने बताया "सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 1 में सम्राट नवयुवक मित्र मंडल ने गणेश प्रतिमा बैठाई थी, जहां आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इस दौरान आग विकराल रूप ले चुकी थी. 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया. हादसे में पंडाल पूरा राख हो गया. सालों से गणेश मंडल यहां प्रतिमा विराजमान कर रहा है. आग लगने का कारण सामने नहीं आया है. पुलिस जांच कर रही है."

उज्जैन में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)

पंडालों में फायर सेफ्टी पर सवाल

घटना के बाद शहर में स्थापित अन्य गणेश पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था भी अब चर्चा का विषय बन गई है. गणेश उत्सव के दौरान शहर की गली-गली में पंडाल लगाए गए हैं. कई स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती एवं दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में पंडालों में आग से बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की व्यवस्था, सुरक्षित विद्युत कनेक्शन, और आपात स्थिति में गलियों में से बाहर निकालने के रास्ते जैसे इंतजाम होने चाहिए.

मकान में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू

थाना प्रभारी नानाखेड़ा नरेंद्र यादव ने बताया " मंगलवार रात करीब 01:35 बजे सूचना मिली थी कि अलकधाम कॉलोनी स्थित मोघिया परिवार के मकान में आग लग गई है. मकान के अंदर लोग फंसे हुए हैं. तत्काल मौके पर टीम पुहंची. परिवार के 5 सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दूसरी मंजिल पर भेजा फिर बाहर निकाला."

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