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मशीनों से तैयार होगा 'महाकाल' का लड्डू प्रसाद, 15 दिन से पहले खराब हुआ तो 25 लाख जुर्माना

मंदिर उपप्रशासक सिम्मी यादव ने जानकारी देते हुए कहा, 50 हजार वर्ग फुट पर 20 करोड़ की लागत से उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र(भोजनशाला) में लड्डू प्रसादी यूनिट का निर्माण किया गया है. इसमे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल है. लड्डू की बढ़ती खपत को देखते हुए 2026-2027 के लिए 40 करोड़ का टेंडर जारी किया है. इन लड्डुओं को बनाने में मशीनों का उपयोग होगा. गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण मापदंड रखे गए हैं. इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिसके पास कम से कम 3 साल का खाद्य सामग्री बनाने का अनुभव होगा. जो FSSAI, ISO 22000 से सर्टिफाइड हो, उसका 40 करोड़ का टर्नओवर रहा हो इसके अलावा लड्डुओं की शेल्फ लाइफ कम से कम 15 दिन हो.

FSSAI द्वारा लड्डू प्रसाद को दी गई है 5 स्टार रेटिंग (ETV Bharat)

वर्ष 2028 में सिंहस्थ महापर्व के मद्देनजर लड्डू प्रसाद की बढ़ती खपत को देखते हुए मंदिर समिति ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अत्याधुनिक मशीने लाने की तैयारी कर ली है. जिसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंदिर की लड्डू प्रसाद यूनिट अभी महाकाल मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर चिन्तामणि गणेश मंदिर के यहां है. अब 20 करोड़ की लागत से मंदिर समिति ने त्रिवेणी संग्रहालय के पास बने भोजनशाला अन्न क्षेत्र के यहां अत्याधुनिक लड्डू प्रसाद यूनिट बनाई है. यहीं ये मशीनें लगाई जाएगी और लड्डू बनाये जाएंगे.

उज्जैन: शुद्धता और स्वाद के लिए मशहूर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का लड्डू प्रसाद अब जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से तैयार होगा. मंदिर समिति ने इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. दरअसल महाकालेश्वर मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसके लड्डू प्रसाद को FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है. मंदिर में हर रोज 50 क्विंटल लड्डू की खपत होती है. विशेष पर्वों पर ये 100 क्विंटल तक पहुंच जाती है.

लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता शुद्धता के लिए दी गई है FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग

उन्होंने आगे कहा, श्री महाकालेश्वर मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसके लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता शुद्धता के लिए FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है. लड्डू की गुणवत्ता बरकरार रहे इसके लिए कड़े प्रावधान भी रखे गए हैं. जिसके तहत लड्डू बनाने के लिए शुद्ध घी, रागी, चना दाल, काजू किशमिश व अन्य सामग्रियों का एक तय मात्रा में उपयोग, पैकेजिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बोर्ड और लेमिनेटेड पेपर का उपयोग तथा लंबे समय तक लड्डू में ताजगी बने रहना जरूरी है. अगर लड्डू बनाने में किसी भी तरह की बड़ी लापरवाही पाई गई तो 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. घटिया एवं कच्चा माल उपयोग करने पर 5 लाख और लड्डू प्रसादी के पैकेट में वजन कम हुआ तो 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का लड्डू प्रसाद तैयार करते कारीगर (ETV Bharat)

लड्डू बनाने के लिए देशी घी, बेसन, रागी, पिसी हुई चीनी, सुखा मेवा, केसर का उपयोग

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया, लड्डू बनाने के लिए देशी घी, बेसन, रागी, पिसी हुई चीनी, सुखा मेवा, इलाइची पाउडर, केसर, जॉयफल पाउडर व अन्य सामग्री उपयोग में लाई जाती है. सामग्री पूरी तरह सात्विक होती है, इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या कृत्रिम रंग नहीं डाला जाता. खास बात यह है कि मंत्रोच्चार के साथ प्रसादी बनाई जाती है. घी और बेसन, रागी को धीमी आंच पर लंबे समय तक भुना जाता है जिससे स्वाद बढ़ जाता है.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का लड्डू प्रसाद तैयार करते कारीगर (ETV Bharat)

महाकाल मंदिर में अभी क्या है बेसन के लड्डू प्रसाद की कीमत

मंदिर में मिल रहे बेसन के लड्डू की कीमत 400 रुपये किलो है. प्रसाद अभी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 400 रुपये के अलग-अलग पैकेट मिलते हैं इसी तरह रागी के लड्डू भी मिल रहे हैं.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का लड्डू प्रसाद का पैकेट (ETV Bharat)

रागी के लड्डू से ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल व एनीमिया से होगा बचाव

मंदिर समिति ने वर्ष 2025 दीपावली पर्व से रागी के लड्डू प्रसाद की भी शुरुआत की है. मंदिर समिति का दावा है कि रागी के लड्डू श्रद्धालुओं के वरदान की तरह हैं. श्रीअन्नम रागी के लड्डू ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल के साथ ही एनीमिया से बचाव, हड्डियों को मजबूत रखने में कारगर है. ऊर्जा के बेहतर स्रोत के साथ ही विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने से यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. रागी में कैल्शियम, मैग्नेशियम और फॉस्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा शरीर में थकान महसूस नहीं होती एनर्जी बूस्ट करता है.