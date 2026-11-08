महाकाल की भव्य दीपावली, महिलाएं निखारती हैं बाबा का रूप, 5 दिन होती अनूठी परंपराएं
बाबा महाकाल मंदिर में 5 दिनों तक मनाई जाती है दीवाली, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक निभाई जाती हैं अलग-अलग परंपराएं, महिलाएं होतीं हैं कर्ताधर्ता. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 5:01 PM IST
उज्जैन: देशभर में दीपावली पांच दिनों तक धन, सुख समृद्धि और रिश्तों का पर्व है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में इन पांचों दिनों का धार्मिक और पारंपरिक स्वरूप बेहद खास है. यहां दीपावली केवल दीप प्रज्वलन और लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं, बल्कि धनतेरस से भाई दूज तक भगवान महाकाल के लिए पांच दिनों में अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं. सबसे अनूठी परंपरा रूप चौदस की है, जब पुजारी परिवार की महिलाएं मां की तरह भगवान महाकाल को सुगंधित द्रव्यों से उबटन लगाकर उनका रूप निखारती हैं. इसके बाद गर्म जल से स्नान, कपूर आरती और राजशाही श्रृंगार होता है.
रूप चौदस-मां की तरह पुजारिनें लगाती है उबटन, गर्म जल से होता है स्नान
मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि "महाकाल मंदिर में रूप चौदस की परंपरा वर्ष में एक बार कार्तिक चतुर्दशी पर निभाई जाती है. इस दिन पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल को बाल स्वरूप मानकर सुगंधित द्रव्यों से उबटन लगाती हैं. जिस तरह मां अपने बच्चों को उबटन लगाकर उनका रूप निखारती हैं. उसी भाव से पूजारिनें बाबा का रूप संवारती हैं. उबटन के बाद भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाता है. सर्दियों की शुरुआत के साथ गर्म जल से स्नान करने की परंपरा का विशेष महत्व है.
स्नान के बाद महिलाएं कपूर आरती करती हैं और भगवान की नजर उतारती हैं. इसके बाद भगवान का दिव्य और राज्यशाही श्रृंगार किया जाता है. इसमें मुकुट, कानों में कुंडल, गले में मुंड माला, पुष्पों के वस्त्र और अलग-अलग प्रकार की मालाएं धारण कराई जाती है. भगवान को राजा के स्वरूप में सजाया जाता है. इसके बाद प्रातः कालीन भस्म आरती होती है. इस दिन भगवान को फुलझड़ी भी दिखाई जाती है. इस पूरी परंपरा में महिलाओं की भूमिका विशेष है, क्योंकि भगवान के रूप निखारने से लेकर कपूर आरती तक की रस्म पुजारी की महिलाएं निभाती हैं.
अन्नकूट-नए अन्न से लेकर मौसमी सब्जियों तक का भोग
नए अन्न और नई सब्जियों से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर भगवान महाकाल को भोग लगाया जाता है. चातुर्मास के दौरान जिन सब्जियों का भोग निषेध रहता है, उनकी शुरुआत भी इसी समय से होती है. बैंगन, मूली सहित अन्य मौसमी सब्जियां भोग में शामिल की जाती है. जबकि प्याज और लहसुन का उपयोग कभी नहीं होता है. परंपरागत रूप से पुजारी परिवार के घरों में रोटी, चावल, दाल और बाटी सहित भोजन तैयार किया जाता है.
अन्नकूट का मतलब हाथ से कुटा हुआ भोग. यही भोग में परंपरा का हिस्सा रहा. समय के साथ सामग्री और व्यंजनों की व्यवस्था में बदलाव आया है और कुछ सामग्री बाजार से भी मंगाई जाती है. पहले अन्नकूट सीमित और सूक्ष्म स्वरूप में होता था, लेकिन जैसे-जैसे श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर की प्रसिद्ध बढ़ी वैसे-वैसे इसका स्वरूप भी भव्य होता गया. अब अनेक प्रकार के व्यंजनों से परिसर और गर्भ ग्रह के आसपास का आयोजन सजता है. भोग के बाद प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है. भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत और उपवास भी खोलते हैं.
धनतेरस-धन चढ़ोतरी और आभूषणों का पूजन
पांच दिवसीय दीपावली की शुरुआत को लेकर महेश पुजारी बताते हैं कि धनतेरस से होती है. महाकाल मंदिर में इस दिन भगवान को प्राप्त होने वाली चढ़ोत्तरी और आभूषणों का पूजन किया जाता है. जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पूजा करवाई जाती है. पूजा में आईएएस, आईपीएस स्तर के तमाम अधिकारी शामिल होते हैं. पहले यह परंपरा पुजारी वर्ग निभाता था. धनतेरस पर धन की पूजा को केवल रुपयों पैसों तक सीमित नहीं माना जाता.
परंपरागत तौर पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न को धन माना जाता है, जबकि शहरों में नगदी और तिजोरी के धन का महत्व है. इसी भाव से आर्थिक संपत्ति और अन्न दोनों की पूजा का महत्व है. इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा भी होती है. आरोग्य, सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की जाती है.
अमावस्या: दीपों व विद्युत साज सज्जा से जगमगाता है महाकाल मंदिर
दीपावली और अमावस्या के दिन मंदिर में लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलन की परंपरा निभाई जाती है. पूरे मंदिर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सुसज्जित किया जाता है. मंदिर के परिसर कोटि तीर्थ कुंड सहित मंदिर में दीप प्रज्वलन किए जाते हैं. श्रद्धालु भी भगवान के लिए पांच-पांच दीपक लेकर मंदिर पहुंचते हैं. खास बात यह भी है भगवान की आरतियों के दौरान फुलझड़ी जलती है, लेकिन मंदिर परिसर में सुरक्षा के चलते आतिशबाजियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है."
मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार "8 नवंबर को सुबह भस्म आरती, अभ्यंग स्नान के बाद आरती, संध्या आरती और शयन आरती में पूजा अर्चना के दौरान फुलझड़ी जलाई गई. यह तमाम व्यवस्था मंदिर के धार्मिक परंपरा अनुरूप है."
गोवर्धन पूजा: गौशाला में गायों का श्रृंगार और गोधन की आराधना
दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. महाकाल मंदिर में इस दिन मंदिर की गौशाला में गायों का पूजन किया जाता है. गोवर्धन बनाया जाता है व गौशाला में साफ सफाई, गायों का रंग रोगन और सजावट की जाती है. गायों के गले में नई घंटियां बांधने की परंपरा निभाई जाती है. यह सब मंदिर समिति द्वारा किया जाता है. गोवर्धन के महत्व को समझे तो भगवान श्रीकृष्ण ने गौधन बताया है. गाय से मिलने वाला दूध, गोबर और गोमूत्र व खेती और उत्पादन में उसकी भूमिका के कारण गाय को धन के स्वरूप में माना गया है. इसी भाव से गोवर्धन पूजा के दिन गौशाला में गायों की पूजा और सेवा की जाती है.
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भाई दूज: भगवान महाकाल को भाई मानकर बांधती है महिलाएं धागा
महेश पुजारी ने बताया "पांच दिवसीय दीपावली का समापन भाई दूज से होता है. इस दिन महिलाएं भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचती हैं और उन्हें भाई स्वरूप मानकर धागा बांधती हैं. भाई को बहन का रक्षक माना जाता है. इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान महाकाल को भाई मानकर यह परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि बहनों के लिए उनका धन भाई ही होता है.
5 दिनों में बदलता है चार माह के लिए आरतियों का समय
महेश पुजारी ने बताया कि मंदिर में ऋतु परिवर्तन के साथ आरती और पूजा की दिनचर्या में भी बदलाव किया जाता है. सिर्फ भगवान महाकाल की भस्म आरती और शयन आरती में कोई बदलाव नहीं होता. सुबह की आरती का समय 7 बजे है, लेकिन 7:30 बजे इसे कर दिया जाता है. 10 बजे होने वाली भोग आरती 10:30 बजे की जाती है. देर शाम 6:30 बजे होने वाली संध्या आरती को आधे घंटे पहले 6 बजे अंधेरा होने के कारण किया जाता है. सर्दियों के चार महीनों के लिए समय में यह बदलाव होता है."