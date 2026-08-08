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उज्जैन में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, प्राचीन भारत की रहस्यमय जानकारियां एक क्लिक में

उज्जैन का महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय बनेगा ज्ञान भारतम् का क्लस्टर सेंटर. डिजिटलीकरण के लिए आधुनिक मशीन मिली. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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उज्जैन में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : भारतीय ज्ञान परंपरा और करोड़ों पांडुलिपियों के संरक्षण के मुहिम की शुरुआत हो गई है. इनका डिजिटलीकरण और AI टेक्नोलॉजी आधारित रिसर्च को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ का मध्यप्रदेश क्लस्टर सेंटर घोषित कर दिया है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण को लेकर मीटिंग हुई.

1.22 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होगा

देवास रोड स्थित विश्वविद्यालय के नवीन पांडुलिपि संरक्षण एवं डिजिटलीकरण केंद्र का लोकार्पण भी किया गया. अब उज्जैन भारतीय ज्ञान परंपरा, पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध और AI आधारित ज्ञान-अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्रों में शामिल हो गया है. ज्ञान भारतम् मिशन के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश का क्लस्टर सेंटर बनाए जाने की घोषणा करते हुए बताया "भारत सरकार के पास अब तक 1 करोड़ 22 लाख पांडुलिपियां पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि इनमें से केवल लगभग 5 लाख पांडुलिपियां ही डिजिटल रूप से अपलोड की जा सकी हैं. मिशन का उद्देश्य इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना, डिजिटल स्वरूप में बदलना और उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाना है."

प्राचीन भारत की रहस्यमय जानकारियां एक क्लिक में (ETV BHARAT)

23 लाख की आधुनिक मशीन से होगा डिजिटलीकरण

सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान की समन्वयक डॉ. प्रीति पांडेय ने ETV भारत से चर्चा में बताया "उज्जैन में पहले से 20,700 पांडुलिपियों का संग्रह मौजूद है, जिसका अब अत्याधुनिक तकनीक से डिजिटलीकरण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा लगभग 23 लाख रुपये की अल्ट्रा-मॉडर्न डिजिटल मशीन उपलब्ध कराई गई है. डिजिटल होने के बाद आम नागरिक भी ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक पहुंच सकेंगे.

ज्ञान भारतम् मिशन के परियोजना निदेशक डॉ. अनिर्वान दास ने बताया "उज्जैन भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रमुख पीठ रहा है. उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 लाख पांडुलिपियां उपलब्ध होने की संभावना है. इन सभी का स्कैनिंग, डिजिटलीकरण, शोध और ऑनलाइन उपलब्धता मिशन का प्रमुख लक्ष्य है."

रहस्यमय ज्ञान अब पहुंचेगा पूरी दुनिया तक

अश्विनी शोध संस्थान महीदपुर के निदेशक एवं पुरातत्वविद् डॉ. आर.सी. ठाकुर ने कहा "भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी अनेक ऐसी महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारियां पांडुलिपियों में सुरक्षित हैं, जो आज तक न आम जनता तक पहुंच सकी हैं और न ही विश्व स्तर पर उनका समुचित अध्ययन हुआ है. भारत की प्राचीन विद्या परंपरा का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा."

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलानुशासन प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया "ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ-साथ उद्वाचन, अनुवाद, लिप्यंतरण, शोध और व्यापक प्रचार-प्रसार की राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था विकसित की जा रही है."

जनमानस तक पहुंचेंगी पांडुलिपियां

महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र ने कहा "ज्ञान भारतम् मिशन भारतीय ज्ञान परंपरा और पांडुलिपियों के संरक्षण-संवर्धन को जनमानस तक पहुंचाने का ऐतिहासिक अभियान है. विश्वविद्यालय संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध और प्रकाशन के क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा."

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