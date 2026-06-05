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बाबा महाकाल के दरबार में कैलाश खेर की हाजिरी, व्यवस्था देख बोले-यहां सब संभव

बाबा महाकाल का मनमोहक शृंगार सुबह तड़के 2 बजे लगभग बाबा के पट खोले गई, जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक मनमोहक शृंगार किया गया. जिसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान भस्म रमाई गई. उसके बाद शुरू हुई भस्म आरती, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.

उज्जैन: शुक्रवार तड़के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. गायक कैलाश खेर नन्दीहाल में लोगों के बीच बैठकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आये. वे महाकाल का जाप करते हुए भी दिखाई दिए. परम्परानुसार मंदिर समिति ने कैलाश खेर का स्वागत व समान किया गया. कैलाश खेर ने मंदिर की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की

कैलाश खेर ने देखी भस्म आरती

कैलाश खेर ने नंदी हाल में नंदी जी के समीप बैठकर भस्म आरती में श्रद्धा भाव से शामिल हुए. 2 घण्टे के लगभग आरती में बैठे. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके पश्चत पुजारी माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया. व नन्दी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली.

चर्चा में गायक कैलाश खेर ने बताया कि, ''एक बार जो महाकाल के द्वार पर आ जाए, जन्म जन्म के विघ्न पाप से मुक्ति पा जाए. यह प्रांगण, यह खंड, यह उज्जैनी नगरी बेहद पवित्र है. यहां के राजा हमारे महाकालेश्वर हैं, जो ब्रह्मांड के महाराजा हैं और यदि उनके दर्शन और भस्म आरती के दर्शन हो जाएं तो पापों से मुक्ति मिलती है.

गायक कैलाश खेर खिंचवाया फोटो (ETV Bharat)

मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ की

उन्होंने कहा कि, ''यहां के प्रशासनिक और यहां के मंदिर की जो व्यवस्थाओं के जो लोग हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत बड़ा देश है. भारत की जनसंख्या को और सारे श्रद्धालुओं को एक साथ एक प्रांगण में लाकर और दर्शन कराना, पूजन कराना, उस व्यवस्था को अच्छे से निभाना आसान नहीं होता. लेकिन जो आसान नहीं होता वही तो महाकाल के दर पर होता है. इसलिए यहां के लोगों की ऊर्जा भी अलग ही है.

नन्दीहाल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन कैलाश खेर (ETV Bharat)

"जय श्री महाकाल" नाम से दो गाने रिलीज

उन्होंने बताया कि "जय श्री महाकाल" के नाम से दो गाने हमने रिलीज किए थे, जिसमें कुछ अलग गायक भी गा रहे हैं हमारे साथ. जिसमें शंकर महादेवन, सोनू निगम, शाहन, अरिजीत सिंह शामिल हैं. और एक हमारा सोलो भी है.'' उन्होंने लोगों से गानों को सुनने की अपील की. साथ ही कहा अपने धर्म और संस्कृति से भावनात्मक रूप से जुड़ें.