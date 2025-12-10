बाबा महाकाल को फूलमाला नहीं चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु, मंदिर समिति ने जारी की गाइडलाइन
महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए प्रबंधन ने पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया की सलाह पर लिया निर्णय.
उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. एक समय था जब भक्त गर्भ गृह में प्रवेश कर बाबा महाकाल को जल, दूध से अभिषेक कर पाते थे, फूलों की भारी-भरकम माला भगवान को भेंट करते थे. लेकिन शिवलिंग क्षरण का मामला उठा तो मंदिर के बाहर मिलने वाले जल-दूध की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए.
मामला न्यायालय पहुंचा. ASI व GSI की टीम गठित हुई. फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने न्यायालय के आदेश को मानते हुए अपने स्तर पर शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए प्रयास शुरू किए.
अजगर माला की गर्भ गृह में नो एंट्री
कुछ समय पहले महाकाल मंदिर समिति ने भक्तों का बाहर से लाकर जल-दूध चढ़ाना बंद करवाया. गर्भ गृह में प्रवेश की संख्या कम की और अब मंदिर समिति ASI, GSI की रिपोर्ट में सुझाव के आधार पर भारी-भरकम माला पर भी 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध करने जा रही है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा "भगवान महाकालेश्वर को भेंट करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लाई जाने वाली बड़ी माला जिसे अजगर माला कहा गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है."
फूल प्रसादी बेचने वालों को सूचित किया
प्रथम कौशिक ने बताया "मंदिर के बाहर फूल प्रसादी बेचने वालों को भी संदेश दिया गया है कि इस तरह की माला नहीं बेचें. माला प्रतिबंध करने की कई वजह हैं. शिवलिंग क्षरण व अन्य इसमें शामिल हैं. इस आदेश का 1 जनवरी 2026 नव वर्ष से पालन करवाया जाएगा. माला किसी के द्वारा लाई गई तो उसे मंदिर में प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी वहीं रखवा लेंगे."
भगवान को माला अर्पित करने के लिए आप मंदिर समिति से पूर्व में अनुमति ले सकते हैं. श्रृंगार के लिए मंदिर समिति तय गाइडलाइन अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाती है.
10 से 15 किलो वजनी मालाएं बनती थीं
फूल माला व्यापारी ओम गुर्जर, नितेश माली का कहना है "मंदिर समिति के इस निर्णय से हमारा काफी नुकसान होने वाला है. भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस तरह की माला भगवान को भेंट करते हैं. भगवान महाकाल को भेंट की जाने वाली अजगर माला का वजन व्यापारियों के अनुसार 10 से 15 किलो का होता है, जिसकी कीमत ₹500 से ₹1500 तक रहती है. इसके पहले दूध, नारियल एवं जल पर भी मंदिर समिति प्रतिबंध लगा चुकी है."
प्रत्येक वर्ष एएसआई एवं जीएसआई का सर्वे
न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भ गृह का टेंपरेचर मेंटेन, शिवलिंग क्षरण, मंदिर के स्ट्रक्चर व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एएसआई और जीएसआई की टीम मंदिर का सर्वे कर न्यायालय को रिपोर्ट सौंपती है, उसी में से मिले सुझाव के आधार पर मंदिर समिति समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है.