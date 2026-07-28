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सावन में महाकालेश्वर मंदिर जाने की है तैयारी, भस्म आरती से लेकर सवारी तक जान लें पूरी डिटेल

30 जुलाई से शुरू हो रहा सावन का महीना, जान लीजिए भगवान बाबा महाकाल की दैनिक दिनचर्या, भस्म आरती से लेकर शयन आरती और कब-कब निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी. उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट

BABA MAHAKAL DAILY ROUTINE IN SAWAN
भस्म आरती से लेकर सवारी तक जान लें पूरी डिटेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 6:39 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन: 30 जुलाई 2026 से श्रावण महीने की शुरुआत होने जा रही है. श्रावण का महीना आते ही श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम ही नहीं पूरी अवंतिका नगरी शिवभक्ति के रंग में सराबोर हो जाती है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पित करने और व्रत रखने से पुण्य मिलता है. आइये जानते हैं बाबा महाकालेश्वर की भस्म से शयन आरती तक, दैनिक दिनचर्या, 5 आरतियां और शिव कृपा पाने का सरल मार्ग.

महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताई भगवान की दिनचर्या

ईटीवी भारत से चर्चा में महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया "सावन महीने के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक हर अनुष्ठान का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. सावन में हर दिन गर्भ गृह के पट तड़के रात 3 बजे खोल दिए जाते हैं. वहीं सावन सोमवार को पट 02:30 बजे खोले जाते हैं. पट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयघोष से गूंज उठता है और भक्त बाबा के प्रथम दर्शन के लिए आतुर दिखाई देते हैं, लेकिन भक्तों के दर्शन से पहले महाकाल से विशेष अनुमति लेना होता है.

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उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का ड्रोन शॉट (ETV Bharat)

ऐसे शुरू होती है बाबा महाकाल की दैनिक पूजा

पुजारी महेश गुरु बताते हैं कि महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना सदियों पुरानी वंशानुगत परंपरा के अनुसार संपन्न होती है. मंदिर में पट खुलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में विराजमान भगवान के गण "वीर बालभद्र का पूजन किया जाता है. इसके बाद मंदिर की देहरी और द्वार का पूजन कर घंटानाद कर भगवान महाकाल से गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है. अनुमती मांग कर गर्भ गृह के पट खोले जाते हैं और भगवान मानभद्र का पूजन कर गर्भगृह में भगवान महाकाल की सेवा का क्रम शुरू होता है. गर्भगृह में प्रवेश के बाद भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज सहित शिव परिवार को स्नान करवाया जाता है एवं पूजन किया जाता है. इसके बाद कपूर आरती होती है और फिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए जाते हैं.

पंचामृत अभिषेक से दिव्य श्रृंगार तक

दर्शन शुरू होने के बाद भगवान महाकाल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के पुजारी पुरोहित भगवान महाकाल का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और अलग अलग पवित्र द्रव्यों से अभिषेक करते हैं. भगवान को आसन अर्पित करते हैं. सुगंधित द्रव्यों, भांग, फल व अन्य पूजन सामग्री से विशेष पूजा संपन्न होती है. इसके बाद भगवान को दोबारा शुद्ध स्नान कराया जाता है और फिर श्रृंगार का क्रम शुरू होता है. भांग से विशेष श्रृंगार कर भस्म आरती की जाती है.

SAWAN BABA MAHAKAL BHASMA AARTI
बाबा महाकाल की भस्म आरती (ETV Bharat)

भस्म आरती! जब निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं महाकाल

श्रृंगार के बाद भगवान को पवित्र भस्म (कंडे से बनी राख) से अभिषेक कराया जाता है. जिसे भस्म आरती या मंगला आरती कहा जाता है. इस दौरान बाबा महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. कहते हैं महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां विराजमान ज्योतिर्लिंग विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है. इसी कारण यहां की भस्म आरती का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है. आरती के बाद भगवान को रजत आभूषणों, मुकुट तथा दिव्य वस्त्रों से तैयार कर दिया जाता है.

महाकाल मंदिर में हर दिन होती हैं पांच प्रमुख आरतियां

भस्म आरती (अल सुबह)

दिन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आरती, जो परंपरागत पुजारियों द्वारा संपन्न की जाती है.

आरती सुबह 7 बजे

इस दौरान भगवान को चावल, दही और शक्कर का भोग लगाया जाता है. हालांकि सावन के हर सोमवार को भगवान केवल फलाहार ग्रहण करते हैं.

भोग आरती सुबह 10 बजे

पंचामृत पूजन के बाद भगवान को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भजिए और लड्डू सहित संपूर्ण राजभोग अर्पित किया जाता है.

संध्या आरती शाम 7 बजे

शाम पांच बजे के बाद भगवान का स्नान कराया जाता है और जलाभिषेक बंद हो जाता है. इसके बाद भगवान का राजसी श्रृंगार कर उन्हें राजा स्वरूप में विराजमान किया जाता है. संध्या आरती में दूध का भोग लगाया जाता है.

SAWAN BABA MAHAKAL BHASMA AARTI
महाकाल मंदिर में 5 प्रमुख आरतियां (ETV Bharat Info)

शयन आरती रात 10:20 बजे

दिन की अंतिम आरती में भगवान को मेवे का भोग अर्पित कर विश्राम के लिए निवेदन किया जाता है और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं.

पुजारी महेश गुरु के अनुसार, भस्म आरती और शयन आरती मंदिर की पारंपरिक आरतियां हैं. जबकि दिन में होने वाली अन्य तीन आरतियां शासकीय परंपरा का हिस्सा है, जो ग्वालियर रियासत के समय से चली आ रही है.

BABA MAHAKAL KI SAWARI SAWAN
महाकालेश्वर मंदिर (ETV Bharat)

सावन सोमवार को भगवान भी रहते हैं उपवास पर

खास बात यह है महाकाल मंदिर की एक विशेष परंपरा यह भी है कि सावन के हर सोमवार और प्रदोष पर भगवान महाकाल को अन्न का नहीं, बल्कि फलाहार का भोग लगाया जाता है. शाम को नगर भ्रमण के बाद मंदिर लौटने पर भगवान को विधि-विधान से विशेष भोग अर्पित किया जाता है.

कैसे करें बाबा महाकाल को प्रसन्न?

पुजारी महेश गुरु के अनुसार सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को श्रद्धा और नियमपूर्वक भगवान को जलधारा और दुग्धधारा अर्पित करनी चाहिए. बिल्वपत्र, भांग, धतूरा और पुष्प चढ़ाने चाहिए. नियम से ॐ नमः शिवाय, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र के कम से कम 108 जाप करना चाहिए. सोमवार का व्रत व शिव पूजन करना चाहिए. जरूरतमंदों की सेवा और दान-पुण्य करना चाहिए.

BABA MAHAKAL KI SAWARI SAWAN
बाबा महाकाल की सवारी का समय (ETV Bharat Info)

धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा अर्पित करने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और जलाभिषेक करने से तीन जन्मों के पापों का क्षय होता है. भक्त जरूरी नहीं महाकाल का या शिव के किसी बड़े मंदिर में ही यह सब करें, वे जहां भी शिव धाम है, शिवलिंग है, वहां सच्चे मन से भगवान को प्रसन्न कर सकते है.

महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए क्यों खास है सावन?

महेश पुजारी बताते हैं कि सनातन परंपरा के अनुसार माता सती और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप, व्रत और आराधना की थी. इसी कारण आज भी विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से श्रावण व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं.

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