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महाकाल की भव्य दीपावली, महिलाएं निखारती हैं बाबा का रूप, 5 दिन होती अनूठी परंपराएं

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उज्जैन: देशभर में दीपावली पांच दिनों तक धन, सुख समृद्धि और रिश्तों का पर्व है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में इन पांचों दिनों का धार्मिक और पारंपरिक स्वरूप बेहद खास है. यहां दीपावली केवल दीप प्रज्वलन और लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं, बल्कि धनतेरस से भाई दूज तक भगवान महाकाल के लिए पांच दिनों में अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं. सबसे अनूठी परंपरा रूप चौदस की है, जब पुजारी परिवार की महिलाएं मां की तरह भगवान महाकाल को सुगंधित द्रव्यों से उबटन लगाकर उनका रूप निखारती हैं. इसके बाद गर्म जल से स्नान, कपूर आरती और राजशाही श्रृंगार होता है.

रूप चौदस-मां की तरह पुजारिनें लगाती है उबटन, गर्म जल से होता है स्नान