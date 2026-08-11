ETV Bharat / state

पीपल पर मचान, नीचे मोक्षदायिनी शिप्रा और सामने महाकाल, 4 महीने अन्न त्यागकर तपस्या में लीन संत

महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज ने बताया, "देवशयनी एकादशी से शुरू हुई यह साधना चातुर्मास पूर्ण होने तक, देवउठनी एकादशी तक चलेगी. इस दौरान अन्न का त्याग कर सिर्फ जल और दूध के सेवन का संकल्प लिया है. मेरा यह संकल्प किसी व्यक्तिगत इच्छा या सिद्धि के लिए नहीं है बल्कि विश्व शांति और विश्व कल्याण के उद्देश्य से लिया है. मचान पर मेरा आसन है, नीचे शिप्रा की धारा बह रही है और पीपल की छांव में लगातार ॐ नमः शिवाय का जप, हवन और धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है."

उज्जैन: मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे इन दिनों चातुर्मास में आस्था, तप और साधना का एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. एक तरफ नीचे बह रही मोक्षदायिनी शिप्रा, दूसरी तरफ सदियों पुरानी धार्मिक आस्था का साक्षी नरसिंह घाट, सामने महाकाल का धाम और यहीं पीपल के पेड़ पर बना एक महंत की साधना के लिए छोटा सा मचान. मचान पर बैठकर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज कई सप्ताह से कठिन साधना में लीन हैं.

महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज ने बताया, "मध्य प्रदेश ही उनकी जन्मभूमि है. उन्होंने महज 12 साल की उम्र में घर-परिवार छोड़ दिया था. इसके बाद अपना पिंडदान कर संन्यास जीवन की ओर कदम बढ़ाया और गुरु से दीक्षा ली. संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज हुआ. वे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े हैं."

भोपाल में अमरावती कला धाम है आश्रम

भोपाल के कोलार रोड पर उनका आश्रम संकट मोचन हनुमान मंदिर, अमरावती कला धाम के नाम से है. जहां बीते 6 सालों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है. महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज ने कहा, "वे कई सालों से उज्जैन आते रहे हैं लेकिन उनके अनुसार शिप्रा नदी के किनारे लक्ष्मी नरसिंह घाट पर साधना का अनुभव अलग है. इसी धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में 4 महीने की कठिन साधना का संकल्प लिया है."

श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल और आस्था का बना केन्द्र (ETV Bharat)

नरसिंह घाट की धरती पर ही साधना क्यों?

बाबा गणेशानंद ने अपनी साधना के लिए जिस स्थान को चुना है, उसके पीछे भी गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है. नरसिंह घाट को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का उग्र रूप यहीं शिप्रा में स्नान करने के बाद शांत हुआ था. पंडित अक्षत व्यास ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा स्कंद पुराण के अनुसार "नरसिंह घाट भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को शांत करवाने का एक स्थल है. भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तब उसके वध के बाद उसका रक्त भी पी लिया था.

भगवान नरसिंह का अवतार ही क्रोधित अवतार था ऐसे में उन्हें शांत करना मुश्किल हो रहा था. वे इतने उग्र हो गए कि उन्होंने खूब तांडव किया. तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए शरभ अवतार लिया और उज्जैन में शिप्रा मोक्षदायिनी में स्नान करने का कहा. तब भगवान नरसिंह ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई और उनका क्रोध शांत हुआ."

पीपल के मचान पर महंत की साधना (ETV Bharat)

दक्षिण भारत से जुड़ी है नरसिंह अवतार की मान्यता

पंडित अक्षत व्यास ने बताया, "एक और कथा है जो कि दक्षिण भारत में बड़ी ज्यादा प्रचलित है. कहते हैं भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी ने नारसिंमही रूप धारण किया. भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया तब भी उग्र रूप शांत नहीं हुआ तो फिर भगवान शिव गंडभेरुण्ड (दो सर वाला एक पौराणिक पक्षी है) उस रूप में प्रकट हुए और वध किया. आज भी गंडभेरुण्ड का चिन्ह कर्नाटक राज्य का आधिकारिक राज्यकीय प्रतीक चिन्ह है. इतिहास में यह प्राचीन मैसूर रियासत और वोडेयार राजवंश का राजचिन्ह, विजयनगर साम्राज्य की शाही मुद्रा का मुख्य हिस्सा रहा है."

'हमारे रक्षक बाबा महाकाल हैं'

पेड़ पर मचान बनाकर साधना करने के सवाल पर बाबा गणेशानंद सरस्वती कहते हैं, "जब साधना पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाती है, तब साधक के लिए कठिन परिस्थितियां भी साधना का हिस्सा बन जाती हैं. उनका तन, मन और धन बाबा महाकाल को समर्पित है और उनके रक्षक स्वयं बाबा महाकाल हैं."

ॐ नमः शिवाय के जप के साथ हवन और धार्मिक अनुष्ठान (ETV Bharat)

बारिश और तेज हवाओं के बीच भी बाबा इसी मचान पर अपनी साधना जारी रखे हुए हैं. उनके लिए यह केवल एक ऊंचा आसन नहीं, बल्कि तपस्या का स्थान है. नीचे मोक्षदायिनी शिप्रा और सामने नरसिंह घाट के बीच पीपल के पेड़ पर बैठकर वे जप, हवन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल और आस्था का केन्द्र

शिप्रा के किनारे पीपल के पेड़ पर बना यह मचान अब श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए भी कौतूहल और आस्था का केंद्र बन गया है. नीचे बहती मोक्षदायिनी शिप्रा, सामने नरसिंह घाट और ऊपर पीपल के मचान पर तपस्या में लीन संत उज्जैन की धार्मिक परंपरा में यह दृश्य तप, त्याग और आस्था की एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है.