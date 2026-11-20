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उज्जैन में साधु-संतों के साथ करणी सेना, महाकाल की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ दो टूक

उज्जैन में साधु-संतों के साथ करणी सेना ( ETV Bharat )

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर करणी सेन और साधु संत एकजुट हो गए हैं. दोनों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है. सिंहस्थ 2028 से पहले मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव, वीआईपी दर्शन, सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों की भूमिका और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. करणी सेना परिवार ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंप कर मंदिर के प्रशासक आईएएस अधिकारी प्रथम कौशिक को तत्काल हटाने और मंदिर में अनियमिताओं में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

आम श्रद्धालु परेशान, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था क्यों?

करणी सेना के सुमेर सिंह सिसौदिया जिला अध्यक्ष ने मंदिर में आम और खास श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा की "महाकाल मंदिर में आज श्रद्धालु दो वर्गों में बंट गए हैं. खास श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था आसानी से हो जाती है, जबकि आम श्रद्धालु परेशान होते हैं. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को छोटी-छोटी बात पर एफआईआर तक झेलना पड़ती है. फोटो खींचने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाता है. जबकि दूसरी और वीआईपी लोगों द्वारा रील बनाई जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती." साधु-संतों के साथ करणी सेना (ETV Bharat) प्रशासनिक अधिकारियों, गार्डों और पुजारियों की भूमिका पर सवाल नगर अध्यक्ष करणी सेना लव बन्ना ने कहा कि "मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में महाकाल मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. सीएम मोहन यादव मंदिर के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की गैंग 5 से 7 सुरक्षा गार्ड और कुछ पुजारी यह सभी मिलकर अनियमितताओं और विसंगतियों को बढ़ावा दे रहे हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर करणी सेना और संत समाज एकजुट हुआ और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा." उज्जैन में करणी सेना का प्रदर्शन (ETV Bharat) महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम