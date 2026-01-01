ETV Bharat / state

साल के पहले दिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, महिला क्रिकेट ने लिया महाकाल का आशीर्वाद

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, साल के पहले दिन बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे लाखों भक्त.

बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे लाखों श्रद्धालु (ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 11:22 AM IST

उज्जैन: गुरुवार सुबह साल 2026 का पहला दिन है. मंदिर का गर्भ गृह और नंदी हॉल को 500 किलो फूलों से सजाया गया है. साल के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. भक्त अल सुबह 4 बजे से शुरू हुई भस्मार्ती के दौरान से ही दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं. पंचाभिषेक के बाद राजा स्वरूप में भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया.

इसके बाद फल मिष्ठान का भोग लगाया गया. दर्शन का ये क्रम हर रोज की तरह देर रात 10:30 से 11 बजे तक होने वाली शयन आरती दर्शन तक चलेगा. अल सुबह भस्म आरती में दर्शन के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी पहुंची.

500 किलो फूला से सजा गर्भ गृह-नंदी हॉल (ETV Bharat)

दर्शन को 4 मुख्य प्रवेश द्वार

मंदिर समिति की और से प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "दर्शन के लिए 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं. प्रोटोकॉल व्यवस्था पूरी तरह बंद है. इसलिए सामान्य दर्शनार्थी चारधाम पथ से शक्तिपथ होते हुए त्रिवेणी मार्ग से मानसरोवर द्वार से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं. सुबह भस्मार्ती के लिए नीलकंठ प्रवेश द्वार निर्धारित किया गया था. चलित भस्मार्ती के लिए त्रिवेणी द्वार, अति विशिष्ट दर्शनार्थी, मीडिया, नीलकंठ द्वार से प्रवेश कर पा रहे है. बड़ा गणेश मंदिर के सामने से पुजारी पुरोहित प्रवेश कर रहे हैं. सभी दर्शनार्थी सुगमता से दर्शन लाभ ले रहे हैं.

बाबा महाकाल का अभिषेक (ETV Bharat)
महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पहुंची महाकाल मंदिर (ETV Bharat)

खिलाड़ियों में कौन कौन पहुंचा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, राधा यादव, शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर सहित कई सदस्यों ने अल सुबह होने वाली भस्म आरती में ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर: जी के दर्शन लाभ लिए. दर्शन के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी द्वारा सभी खिलाड़ियों का स्वागत व सम्मान किया गया.

लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

7 दिनों में 12 लाख दर्शनार्थी

मंदिर समिति की और से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया "25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद से ही लगातार मंदिर में दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ा हुआ है. भक्तों के आस्था अनुसार ही उनके दर्शन की खास व्यवस्थाएं की गई है. लगभग 12 लाख दर्शनार्थी पिछले सप्ताह दर्शन लाभ ले चुके हैं. हर रोज यह आंकड़ा ढाई लाख या उससे अधिक भी होता है. आज 1 जनवरी है, आज भी यह आंकड़ा ढाई लाख के पार जाने की संभावना है.

