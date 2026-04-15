लाइन में लगने की झंझट खत्म, भस्म आरती की ऑफलाइन परमिशन बंद, तत्काल करें ऑनलाइन बुकिंग
महाकाल के भक्त भस्म आरती की तत्काल कर सकेंगे बुकिंग, मंदिर समिति ने शुरू की नई व्यवस्था, एक दिन पहले मिलने वाली ऑफलाइन व्यवस्था बंद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 10:16 AM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का धाम लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज 1 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. मंदिर समिति ने भस्म आरती बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. पहले दर्शनार्थी 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर जो बुकिंग 1 दिन पहले ऑफलाइन लाइन में लग कर टिकट काउंटर से बुक करवा लेते थे, अब ये व्यवस्था बंद कर ऑनलाइन कर दी गई है.
दर्शनार्थी अब एक दिन पहले ऑनलाइन ही बुकिंग करवा सकेंगे. तीन माह पहले होने वाली भस्मारती की बुकिंग का समय बदलकर उसे एक माह कर दिया है. जो ऑफलाइन थी एक दिन पहले ऑनलाइन कर दी गई है. जानकारी मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया द्वारा दी गई. मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया, ''9 अप्रैल से तत्काल भस्म आरती बुकिंग व्यवस्था शुरू की गई है जो सुचारू रूप से जारी है.''
भस्म आरती बुकिंग के भी अब 200 रुपए देने होंगे
मंदिर समिति ने 9 अप्रैल से पूर्व मंदिर में भस्म आरती बुकिंग को लेकर दो नियम बनाये थे. एक 3 माह पहले स्लॉट अनुसार 200 रु शुल्क देकर ऑनलाइन बुकिंग करवाना, दूसरा जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते वे 1 दिन पहले मंदिर के बाहर लगे काउंटर पर लाइन में लग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर 4 से 5 घण्टे लाइन में लग निशुल्क भस्म आरती बुकिंग करवा लेते थे. लगभग 300 सीट निःशुक्ल दर्शनार्थियों के लिए तय थी. इसके अलावा पुजारी, मीडिया, प्रशासन, पुलिस, नेताओं के लिए अलग-अलग कोटे तय हैं. अब 3 माह पहले ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए 1 माह पहले कर दिया है. दूसरा ऑफलाइन बुकिंग बंद कर उसे 1 दिन पहले ऑनलाइन कर दिया है.
अब लाइन में नहीं लगना होगा लेकिन शुल्क देना होगा
श्री महाकाल मंदिर समिति की इस नई व्यवस्था से दर्शनार्थी https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/ मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करवा सकते हैं. इससे अब दर्शनार्थियों को घण्टों लाइन में लगने से राहत मिलेगी. वहीं, उसके बदले 200 रुपए शुल्क देना होगा. इसका नुकसान उन दर्शनार्थियों का होगा जो भी तकनीकी दुनिया से दूर है और भगवान की भक्ति के लिए बिना किसी डिजिटल जानकारी के मंदिर पहुंच दर्शन लाभ लेने की आस में घण्टों लाइन में बिता देते है. वह ऑफलाइन बुकिंग कर आसानी से दर्शन लाभ के पाते थे.
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कब होगी ऑनलाइन बुकिंग?
भस्म आरती दर्शन के लिए जो ऑफलाइन व्यवस्था थी, वहीं ऑनलाइन भी रहेगी. पहले काउंटर सुबह 8 बजे खुलता था अब वेबसाइट पर बुकिंग लिंक सुबह 08 बजे खुलेगी. 300 सीट रिक्त रहेगी जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही बुक की जाएगी, 200 रुपए शुल्क के साथ. आपको उदाहरण के तौर पर 2 तारीख की सुबह की बुकिंग करना है. तो 1 तारीख की सुबह 08 बजे पोर्टल पर बुकिंग करें. इसमें आपको अपना फ़ोटो और आआईडी देना होगा.
इससे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने संध्या आरती और शयन आरती को लेकर भी बदलाव किए थे. यह दोनों आरतियांं पहले दर्शनार्थी नि:शुल्क दर्शन लाभ ले सकते थे. लेकिन अब दर्शनार्थियों को ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग करवा कर तय शुल्क के साथ दर्शन लाभ मिल पाते हैं.