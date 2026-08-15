उज्जैन में तिरंगे में रंगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम, देशभक्ति की धुन पर थिरके श्रद्धालु
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महाकाल की नगरी देशभक्ति के रंग में रंगी, श्रद्धालु राष्ट्रभक्ति में सराबोर. उज्जैन से राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 1:15 PM IST
उज्जैन: देश शनिवार 15 अगस्त 2026 को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. देश के हर कोने में तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है. इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल की नगरी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बैंड की धुन पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया.
देशभक्ति की धुन पर थिरके श्रद्धालु
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर धाम सहित देशभर में उत्साह है. जैसे ही बैंड ने देशभक्ति की धुन छेड़ी, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. कई श्रद्धालु गीतों की धुन पर झूमते और थिरकते नजर आए. इसके साथ ही संध्या आरती के दौरान भगवान महाकाल को तीन रंगों का वस्त्र भेंट किए गए. केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में नहाया महाकाल मंदिर देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है.
भारत माता के जयकारे और बाबा महाकाल के जयघोष से गूंजा शहर
मंदिर परिसर में बैंड की प्रस्तुति शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ देशभक्ति गीतों का आनंद लिया. कहीं भारत माता के जयकारे गूंजे तो कहीं बाबा महाकाल के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा. कई श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से उज्जैन पहुंचे श्रद्धालु भी इस अनूठे माहौल में शामिल हुए. भक्ति और राष्ट्रप्रेम से सराबोर यह नजारा हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.
क्रांतिकारियों और वीर शहीदों की कहानी बच्चों को सुनाने की अपील
महाकालेश्वर मंदिर के बैंड द्वारा संध्या आरती के दौरान राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तृती दी गई. जिसने मंदिर पहुंचे श्रद्धलुओं में राष्ट्र भक्ति की भावना नजर आई. उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कहा, "सभी लोग अपने-अपने बच्चों को क्रांतिकारीयों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों की कहानियों से अवगत करवाएं. अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाएं और आजादी के इस महापर्व को जोश के साथ मनाएं."
देशभक्ति गीतों के बीच लगे महाकाल के जयकारे
श्रद्धालुओं ने कहा कि, बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात है. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर में देशभक्ति गीतों के बीच जश्न का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा. श्रद्धालुओं के मुताबिक, एक तरफ बाबा महाकाल के जयकारे और दूसरी तरफ भारत माता के जयघोष ने माहौल को बेहद खास बना दिया. कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ, जैसे महाकाल की नगरी में पूरा देश एक साथ आजादी का उत्सव मना रहा हो.
- सिंहस्थ की राह आसान, रफ्तार में उज्जैन-जावरा फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी महाकाल नगरी
- कुंभ 2016 के अनुभव पर भरोसा, जगदीश अग्रवाल संभालेंगे सिंहस्थ की बागडोर
महापौर ने सफाई कर्मियों को सौंपे अपने अवार्ड
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन में सम्मान और आत्मीयता की अनूठी तस्वीर देखने को मिली. महापौर मुकेश टटवाल ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान खुद को मिले सम्मान, अवॉर्ड और अन्य उपहार सफाई मित्रों को सौंप दिए. महापौर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए. इस दौरान सफाई मित्रों का साफा बांधकर सम्मान किया गया. मिठाई खिलाई गई और उनके साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा की गईं.
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, "शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में सफाई मित्रों की भूमिका सबसे अहम है. उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही शहर स्वच्छ और सुंदर नजर आता है. सफाई मित्र शहर के असली हीरो हैं और उनके योगदान को सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है. चार साल में मुझे जो भी सम्मान और उपहार मिले हैं, उन पर आप लोगों का हक मुझसे ज्यादा है.''