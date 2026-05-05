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श्री महाकाल लोक में अब न धूप सताएगी और न बारिश, पूरे दर्शन मार्ग में लगेगा फैब्रिकेशन शेड

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की मीटिंग में भक्तों को सुगम दर्शन कराने पर जोर. महाकाल मंदिर व महाकाल लोक में बढ़ेंगी सुविधाएं.

Ujjain Mahakal Temple meeting
श्री महाकाल लोक में लगेगा फैब्रिकेशन शेड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:39 PM IST

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उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर फैसले लिए गए. बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान, दर्शन व्यवस्था में सुधार और कंट्रोल रूम के एकीकरण को भी मंजूरी प्रदान की गई. बैठक 4 मई 2026 को महाकाल महालोक कंट्रोल रूम स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित हुई.

श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा

मीटिंग की अध्यक्षता कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने की. बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को को अधिक सुदृढ़ बनाना, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को गति देना रहा.

महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक (ETV BHARAT)

महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "महाकाल महालोक में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से फैब्रिकेशन शेड लगाए जाएंगे. ये शेड त्रिवेणी गेट से नंदी द्वार होते हुए बड़े गणेश मंदिर तक पूरे दर्शन मार्ग पर बनाए जाएंगे. इससे गर्मी और बारिश के दौरान दर्शनार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल लोक की मौजूदा डिजाइन और सौंदर्य के अनुरूप किया जाएगा."

महाकाल मंदिर का 299 करोड़ का बजट पारित

दर्शन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए QR आधारित फ्लैप बैरियर्स लगाए जाएंगे, जिससे भीड़ नियंत्रण और लाइन व्यवस्था बेहतर होगी. साथ ही मंदिर की वेबसाइट पर अन्नक्षेत्र मॉड्यूल शुरू किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन अन्नदान और भोजन बुकिंग कर सकेंगे. बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंदिर समिति का लगभग 299 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया.

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को रफ्तार

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए 80 नई स्टील दानपेटियां (50 बड़ी और 30 छोटी) बनवाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 1000 बैरिकेड्स के लिए 259 लाख रुपए और हेवी स्टेनलेस स्टील बैरिकेट्स के लिए 59.14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई. बैठक में मंदिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) के साथ वेतन भुगतान को मंजूरी दी गई. मंदिर और महाकाल महालोक के कंट्रोल रूम को एकीकृत, विस्तारित और आधुनिक बनाने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

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