महाकाल मंदिर में मुंबई की महिला को घसीटकर बाहर किया, गार्ड पर आरोप

महाकालेश्वर मंदिर में गार्डों और मुंबई से आई महिलाओं के बीच विवाद. दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में की रिपोर्ट. घटना सीसीटीवी में कैद.

mahakal temple controversy
महाकाल मंदिर में मुंबई की श्रद्धालु से मारपीट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 5:29 PM IST

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा दर्शन के लिए आने वालों के साथ बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. गुरुवार को फिर विवाद हुआ. बाबा महाकाल के दर्शन करने मुंबई से आई महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है. दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया है.

महिला का आरोप, गार्ड ने कंधे पर हाथ रखा

सीसीटीवी फुटेज में मुंबई की महिला दर्शनार्थियों को एक महिला सुरक्षा कर्मी मंदिर के बाहर हाथ पकड़ निकालते नज़र आ रही है. महिला दर्शनार्थी के साथ आई महिलाओं को भी बाहर किया जा रहा है. महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फटेज गुरुवार रात 10 बजे के हैं. महिला दर्शनार्थी का कहना है "महाकाल मंदिर के अंदर चांदी पालकी गेट के सामने टनल में दर्शन लाइन में लगने के दौरान पुरुष गॉर्ड कंधे पर हाथ रख रहे थे, इस वजह से चिल्लाना पड़ा."

दर्शन व्यवस्था से दुखी हुई महिला

पीड़ित महिला का आरोप है "छेड़छाड़ का विरोध किया तो महिला गार्ड ने उनके साथ मारपीट की. महिला गार्ड का सपोर्ट 4 पुरुष गार्ड कर रहे थे. हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए. मेरे साथ मंदिर में गलत सुलूक हुआ. इस बारे में पुलिस थाने में शिकायत की है.ठ महिला ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा "गार्डों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया गया लेकिन ये लोग खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

सुरक्षा कर्मियों ने भी मारपीट के आरोप लगाए

वहीं, सुरक्षा कर्मियों का कहना है महिला अभद्रता कर रही थी. उसने हंगामा किया और मारपीट की. मंदिर समिति ने महिला दर्शनार्थी के विरुद्ध CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर महाकाल थाने पर शिकायत आवेदन दिया है. थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने कहा "दोनों पक्षो की और से शिकायती आवेदन मिले हैं. जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे. फिलहाल CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर व दोनों पक्षो के बयान पर आगे की कार्रवाई जारी है."

