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'बाबा महाकाल ही दर्शन को बुलाते हैं' भस्म आरती के दर्शन कर भावविह्वल हुईं बॉलीवुड हस्तियां

मधुर भंडाकर सहित कई बॉलीवुड हस्तियां बाबा महाकाल के दर पर (ETV BHARAT)

सोमवार सुबह तड़के 2 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए. इसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी-देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रंगार किया गया. कपूर आरती हुई व भगवान को भस्म रमाई गई. इसके बाद भस्म आरती शुरू हुई.

उज्जैन : बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं के साथ ही VVIP का तांता लगा लगा रहता है. सोमवार तड़के भस्म आरती में फ़िल्म निर्माता मधुर भंडारकर, फिल्म अभिनेता जय भानुशाली एवं टीवी अभिनेत्री आरती सिंह शामिल हुईं. सभी ने नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए.

फ़िल्म निर्माता मधुर भंडारकर, फिल्म अभिनेता जय भानुशाली एवं टीवी अभिनेत्री आरती सिंह ने नंदी हॉल में नंदी जी के समीप बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए. 2 घंटे तक बॉलीवुड हस्तियां नंदी के पास बैठे रहे. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया.

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने बताया "बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर. पिछले 22 साल से मेरा यहां पर आना-जाना रहा है. महाकाल के आशीर्वाद से हमेशा हर साल आता हूं. काफी सालों के बाद मैं भस्म आरती में शामिल हुआ हूं. बहुत ही संतुष्टि, सुकून मिला है. महाकाल ही दर्शन के लिए बुलाते हैं."

फिल्म अभिनेता जय भानुशाली एवं टीवी अभिनेत्री आरती सिंह (ETV BHARAT)

महाकाल मंदिर में विकास कार्य से खुश

मधुर भंडारकर ने कहा "मैं यहां जितनी बार भी आता हूं तो उतनी बार परिवर्तन देखता हूं. काफी विकास हुआ है यहां पर कॉरिडोर जब से बना है. सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा है." अभिनेता जय भानुशाली ने बताया "हमने भस्म आरती देखी है. सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. आरती सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे कहा था कि आइए मेरे साथ और भस्म आरती में शामिल होकर जाइए."

महाकाल के दर्शन से बड़ी ऊर्जा मिली

जय भानुशाली ने बताया "आरती सिंह का कहना है कि यहां से जब भी कोई इंसान भस्म आरती में शामिल करके बाहर जाता है तो एक अलग इंसान बन के जाता है. एक अलग एनर्जी यहां से लेकर जाते हैं और उसे मैं अभी फील कर रहा हूं." टीवी अभिनेत्री आरती सिंह ने बताया "सबके लिए नियम बराबर थे, जो वहां पर बोले गए, चाहे आगे हो या कुछ पीछे वाले हों, बहुत अच्छे दर्शन हुए."