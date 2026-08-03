वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजेगा उज्जैन, बाबा महाकाल का पहला नगर भ्रमण आज, निकलेगी भव्य सवारी
उज्जैन में श्रावण माह के पहले सोमवार को निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी, सुरक्षा चाक-चौबंद, 2500 से अधिक जवान तैनात. राहुल सिंह की राठौड़ रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 4:23 PM IST
उज्जैन: श्रावण मास के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर का पहला नगर भ्रमण है. भगवान महाकाल सवारी के साथ नगर दर्शन देंगे. पहली बार यात्रा की थीम वैदिक रहेगी. पूरा सवारी मार्ग सैकड़ों बटुकों को वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहेगा. दोपहर 3 बजे महाकाल मंदिर के सभामंडप में पूजन-अर्चन शुरू होगा. उसके बाद शाम 4 बजे भगवान नगर भ्रमण के लिए मंदिर से रवाना होंगे और भगवान शाम 6:30 बजे वापास मंदिर लौटेंगे.
सवारी के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के साथ ही मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियो की दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2500 से अधिक प्रशासनिक और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. खास बात यह है शहर के स्कूल अब 3 अगस्त से 7 सितंबर तक रविवार को लगेंगे जबकि सोमवार को अवकाश रहेगा. सभी प्रशासनिक, पुलिस के जवानों और मंदिर सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है.
भस्मार्ती से लेकर सामान्य दर्शन सहित शीघ्र दर्शन तक की जानिए व्यवस्था...
महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "मंदिर में भक्तों को दर्शन भस्मार्ती में 200 रुपये शुल्क के साथ बुकिंग व्यवस्था के जरिए चलित दर्शन की सुविधा भी दी गई है. वहीं सामान्य दर्शन के क्रम में दो अलग-अलग द्वार से दर्शन की व्यवस्था रहेगी. श्रद्धालु श्री महाकाल मंदिर के सभामंडप व कार्तिकेय मंडपम में स्थापित जलपात्र के माध्यम से जल अर्पित कर सकेंगे."
कावड़ यात्रियों की दर्शन व्यवस्था
श्रावण-भादों महीने के दौरान मंदिर आने वाले कांवड़ यात्री सप्ताह में 4 दिन- मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को गेट नंबर 1 और हरसिद्धि - चौराहा स्थित विशेष दर्शन मार्ग से प्रवेश कर सभामंडप से जल अर्पण करेंगे. वहीं शनिवार, रविवार सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण किसी भी कावड़ यात्री को जल अर्पण की अनुमति नहीं होगी.
3 अगस्त से 7 सितंबर तक सवारी
श्रावण-भादों महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों में पहली सवारी 3 अगस्त, दूसरी 10 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त, चौथी 24 अगस्त को निकलेगी. भादों महीने में पांचवी सवारी 31 अगस्त और अंतिम राजसी (शाही) सवारी 7 सितम्बर 2026 को निकाली जाएगी. सभी की अलग-अलग थीम तय की गई है. पहली सवारी में वैदिक उद्बोधन रहेगा, दूसरी सवारी में लोक नृत्य, तीसरी सवारी में पुलिस, आर्मी, स्कूल व निजी बैंड प्रस्तुति, चौथी सवारी में पर्यावरण संरक्षण संदेश, पांचवी सवारी में 84 महादेव की झांकिया, छठीं और आखिरी सवारी में सिंहस्थ महापर्व की झलक व ड्रोन, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा.
इन सवारी मार्ग ...
मंदिर पीआरओ आशीष फलवाड़िया के अनुसार "भगवान श्री महाकाल की सवारी मन्दिर के सभा मण्डप से 4 बजे निकलेगी जो महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट क्षिप्रा तट पहुंचेगी. यहां सवारी का पूजन-अर्चन होने के बाद सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती समाज मन्दिर, सत्यनारायण मन्दिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चोक, गोपाल मन्दिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होती हुई श्री महाकालेश्वर मन्दिर में वापस आएगी. "