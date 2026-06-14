ETV Bharat / state

बाबा महाकाल की राजसी सवारी की शान रहे हैं रामू श्यामू, हेल्थ चेकअप के बाद श्यामू को 1 माह का आराम

बाबा महाकाल की सवारी में रामू के बाद 2016 से शामिल श्यामू हाथी को 1 माह तक घुमाने-फिराने पर पाबंदी. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN RAMU SHYAMU ELEPHANT STORY
बाबा महाकाल की राजसी सवारी की शान रहे हैं रामू श्यामू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 9:25 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: हर साल की तरह इस साल 2026 में भी बाबा महाकाल की राजसी सवारी की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं. सावन माह में ठाठ-बाट के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलने वाली इस राजसी सवारी की शुरुआत 3 अगस्त से होगी, यह हर सोमवार निकलेगी और 7 सितंबर तक जारी रहेगी.

जब भी भगवान महाकाल की राजसी सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है तो लाखों श्रद्धालुओं की नजरें केवल बाबा महाकाल पर ही नहीं, बाबा महाकाल के अभिन्न साथी गजराज पर भी टिकी रहती हैं. सालों से महाकाल की सवारी का गौरव बढ़ाने वाले हाथी केवल पशु नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और विरासत के प्रतीक हैं, जो भगवान महाकाल के मनमहेश स्वरूप को अपने ऊपर बैठाकर नगर भ्रमण करवाते हैं.

महाकाल की सवारी में शामिल होते हैं हाथी

महावत शरमन गिरी ने बताया, "मेरे पास अब तक 2 हाथी रहे हैं, जो बाबा महाकाल की सवारी में सेवा देते आए हैं. जिनके नाम रामू और श्यामू हैं. ये दोनों हाथी सन 1980 से बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होते आ रहे हैं. 1980 में मेरे गुरु महाराज हाथी रामू को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदाहा गांव से इमाम उद्दीन के पास से उज्जैन लेकर आए थे. उस समय रामू की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी.

1980 से पहले भी महाकाल की सवारी में हाथी शामिल होते थे, लेकिन 1980 से यह जिम्मेदारी रामू ने संभाली. लगभग 35 वर्षों तक रामू ने महाकाल की सेवा की. साल 2016 तक वह 75 वर्ष की आयु तक लगातार महाकाल सवारी का हिस्सा बना रहा, बाद में पैरों की बीमारी के चलते उसे बचाया नहीं जा सका.

हेल्थ चेकअप के बाद श्यामू को 1 माह का आराम (ETV Bharat)

रामू की विरासत को श्यामू ने आगे बढ़ाया

इसी बीच साल 2006 में गुरु महाराज असम के गोलाघाट जिले के बालिजान गांव से अहमद अली खान से 6 साल के हाथी श्यामू को लेकर आए थे. आज श्यामू लगभग 29 वर्ष का है और रामू की विरासत को आगे बढ़ाते हुए महाकाल की सेवा कर रहा है.

महावत शरमन गिरी बताते हैं "इन नामों के पीछे कोई विशेष कहानी नहीं है, जिन लोगों से दोनों हाथी खरीदे गए थे, उन्होंने पहले से ही इनके नाम रामू और श्यामू रखे हुए थे. उज्जैन आने के बाद भी यही नाम जारी रहे और समय के साथ दोनों गजराज पूरे शहर में रामू-श्यामू के नाम से प्रसिद्ध हो गए.

Ujjain Ramu Shyamu elephant
महाकाल सवारी में शामिल होने वाला हाथी (ETV Bharat)

महाकाल की सवारी में हाथी क्यों होते हैं खास?

महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु बताते हैं, "महाकाल की सवारी में हाथियों की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है. हिंदू धर्म में हाथी को शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. भगवान गणेश का स्वरूप गजमुख है, इसलिए हाथी को विघ्नहर्ता और मंगलकारी माना जाता है.

प्राचीन ग्रंथों में हाथी को देवताओं और राजाओं की सवारी के रूप में वर्णित किया गया है. हाथी की उपस्थिति को सम्मान, गरिमा और दिव्यता का प्रतीक भी माना जाता है. प्राचीन भारत में राजा-महाराजाओं की शाही यात्राओं और विजय जुलूसों में हाथी प्रमुख रूप से शामिल होते थे. महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, इसलिए उनकी सवारी में हाथियों का शामिल होना राजाधिराज महाकाल के वैभव को दर्शाता है."

Ujjain Ramu elephant story
महाकाल की सवारी में शामिल होते हैं हाथी (ETV Bharat)

सवारी से पहले हाथी की होती है विशेष पूजा

महावत शरमन गिरी बताते हैं, "जब महाकाल मनमहेश स्वरूप में होते हैं, तब वे गजराज पर विराजमान होते हैं. जिनके साथ महाकाल मंदिर के पुजारी और चंवरधारी भी रहते हैं. नगर भ्रमण से पहले हाथी का विधिवत पूजन किया जाता है और फिर गजराज महाकाल बाबा को लेकर शहर की गलियों में बाबा महाकाल की मुख्य पालकी के पीछे-पीछे चलते हैं."

भीड़ देखकर खुश हो जाते हैं हाथी

महावत शरमन गिरी बताते हैं, "सवारी के दौरान लाखों की भीड़ में रहने के लिए हाथियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. सालों तक धार्मिक आयोजनों और सवारी का हिस्सा रहने के कारण अब हाथियों को भी भीड़ से डर नहीं लगता है. वे जितनी अधिक भीड़ देखते हैं, उतना ही सहज और प्रसन्न रहते हैं. उन्हें यह अनुभव होता है कि वह अपने ही परिवार और परिचित लोगों के बीच चल रहे हैं. इसी कारण लाखों लोगों की मौजूदगी में भी वह शांत और नियंत्रित रहते हैं."

राजसी मेहमान की तरह गजराज को मिलता है भोजन

महावत शरमन गिरी बताते हैं, "महाकाल के गजराजों की खुराक भी किसी राजसी मेहमान से कम नहीं है. हर रोज 50 किलो गन्ना, लगभग 20 किलो आटा मिलाकर 50 किलो घास, 20 किलो रोटी की टिक्कड़, हरी सब्जियां, मौसमी फल, पीपल और बरगद की टहनियां भोजन में दी जाती हैं. एक हाथी हर रोज लगभग 2 से 2.5 क्विंटल भोजन खाता है. पानी की भी विशेष व्यवस्था होती है. गर्मियों में श्यामू को दिनभर में करीब 25 बाल्टी पानी पिलाया जाता है."

स्नान पूजन से शुरू होता है श्यामू का दिन

महावत शरमन बताते हैं, "हमारा 20 सदस्यों का एक परिवार है, जो मूल रूप से छतरपुर जिले के गांव लवकुश नगर के रहने वाले हैं. सालों से उज्जैन में साईंनाथ कॉलोनी में रह रहे हैं. यहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमें जमीन का पट्टा दिया गया है, जहां हम हाथियों की सेवा करते हैं.

सुबह स्नान पूजन के बाद ही श्यामू की दिन की शुरूवात होती है. ये प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होती है और 8 बजे हाथी को लेकर घर से निकलते है. 9:30 बजे तक श्री महाकाल शिखर दर्शन करते हुए देवी हरसिद्धि माता मंदिर के क्षेत्र में ले जाते हैं, जहां महावत उसकी निगरानी करते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं.

श्यामू के स्वास्थ्य का रखा जाता विशेष ख्याल

श्यामू की नियमित मेडिकल जांच होती है. पशु चिकित्सक हर महीने स्वास्थ्य परीक्षण कर खून और अन्य नमूनों की जांच करते हैं. रामू का भी यही शेड्यूल था. महावत हाथी की चाल, आंखों और कानों की स्थिति देखकर भी उसके स्वास्थ्य का अंदाजा लगा लेते हैं. कान और आंखें सामान्य हों, तो हाथी स्वस्थ माना जाता है. यदि कान और आंखें ऊपर चढ़ी हुई दिखें, तो समझा जाता है कि उसका मूड ठीक नहीं है. व्यवहार में बदलाव आते ही उसकी विशेष देखभाल की जाती है.

हाथी और महावत का अनोखा रिश्ता

महावत शरमन गिरी बताते हैं, "सालों से साथ रहने के कारण महावत और हाथी के बीच गहरा भावनात्मक संबंध बन जाता है. हाथी अपने महावत की आवाज, संकेत और भावनाओं को समझता है. महावत भी उसकी हर हरकत, चाल और मनोदशा को पहचान लेते हैं. यही विश्वास और समझदारी महाकाल की विशाल सवारी में सब कुछ सुचारु रूप से संचालित करने में मदद करती है."

श्यामू को 1 माह तक घुमाने-फिराने पर पाबंदी

श्यामू की जांच करने उज्जैन आई डॉक्टरों की टीम ने वन विभाग को सूचित किया कि श्यामू की हालत ठीक नहीं है. उसे उपचार की जरुरत है. जिसके बाद हाथी को 1 माह तक घुमाने-फिराने पर पाबंदी लगाते हुए एक नोटिस जारी कर दिया गया है.

ऐसे में अब महावत शरमन गिरी का कहना है, "अगर हाथी को एक ही जगह खड़ा रखा, तो वो और बीमार हो जाएगा. जिससे आगामी महाकाल सवारी में शामिल होना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है. ये एक बड़ा षड्यंत्र है, हमारे हाथी को हमसे छीनने का और उसे सवारी में शामिल नहीं होने देकर दूसरे हाथी को लाने की योजना बनाने का."

आदेश के उल्लघंन पर पशु क्रूरता के तहत होगी कार्रवाई

डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया, "सर्वोच्च न्यायालय ‌द्वारा गठित हाई पावर कमेटी (HPC) की बैठक हुई थी. 11 जून को जिसने हाथी श्यामू की स्वास्थ्य स्थिति पर चर्चा के बाद न्यायालय ने निर्देश दिए कि हाथी को आराम दिया जाए. डॉक्टर चेकअप और खान पान पर ध्यान दिया जाए. निर्देशों का पालन करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है. जिसके तहत हाथी, वन विभाग की निगरानी में रहेगा. आदेशों के उल्लंघन पर पशु क्रूरता के तहत कार्रवाई करेंगे."

TAGGED:

UJJAIN MAHAKALESHWAR MANDIR
UJJAIN RAMU SHYAMU ELEPHANT
UJJAIN MAHAKAL PROCESSION
UJJAIN NEWS
UJJAIN RAMU SHYAMU ELEPHANT STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.