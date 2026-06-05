महाकाल मंदिर में एक-एक कदम की निगरानी, 500 कैमरों से मंदिर के चप्पे-चप्पे पर नजर
मध्य प्रदेश का हाईटेक महाकाल मंदिर, 500 कैमरों की निगरानी में हर श्रद्धालु और गतिविधि, देश की उत्कृष्ट डिजिटल और नागरिक केंद्रित परियोजना में शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 4:11 PM IST
उज्जैन: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सिर्फ अपनी धार्मिक महत्ता ही नहीं अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अब चर्चा में है. महाकालेश्वर मंदिर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है. मध्य प्रदेश का यह पहला मंदिर है, जहां करीब 500 कैमरों का नेटवर्क श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में 24 घंटे सक्रिय रहता है. मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर गर्भगृह के आस-पास और निकास मार्ग तक हर गतिविधि पर तकनीकी की नजर है.
महाकाल मंदिर में चप्पे-चप्पे पर नजर
ये 500 हाई रिजोल्यूशन कैमरा हर आने जाने वाले व्यक्ति और गतिविधियों पर नजर रखता है. यहां तक आप प्रसाद ले रहे हो या पानी पी रहे हो, आप कैमरा की नजर में हैं. एक ऐसा मंदिर, जिसका इंटेलिजेस तगड़ा चप्पा-चप्पा कैमरों की निगाहों में है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि, उत्पात या अव्यवस्था की स्तिथी में तुरंत सुरक्षा कर्मी पहुंच जाते हैं. खास बात यह है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में मंदिर के त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को देश की उत्कृष्ट डिजिटल और नागरिक केंद्रित नवाचार परियोजन में शामिल किया गया है. जिसका अवार्ड 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में मंदिर समिति को मिलेगा.
फेस रिकॉग्राइज से पकड़े जाएंगे अपराधी
कलेक्टर व महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया "इन कैमरों की खासियत सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, इनमें फेसिअल रिकॉग्निशन सिस्टम, वाहन नंबर प्लेट पहचान, तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राउड एनालिसिस जैसी सुविधाएं भी शामिल है. किसी भी संदिग्ध गतिविधियों, भीड़ के असामान्य दबाव या सुरक्षा संबंधी खतरे की स्तिथि में कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिल जाता है.
जिसे मंदिर के प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी के निर्देशन में संचालित किया जाता है. उन्होंने बताया मंदिर में हर तरह का व्यक्ति आता है, अगर अपराध प्रवत्ति का व्यक्ति भी दर्शन करके गया है, तो पुलिस से मिले फ़ोटो के आधार पर ये कैमरे फेस रिकॉग्नाइज करके बता देंगे, कि ये व्यक्ति मंदिर में कब और कितनी बार आया है. बस उस व्यक्ति का हमे फोटो अलर्ट पर डालना होगा."
500 CCTV कैमरा, 24×7 निगरानी
फेसिअल रिकॉग्निशन
व्हीकल नंबर प्लेट रिकॉग्निशन
AI सर्विलांस
रियल टाइम अलर्ट सिस्टम
मंदिर कंट्रोल रूम से 500 कैमरों का कंट्रोल
मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "500 कैमरों का कंट्रोल मंदिर के कंट्रोल रूम में है. जहां एक साथ बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर हर गतिविधि को देखा जाता है. नजर रखी जाती है. प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और तकनीक विशेषज्ञ 24 घंटे अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं. कहीं भीड़ बढ़ती है, उसका रुट डायवर्ट करवाया जाता है, संदिग्ध गतिविधिया नजर आती है. तुरंत वायरलेस सेट पर कर्मियों को अलर्ट किया जाता है. किसी का सामान गुम होने पर सुरक्षित उसे लौटाया जाता है. कुल मिलाकर दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था बेहद कारगर है.
महिला श्रद्धालु से लूट करने वाले आरोपी को पकड़ा
मंदिर के सुरक्षा अधिकारी जयंत सिंह राठौड़ जो रिटायर्ड एएसपी हैं, उन्होंने बताया "ताजा उदाहरण मंगलवार 03 जून की रात का है, जब लगभग 9 बजे दर्शन लाइन में कार्तिक मंडप एग्जिट के पास भोपाल की श्रद्धालु सपना आडवाणी से किसी ने मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया, सूचना मिलते ही उस व्यक्ति को मंदिर सुरक्षा टीम ने कैमरा व सुरक्षा टीम के सुपरवाइजर मुकेश, एसटीएफ के राजवीर व महेंद्र के नेतृत्व में तैनात कर्मियों ने पीछा कर मंदिर के गेट नंबर 10 के पास पकड़ा. उसे महाकाल थाना पुलिस के हवाले किया. दर्शनार्थी का मोबाइल सुरक्षित लौटाया."
त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को देश की उत्कृष्ट परियोजना में किया शामिल
एआई आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम है. जिसे केंद्र सरकार की 13 सदस्यी टीम ने उज्जैन आकर मंदिर में लगे, इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन देखा. जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. देश की उत्कृष्ट डिजिटल और नागरिक केंद्रित नवाचार परियोजना में केंद्र सरकार ने शामिल किया. मंदिर को ये अवार्ड अब 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा.
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TRINETRA एक हाईटेक AI आधारित वीडियो सर्विलांस प्रणाली है, जिसमें उन्नत फेसियल रिकॉग्निशन, वाहन नंबर प्लेट पहचान (ANPR), रियल-टाइम वीडियो एनालिटिक्स और भीड़ प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. यह प्रणाली मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाती है. ये 500 कैमरा उज्जैन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत मंदिर में लगाए गए हैं.