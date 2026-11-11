उज्जैन के बागड़िया टावर में भीषण अग्निकांड, 30 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू, 15 को बमुश्किल निकाला

उज्जैन के बागड़िया टावर में भीषण अग्निकांड, 30 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू, 15 को बमुश्किल निकाला
उज्जैन के बगड़िया टावर में लगी आग, घटना में कोई हताहत नहीं, सभी का सुरक्षित रेस्क्यू. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:04 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:16 PM IST
उज्जैन: शहर के पुराने सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बगड़िया टावर में बुधवार शाम अचानक आग लग गई. बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर करीब 30 परिवार फ्लैट्स में रहते हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस, नगर निगम, एसडीईआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. तमाम टीमों के पहुंचने से पहले ही क्षेत्रीय रहवासियों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू कर अंदर फंसे लोगों को बचाने व आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था.
40 युवाओं की टीम ने फंसे लोगों को निकाला
बिल्डिंग के सेंट्रल कोतवाली रोड और मिल्कीपुरा रोड साइड से क्षेत्र के 40 करीब हिन्दू एवं मुस्लिम युवाओं की टीम ने मिलकर सीढ़ियों से व अन्य संसाधनों से लोगों को बाहर निकाला. बाद में नगर निगम की क्रेन और अन्य मशीनरी का उपयोग किया गया. राहत की बात है 3 घण्टे चले रेस्क्यू अभियान में सभी सुरक्षित निकाले गए. दर्जनों दमकलों ने आग पर काबू पाया.
'घटना में कोई हताहत नहीं, सभी का सुरक्षित रेस्क्यू'
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "आग 4 मंजिल इमारत के निचले हिस्से में संचालित एमपी मेडिकल स्टोर से शुरू हुई. दुकान का शटर बंद होने के कारण धुंआ वेंटिलेशन चेंबर के रास्ते ऊपर मंजिलों तक पहुंच गया. जिसकी वजह से कुछ ही देर में पूरी इमारत धुएं से भर गई और बिल्डिंग में लोग फंस गए. धुंआ देख क्षेत्रीय लोगों ने काम कर रहे पेंटर टीम ने सीढ़ियों से खिड़कियों को तोड़ लोगों को बाहर किया. नगर निगम, पुलिस टीम, क्षेत्रीय रहवासियों ने मिलकर सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. कोई हताहत नहीं हुआ है.
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा, "नगर निगम, एसडीईआरएफ क्षेत्रीय पुलिस व खास कर स्थानीय लोगों का योगदान रहा. आग लगने के कारण और जिसकी भी लापरवाही है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."
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क्या कहा सांसद विधायक ने?
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा "शहर के मध्य बागड़िया टावर पर अचानक आग लगी क्षेत्र के युवाओं की तत्परता फायर कर्मी, एसडीईआरएफ, पुलिस अधिकारी इन सब ने बहुत मेहनत की और सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. भगवान महाकाल की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर भी काबू पा लिया गया. महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को 11 -11 हजार देने की घोषणा करता हूं."
विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने कहा, "सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा. बड़ी राहत की बात है एसडीईआरएफ, नगर निगम, पुलिस अधिकारियों व खास कर क्षेत्रीय रहवासियों ने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया. मामले की जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.