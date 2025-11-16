ETV Bharat / state

महाकाल की शरण में राघव चड्ढा, अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन ने भी किए दर्शन

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को बाबा महाकाल के गर्भगृह के द्वार से माथा टेक भगवान श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया. उन्होंने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की. मंदिर समिति की और से उप प्रशासक एसएन सोनी एवं सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने सांसद राघव चड्ढा का सम्मान किया.

उज्जैन: शनिवार को बाबा महाकालेश्वर धाम में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी मां के साथ दर्शन करने पहुंचे. राघव ने महाकाल के दर्शन कर अपना अनुभव साझा किया. इसके साथ ही दिल्ली ब्लास्ट और बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी. राघव के अलावा अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन मेहता ने भी रविवार सुबह भगवान का आशीर्वाद लिया और भस्म आरती में शामिल हुए.

महाकाल के दर्शन करने पहुंचे राघव चड्ढा (Mahakal Temple Committee)

वहीं, फिल्म अभिनेता रवि दुबे और फिल्म अभिनेत्री सरगुन मेहता रविवार सुबह भस्म आरती में पहुंचे और दर्शन लाभ लिया. भस्म आरती के दौरान दोनों कलाकारों ने श्रद्धा एवं आस्था के साथ भगवान महाकाल के गर्भगृह के द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लिया. नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की. दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी ने दोनों का स्वागत व सम्मान किया.

अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन (Mahakal Temple Committee)

'महाकाल के दर्शन से मिलता है डिवाइन एहसास'

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि "बाबा महाकाल से देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की है. मन के भाव बाबा महाकाल के चरणों में रखने का मौका मिला है. जब भी आते हैं तो एक डिवाइन वाइब का एहसास होता है, मन को शांति मिलती है. मां के साथ बाबा महाकाल का दर्शन कर अच्छा लगा. बाबा की कृपा है कि वे बार-बार बुला लेते हैं.

महाकाल की शरण में राघव चड्ढा (Mahakal Temple Committee)

दिल्ली ब्लास्ट, बिहार चुनाव पर राघव का बयान

बिहार चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा, "मंदिर में राजनीतिक सवाल के जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है. संसद सत्र शुरू होने पर वहां खूब चर्चा होगी." राघव ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा, "बहुत दुखद घटना रही दिल्ली की. सरकार से मैं यही कहूंगा कि समस्त देशवासी सरकार के साथ है, एकजुट है. सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को ऐसा दंड दे की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो दंड उदाहरण बने. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान चली गई, इस हादसे में उनके परिवार को प्रभु खूब हिम्मत दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करें.

अभिनेता रवि दुबे ने मंदिर में दर्शन कर मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा, "बाबा का आशीर्वाद सरगुन के साथ लिया है. तमाम भक्तों के बीच बैठकर खूब मन को शांति मिली, आनंद आया."