हे! महाकाल: क्रिकेटर्स की एक ही मनोकामना, इस बार भी T20 वर्ल्ड कप का विजेता बने भारत

अब क्रिकेटर्स भी बाबा महाकाल के दीवाने ( Etv Bharat )

महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होने को बड़ा सौभाग्य माना जाता है. आमतौर पर सेलिब्रिटी के पास इतना समय नहीं होता कि वे भस्म आरती जैसी प्रक्रिया में शामिल हो सकें. क्योंकि इसके लिए सुबह 4 बजे मंदिर में प्रवेश करना होता और इसमें ढाई से 3 घंटे का वक्त लगता है. इसलिए अधिकांश सेलिब्रिटी महाकालेश्वर मंदिर में दिन के समय ही दर्शन करने पहुंचते हैं.

भारतीय महिला टीम बाबा महाकाल की शरण में (Source : Mahakaleshwar temple)

कुछ समय से भारतीय क्रिकेटर्स भी बाबा महाकाल के दर मस्तक झुकाने लगे हैं. सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की. रेड्डी ने भस्म आरती के भी दर्शन किए. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने भी ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी की भस्म आरती के दर्शन लाभ लिए और नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की.

टीम इंडिया के सितारे विराट कोहली की शिव आराधना (Source : Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल के जिसने एक बार दर्शन किए, उसकी सद्गति निश्चित मानी जाती है. यही कारण है कि कितना भी बड़ा सेलिप्रेटी क्यों न हो, वह भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को व्याकुल रहता है. राजनेता हों, फिल्मी जगत के सितारे हों या खिलाड़ी या फिर धानाड्य से धनाड्य उद्योगपति, जब उसके सामने मुसीबत आती है तो वह दौड़ा-दौड़ा बाबा महाकाल के दर पर पहुंचता है. यहां तक कि विदेशी भी बाबा महाकाल के मुरीद होने लगे हैं.

द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की महिमा शब्ब्दों में बयां करना संभव नहीं है. फिर भी बाबा महाकाल के भक्तों के बीच ये पंक्ति काफी प्रचलित है "काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का" यानी जो व्यक्ति भगवान महाकाल का भक्त होता है, उसके सामने मौत भी सिर झुकाती है. क्योंकि बाबा महाकाल उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं. बाबा महाकाल का नाम लेते ही इंसान भयमुक्त हो जाता है. 'जय श्री महाकाल' का उच्चारण करते ही सारे संकट कोसों दूर हो जाते हैं.

एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया बाबा के दर पर (Source : Mahakaleshwar temple)

हाल ही में टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, विकेटकीप बल्लेबाज केएल राहुल और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने बाबा महाकाल के दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की. सभी क्रिकेटर्स की एक ही मनोकामना कि हाल ही में शुरू हो रहे टी 20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बने भारत.

उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में सभी क्षेत्रों के सेलिब्रिटी हाजिरी लगाते हैं. लेकिन कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेटर्स भी बाबा महाकाल के दर पर हाजिरी लगाने लगे हैं. बीते 15 दिन में भारतीय क्रिकेट के कई सितारे बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले चुके हैं. साल के पहले दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के सामने बैठकर ध्यान लगाया.

अब देखने में आ रहा है कि क्रिकेटर्स बाबा महाकाल के दर्शन जल्दबाजी में नहीं करना चाहते. वे सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचकर भस्म आरती में शामिल हो रहे हैं. इसके साथ ही बाबा महाकाल के सामने नंदी हॉल में काफी देर तक शिव का ध्यान लगाते हैं.

टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर महाकाल मंदिर में (Source : Mahakaleshwar temple)

हाल ही में बाबा महाकाल के दर पर आए भारतीय क्रिकेटर्स

01 जनवरी 2026 : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, राधा यादव, शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर सहित कई सदस्यों ने अलसुबह होने वाली भस्म आरती में ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ लिए.

16 जनवरी 2026 : भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, बेटिंग कोच शीतांशु ने भस्मार्ती दर्शन लाभ लिए. भारतीय क्रिकेट टीम के केएल. राहुल ने भी नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की.

17 जनवरी 2026 : भारतीय क्रिकेट टीम सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी विराट कोहली और कुलदीप यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में की प्रार्थना. दोनों खिलाड़ियों ने काफी देर तक 'जय श्री महाकाल' का जाप किया और भगवान शिव की जयकारे लगाए.

19 जनवरी 2026 : भारतीय क्रिकेट टीम के नितीश कुमार रेड्डी ने बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशनके अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने भी पूजा अर्चना की.

फिल्मी सितारे रोजाना पहुंच रहे महाकालेश्वर मंदिर

बॉलीवुड में भगवान महाकालेश्वर का अलग ही क्रेज है. इंदौर के आसपास फिल्म की शूटिंग हो तो सभी कलाकार और फिल्ममेकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं. किसी भी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्मी सितारों का महाकालेश्वर मंदिर में आना-जाना लगा रहता है. फिल्म की कामयाबी की प्रार्थना के लिए फिल्म कलाकार बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं.

विदेशी राजनयिक भी बाबा महाकाल के मुरीद

भगवान महाकालेश्वर की ख्याति विदेशों तक में है. इसलिए विदेश से आने वाले कई राजनयिकों ने भी उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. 24 मार्च 2025 को विक्रमोत्सव के तहत आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने कई देशों के राजनयिक उज्जैन पहुंचे. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मेहमानों ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही विदेशी मेहमानों ने उज्जैन की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को भी देखा उनके बारे में जाना.

बाबा महाकाल की भक्ति में लीन टीम इंडिया के नितीश कुमार रेड्डी (Source : Mahakaleshwar temple)

कई देशों के दूतावासों के अफसर पहुंचे

फिजी, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका दूतावास से आए अधिकारियों में विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग की रामसेला एवलिन लेसोथो, उच्च आयोग की बोहलोकी मोरोजेल और मोत्सेलिसी बर्नाडेटो फात्सिमो मोखोथो ने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इनके साथ ही लेसोथो किंगडम हाई कमीशन की डिप्लोमेट बोहलोकी मोराहेले भी अपने प्रतिनिधिमंडल ने भी मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

28 नवंबर 2025 को मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए. वह भोग आरती में शामिल हुए. नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने शिव साधना की. मंदिर के गर्भ गृह के द्वार से माथा टेका.

परिवार की कुशलता के साफ सफलता की कामना

बाबा महाकाल के धाम में दर्शन को पहुंच रहे खिलाडियों को लेकर मंदिर के पुजारी राघव शर्मा का कहना "ये बाबा महाकाल के प्रति आस्था है. कोई भी काम शुरू करने, उसमें विजय प्राप्ति के लिए हौसला बढ़ाने के लिए खिलाड़ी भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं." मंदिर के पुजारी अर्पित शर्मा कहते हैं "बाबा के धाम में खिलाड़ी ही नहीं अभिनेता, अभिनेत्रियों का भी हर दूसरे दिन दर्शन का क्रम बना रहता है. खिलाड़ियों ने परिवार की कुशलता की कामना के साथ ही प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़ी मनोकामनाएं बाबा महाकाल से की हैं."