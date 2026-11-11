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उज्जैन के बागड़िया टावर में भीषण अग्निकांड, 30 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू, 15 को बमुश्किल निकाला

उज्जैन के बागड़िया टावर में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat )

उज्जैन: शहर के पुराने सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बगड़िया टावर में बुधवार शाम अचानक आग लग गई. बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर करीब 30 परिवार फ्लैट्स में रहते हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस, नगर निगम, एसडीईआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. तमाम टीमों के पहुंचने से पहले ही क्षेत्रीय रहवासियों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू कर अंदर फंसे लोगों को बचाने व आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था.

40 युवाओं की टीम ने फंसे लोगों को निकाला बिल्डिंग के सेंट्रल कोतवाली रोड और मिल्कीपुरा रोड साइड से क्षेत्र के 40 करीब हिन्दू एवं मुस्लिम युवाओं की टीम ने मिलकर सीढ़ियों से व अन्य संसाधनों से लोगों को बाहर निकाला. बाद में नगर निगम की क्रेन और अन्य मशीनरी का उपयोग किया गया. राहत की बात है 3 घण्टे चले रेस्क्यू अभियान में सभी सुरक्षित निकाले गए. दर्जनों दमकलों ने आग पर काबू पाया.