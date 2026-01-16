गौतम गंभीर और केएल राहुल बाबा महाकाल की शरण में, नंदी हॉल में शिव आराधना
टीम इंडिया के कोच गौतम गभीर ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए. क्रिकेटर केएल राहुल भी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे.
Published : January 16, 2026 at 4:46 PM IST
उज्जैन : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए. दोनों दिग्गज काफी देर तक बाबा महाकाल के सामने आंखें बंदकर प्रार्थना करते रहे. उनके साथ बैंटिग कोच शीतांशु ने भी ध्यान लगाया. गौतम गंभीर व केएल राहुल के मंदिर परिसर में पहुंचते ही बाबा महाकाल के दर्शन करने आए भक्त उत्साहित हो गए.
गौतम गंभीर ने चांदी द्वार से माथा टेका
गौतम गंभीर और केएल राहुल ने बाबा महाकाल के सामने नंदी हॉल में बैठ अलग-अलग समय में शिव साधना की. चांदी द्वार से माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया. भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर एवं बैटिंग कोच शीतांशु ने भस्मार्ती दर्शन लाभ लिए. ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के प्रातःकालीन 04 बजे होने वाली भस्म आरती में दोनों ने शामिल होकर दर्शन किए. मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने स्वागत एवं सत्कार किया.
गौतम गंभीर बोले- ये उनका सौभाग्य है
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाडी के. एल. राहुल ने भी नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की दोपहर के वक़्त दर्शन किए. मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक सिम्मी यादव द्वारा उनका सम्मान किया गया. बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद गौतम गंभीर ने कहा "वह भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लेने अक्सर आया करते हैं, आज फिर दर्शन लाभ लेने पहुंचे हैं. ये उनका सौभाग्य है. बाबा महाकाल उन्हें बार-बार बुलाते हैं."
इंदौर में भारत व न्यूजीलैंड के बीच मैच 18 को
गौतम गंभीर ने मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं की भी तारीफ करते हुए अपने दर्शन के अनुभव को साझा किया. वहीं केएल राहुल ने मंदिर परिसर के अंदर अन्य मंदिरों के भी दर्शन लाभ लिए. वह भक्तिमय नजर आए. 18 जनवरी को भारत व न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच इंदौर में खेला जाना है. दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं. टीमों ने शुक्रवार सुबह जमकर प्रैक्टिस की. इस दौरान होल्कर स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.