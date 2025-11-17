ETV Bharat / state

सुपर स्टार धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की कामना लिए बाबा महाकाल के दर पर पहुंची जया प्रदा

अपने जमाने की मशहूर अभनेत्री व सांसद जया प्रदा पहुंची महाकालेश्वर मंदिर. पूजा-अर्चना कर नंदी के कान में मांगी मुराद.

Mahakal temple Jaya Prada
बाबा महाकाल के दर पर पहुंची जया प्रदा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ की मंगलकामना लेकर एक समय की विख्यात अभिनेत्री व सांसद जया प्रदा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची. इसके अलावा अभिनेता सनी सिंह और अभिनेत्री युक्ति थरेजा ने भी बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए. जया प्रदा ने नंदी हॉल में नंदी के कान में लगकर कुछ मुराद मांगी. इसके बाद जया प्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था की तारीफ की.

अभिनेता सनी सिंह, अभिनेत्री युक्ति थरेजा ने भी किए दर्शन

महाकालेश्वर मंदिर धाम में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त आते हैं. नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां, खिलाड़ी व अन्य VVIP भी बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहते हैं. रविवार को अभिनेत्री जया प्रदा और सोमवार सुबह अभिनेता सनी सिंह, अभिनेत्री युक्ति थरेजा बाबा महाकाल की शरण मे पहुंचे. तीनों लोगों ने देश में सुख-समृध्दि की मंगलकामना की.

महाकालेश्वर मंदिर में जयाप्रदा (ETV BHARAT)

दर्शन के बाद अभिनेत्री जया प्रदा का स्वागत एवं सम्मान मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने किया.

बाबा महाकाल से धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना

जया प्रदा ने कहा "बाबा महाकाल के धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता. बाबा हमेशा झोली भरकर भेजते हैं. बाबा जल्द ही करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाले धर्मेंद्र का स्वस्थ ठीक करें, यही मंगलकामना की है." उन्होंने मंदिर में सफाई व्यवस्थाओ की भी तारीफ की. जयाप्रदा बॉलीवुड की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं. वह लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं. फिलहाल वह भाजपा से जुड़ी हैं. जयाप्रदा ने अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ लीड रोल निभाया है.

Mahakal temple Jaya Prada
बाबा महाकाल के दर्शन कर भावविभोर जया प्रदा (ETV BHARAT)

बाबा महाकाल के दर्शन कर भावविभोर

वहीं, फिल्म अभिनेता सनी सिंह एवं फिल्म अभिनेत्री युक्ति थरेजा का भी पुजारी परिवार ने सम्मान किया. सभी कलाकारों ने मंदिर के गर्भ गृह के द्वार से माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया. सनी सिंह और युक्ति थरेजा ने मंदिर प्रबंधन द्वारा किए जा रहे सुचारु दर्शन व्यवस्थाओं की सराहना की. दोनों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को अपने लिए आध्यात्मिक एवं अविस्मरणीय अनुभव बताया.

Mahakal temple Jaya Prada
अभिनेता सनी सिंह, अभिनेत्री युक्ति थरेजा ने भी किए दर्शन (ETV BHARAT)

सन्नी सिंह ने इन फिल्मों में रोल किए

सन्नी सिंह मॉडल भी हैं. फ़िल्म 'दिल तो बच्चा है जी' से उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी. सोनू के टीटू की स्वीटी, उजड़ा चमन व अन्य फिल्मों में वह काम कर चुके हैं. अभिनेत्री युक्ति थरेजा मॉडल और टीवी सीरियलों में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं. उन्होंने जुनून, डेविल, मैक्रो व कुछ और फिल्मों में रोल किए हैं.

