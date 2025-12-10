ETV Bharat / state

महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों से फ्रॉड और बदसलूकी रोकने के लिए फुलप्रूफ इंतजाम

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से गलत बर्ताव को गंभीरता से लिया है. दावा है कि दर्शन के नाम पर ठगी जैसे मामले नहीं होंगे.

Ujjain Mahakaleshwar Temple
महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते कलेक्टर-एसपी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से दर्शन और भस्मआरती के नाम पर ठगी की घटनाएं रोकने के लिए प्रबंधन ने नई रणनीति बनाई है. मंदिर में तैनात गार्ड व अनधिकृत पुजारियों द्वारा भक्तों को झांसा देकर रुपये ऐंठने की कई घटनाएं सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन कड़े नियम कायदे बनाए हैं. मंदिर प्रबंधन समिति का कहना है कि अगले साल से मंदिर में ढेर सारी नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं. इनसे भक्तों को काफी सहूलियत होगी.

अधिकारियों-कर्मचारियों के बनेंगे पहचान-पत्र

महाकाल मंदिर में जनवरी 2026 से नए सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे. सुरक्षा एजेंसी को चेंज कर दिया गया है. प्रबंधन ने दिल्ली की नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी है. इस एजेंसी के एक हजार सुरक्षा कर्मी व्यवस्थाएं संभालेंगे. महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "हम प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के पुजारी पुरोहित भी ड्रेस कोड में रहें. साथ ही कर्मचारियों, अधिकारियों सहित सबके पहचान पत्र बनेंगे. इससे कोई भी भक्त फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकेगा."

अब मंदिर परिसर विशाल है और रोजाना एक लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. ऐसे में मंदिर में अनुशासन, सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है.

महाकाल मंदिर में नए साल से नई व्यवस्थाएं (ETV BHARAT)

पुजारियों ने भी ड्रेस कोड पर जताई सहमति

महाकाल मंदिर पुरोहित समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र व्यास ने कहा "मंदिर की बैठक में जो निर्णय होगा, उस पर विचार करेंगे. अभी तक कोई बैठक नही हुई और कोई निणर्य इस प्रकार का हमारे सामने मंदिर समिति की और से नहीं आया है. ड्रेस कोड अच्छी बात है. यह स्वागतयोग्य निर्णय है." वहीं, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने कहा "यह स्वागत योग्य निर्णय है. मंदिर की तो परंपरा रही है अनुशासन और गरिमा."

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने भी कहा "अभी मंदिर समिति की इस निणर्य पर मुहर लगने के लिए बैठक होना है. मुहर लगती है सबकी सहमति से तो पुजारी पुरोहित से चर्चा कर धोती एवं सोला नियम अनुसार ड्रेस कोड होगा. पहचान पत्र तो सबके बनना हैं. महिलाओं के लिए साड़ी निर्धारित है."

Ujjain Mahakaleshwar Temple
अधिकारियों-कर्मचारियों के बनेंगे पहचान-पत्र (ETV BHARAT)

पुजारियों को पहचानने में नहीं होगी दिक्कत

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक का कहना है "गरिमा के अनुसार ही सभी का आचरण होना चाहिए. सुविधा, अनुशासन, और सुरक्षा तीनों आवश्यक हैं. मंदिर में अभी रजिस्टर्ड 16 पुजारी 22 पुरोहित एवं उनके 45 प्रतिनिधि हैं, जो भगवान की पूजन व्यवस्था संभालते हैं. अभी तक किसी का कोई फिक्स ड्रेस कोड नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था. अब इस व्यवस्था से दर्शन करने आने वाले भक्तो को पुजारी, पुरोहित, प्रतिनधियों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी."

1000 गार्ड की तैनाती पर सालाना 20 करोड़ खर्च

सालाना खर्च पर मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से नववर्ष 2026 से 1000 नए सुरक्षा गार्ड की नई एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे. अभी सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल एवं केएसएस व्यवस्था संभाल रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ है और कई शिकायतें मिलने से मंदिर समिति को मिले दिल्ली की कोर सर्विसेज प्राइवेट की और से आवेदन पर मौका दिया जा रहा है. बताया जा रहा है 1000 गार्ड के लिए 20 करोड़ सालाना मंदिर को खर्च करने होंगे. अभी तक 700 गार्ड थे.

TAGGED:

MAHAKAL MANDIR NEW SYSTEM
DRESS CODE MAHAKAL PUJARIS
I CARDS OFFICIALS EMPLOYEES
FRAUD NAME OF MAHAKAL DARSHAN
UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.