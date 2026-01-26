बाबा महाकाल का तिरंगा स्वरूप में हुआ श्रृंगार, गणतंत्र दिवस पर मंदिर की आकर्षक रोशनी से सजावट
उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को आकर्षक रोशनी और तिरंगा से सजाया गया, तिरंगा स्वरूप में किया गया बाबा महाकाल का श्रृंगार.
उज्जैन: बाबा महाकाल के धाम में हर एक पर्व को सबसे पहले मनाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है. आज गणतंत्र दिवस पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में अल सुबह होने वाली भस्मारती के दौरान बाबा का कमल के फूल से मस्तक पर तिलक लगाकर तिरंगा स्वरूप में श्रृंगार किया गया. वहीं तीन दिन छुट्टी होने के चलते बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे.
मंदिर को तीन रंगों में किया सुसज्जित
बाबा महाकालेश्वर के धाम को तीन रंगों से सुसज्जित किया गया है. पूरे मंदिर परिसर में आकर्षक रोशनी व तिरंगा जगह-जगह लगाया गया. पूरे मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ देशभक्ति भी चरम पर दिखाई दे रही है. पुजारी आशीष गुरु ने कहा "सोमवार को मंदिर के पट तड़के 04 बजे खोले गए. यहां फुट पांति व जनेऊ पाती के वंशा वली अनुसार पूजन का क्रम होता है. सबसे पहले वीर बाल भद्र की पूजा हुई. उसके बाद रोजाना की तरह भगवान की पूजन हुई. घण्टाल बजा कर भगवान को संकेत दिया गया कि हे महादेव महाकाल हम आपके द्वार खोल रहे हैं और प्रवेश करना चाहते हैं, फिर मान भद्र का पूजन और भगवान का मुख्य द्वार खोल भगवान के गर्भ गृह की डेली का पूजन हुआ.
इस तरह गर्भ गृह में हर रोज प्रवेश का क्रम पूरा होता है. गर्भ गृह में मौजूद भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, सबको स्नान करवाया जाता है. पहले कपूर आरती होती है, उसके बाद सामान्य दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाता है. इसके बाद हरि ॐ जल के बाद भगवान का पंचाभिषेक होता है. अलग-अलग प्रकार की वस्तुयें मंत्रों द्वारा भगवान को अर्पण की जाती है. भगवान के पैर धोए जाते हैं, उन्हें स्नान करवाया जाता है. उसके बाद पंचाभिषेक होता है. अलग-अलग द्रव्य से स्नान होता है.
श्रृंगार होने के बाद होती है भस्मार्ती
पुजारी अर्पीत गुरु ने बताया श्रृंगार होने के बाद भस्म से स्नान करवाया जाता है. जिसे भस्मार्ती मंगला आरती कहा जाता है. जिसके बाद रजत मुकुट आभूषण, वस्त्र भगवन को अर्पण किए जाते हैं. तिरंगा स्वरूप में भगवान को कमल का तिलक लगाकर श्रृंगार किया गया. साथ ही बाबा को आभूषण पहनाए गए मिष्ठान का भोग लगाया गया. भगवान दिव्य स्वरूप में निराकार से साकार रूप में भक्तों को दर्शन देते है. दिव्यता के साथ धूप दी जाती है, फिर दीप दर्शन, नैवेद्य चढ़ाया जाता है.