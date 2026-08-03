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वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजेगा उज्जैन, बाबा महाकाल का पहला नगर भ्रमण आज, निकलेगी भव्य सवारी

महाकाल का नगर भ्रमण आज ( Etv Bharat )

उज्जैन: श्रावण मास के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर का पहला नगर भ्रमण है. भगवान महाकाल सवारी के साथ नगर दर्शन देंगे. पहली बार यात्रा की थीम वैदिक रहेगी. पूरा सवारी मार्ग सैकड़ों बटुकों को वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहेगा. दोपहर 3 बजे महाकाल मंदिर के सभामंडप में पूजन-अर्चन शुरू होगा. उसके बाद शाम 4 बजे भगवान नगर भ्रमण के लिए मंदिर से रवाना होंगे और भगवान शाम 6:30 बजे वापास मंदिर लौटेंगे. सवारी के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के साथ ही मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियो की दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2500 से अधिक प्रशासनिक और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. खास बात यह है शहर के स्कूल अब 3 अगस्त से 7 सितंबर तक रविवार को लगेंगे जबकि सोमवार को अवकाश रहेगा. सभी प्रशासनिक, पुलिस के जवानों और मंदिर सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है. महाकाल का नगर भ्रमण आज (ETV Bharat) भस्मार्ती से लेकर सामान्य दर्शन सहित शीघ्र दर्शन तक की जानिए व्यवस्था... महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "मंदिर में भक्तों को दर्शन भस्मार्ती में 200 रुपये शुल्क के साथ बुकिंग व्यवस्था के जरिए चलित दर्शन की सुविधा भी दी गई है. वहीं सामान्य दर्शन के क्रम में दो अलग-अलग द्वार से दर्शन की व्यवस्था रहेगी. श्रद्धालु श्री महाकाल मंदिर के सभामंडप व कार्तिकेय मंडपम में स्थापित जलपात्र के माध्यम से जल अर्पित कर सकेंगे."