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बाबा महाकाल के दर पर पहुंची रुपाली गांगुली, दर्शन कर लिया आशीर्वाद, देखी भस्म आरती

रुपाली गांगुली ने देखी बाबा महाकाल की भस्म आरती रुपाली नन्दी हॉल में लोगों के बीच बैठकर सिर दुपट्टा डालकर बाबा महाकाल का जाप करते हुए दिखाई दीं. सुबह तड़के 2 बजे बाबा के पट खोले गए. जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमें पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया.

उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में आम श्रद्धालु से लेकर वीवीआईपी, नेता, अभिनेता-अभिनेत्री सहित बड़ी संख्या में भक्त माथा टेकने पहुंचते हैं. गुरुवार तड़के होने वाली भस्म आरती में फिल्म अभिनेत्री रूपाली गांगुली शामिल हुईं. इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई. उन्होंने नन्दी हॉल में बैठकर भक्तिभाव से भस्म आरती देखी.

नंदी जी के कान में कही मनोकामना

श्रृंगार के बाद कपूर आरती हुई व भगवान की भस्म रमाई गई. उसके बाद भस्म आरती शुरू हुई. जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए. रूपाली गांगुली 2 घण्टे के लगभग आरती में बैठी. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके पश्चत पुजारी माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया. व नन्दी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली.

कई बार कर चुकी बाबा महाकाल के दर्शन

चर्चा में अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने बताया कि, ''मैं आज जो भी हूं बाबा महाकाल की कृपा से हूं. जब इच्छा होती है मैं बाबा के दर्शन के लिए आ जाती हूं. पहली बार 2020 में बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी, जब से ही उनका प्रयास रहता कि हर दो महीने में दर्शन करने के लिए आऊं.'' इससे पहले वह 2024, 2025, व 2026 चार महीने पहले भी दर्शन करने आ चुकी हैं.

रुपाली गांगुली को जाने माने धरावाहिक सीरियल अनुपमा से प्रसिद्ध मिली थी. इसके अलावा उन्होंने कई फ़िल्म व सीरियलों में शामिल रही हैं. उनके पिता अनिल गांगुली जाने माने फिल्म निर्देशक थे.