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उज्जैन में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, प्राचीन भारत की रहस्यमय जानकारियां एक क्लिक में

उज्जैन : भारतीय ज्ञान परंपरा और करोड़ों पांडुलिपियों के संरक्षण के मुहिम की शुरुआत हो गई है. इनका डिजिटलीकरण और AI टेक्नोलॉजी आधारित रिसर्च को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ का मध्यप्रदेश क्लस्टर सेंटर घोषित कर दिया है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण को लेकर मीटिंग हुई.

1.22 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होगा

देवास रोड स्थित विश्वविद्यालय के नवीन पांडुलिपि संरक्षण एवं डिजिटलीकरण केंद्र का लोकार्पण भी किया गया. अब उज्जैन भारतीय ज्ञान परंपरा, पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध और AI आधारित ज्ञान-अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्रों में शामिल हो गया है. ज्ञान भारतम् मिशन के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश का क्लस्टर सेंटर बनाए जाने की घोषणा करते हुए बताया "भारत सरकार के पास अब तक 1 करोड़ 22 लाख पांडुलिपियां पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि इनमें से केवल लगभग 5 लाख पांडुलिपियां ही डिजिटल रूप से अपलोड की जा सकी हैं. मिशन का उद्देश्य इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना, डिजिटल स्वरूप में बदलना और उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाना है."

प्राचीन भारत की रहस्यमय जानकारियां एक क्लिक में (ETV BHARAT)

23 लाख की आधुनिक मशीन से होगा डिजिटलीकरण

सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान की समन्वयक डॉ. प्रीति पांडेय ने ETV भारत से चर्चा में बताया "उज्जैन में पहले से 20,700 पांडुलिपियों का संग्रह मौजूद है, जिसका अब अत्याधुनिक तकनीक से डिजिटलीकरण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा लगभग 23 लाख रुपये की अल्ट्रा-मॉडर्न डिजिटल मशीन उपलब्ध कराई गई है. डिजिटल होने के बाद आम नागरिक भी ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक पहुंच सकेंगे.