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गुप्त दान से लेकर हीरा-सोना, महाकाल मंदिर में 144 करोड़ का चढ़ावा, लड्डू से आए 65 करोड़

उज्जैन में बाबा महाकाल के खजाने में रिकॉर्ड बरसात, 144 करोड़ से अधिक की आय प्राप्त हुई, पिछले साल से 27 करोड़ अधिक चढ़ावा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

mahakal mandir record donation
महाकाल मंदिर में 144 करोड़ का चढ़ावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 12:38 PM IST

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उज्जैन: बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज लगभग 2 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. बीते एक साल में दर्शनार्थियों ने दान भी रिकॉर्ड तोड़ किया. मंदिर समिति से मिले आंकड़ों के अनुसार, साल 2025-2026 में 144 करोड़ 14 लाख 23 हजार से अधिक का दान मंदिर में अलग-अलग माध्यमों से आया है.

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, ''दान पेटी से 62 करोड़, नगद काउंटर से 5 करोड़ 50 लाख, मनी ऑर्डर से 1 लाख 23 हजार, ऑनलाइन 3 करोड़ 60 लाख, अन्न क्षेत्र से 3 करोड़ 38 लाख, लड्डू प्रसाद बिक्री 65 करोड़ से अधिक व अन्य गुप्त दान लगभग 4 करोड़ 65 लाख मिला है. इसके अलावा सोना, चांदी सोने के करोड़ों के आभूषण प्राप्त हुए हैं. पिछले साल की तुलना में लगभग 27 करोड़ दान में बढ़ोतरी हुई है. जिससे दर्शनार्थियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है.''

Baba Mahakal revenue 142 crores rs
उज्जैन में बाबा महाकाल के खजाने में रिकॉर्ड बरसात (ETV Bharat)

स्ट्रांग रूम में होती है गणना
मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवादिया ने बताया, ''मंदिर में आने वाला दान अलग-अलग माध्यम से होता है कैश, सिल्वर, गोल्ड जो है उसकी गणना के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाता है. जहां चुनिंदा कर्मियों को लगाया जाता है. कैमरों की निगरानी में कर्मी होते हैं और खास बात यह है कि सबकी पॉकेट सिली हुई होती है. साथ ही सख्त चेकिंग के बाद ही कर्मियों को प्रवेश और एग्जिट दिया जाता है. इस काम में मंदिर के कर्मी, बैंक कर्मी और सुरक्षा गॉर्ड मौजूद होते हैं.''

MAHAKAL LADDU PRASAD DONATION
दान की गिनती करते हुए कर्मी (ETV Bharat)

मंदिर का खर्च भी बड़ा
मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, ''मंदिर में दान राशि बढ़ने के साथ सुविधाएं भी और बेहतर दी जाती हैं, जिससे मंदिर में सामान्य दिनों में, अलग अलग मौसम परिवर्तन के दौरान या विशेष पर्वों पर पूर्व में 2.5 करोड़ खर्च आता था तो अब 5 करोड़ ये पंहुच गया है. मंदिर का विस्तार हुआ है तो मंदिर में सुरक्षा कर्मियों व अन्य अधिकारी के स्टाफ में भी बढ़ोतरी हुई है.''

जानिए पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड
आपकों बता दें, साल 2018 से 2025 तक भक्तों ने मंदिर में दिल खोलकर दान दिया था. मंदिर समिति ने पिछले साल जारी आंकड़े में बताया था कि, मंदिर को 210 करोड़ 72 लाख 5 हजार 973 रु दान मिला है. खास बात है इसमें लड्डू प्रसादी, भस्मार्ती शुल्क दर्शन, श्रृंगार बुकिंग, आभूषण व अन्य से मिली राशि को नहीं जोड़ा गया था. ये सिर्फ दान, पेटी, कैश, ऑनलाईन ट्रांसेक्शन, चेक के माध्यम से मंदिर को मिला दान था.''

आंकड़ों को ऐसे भी समझे ?

सालकितना हुआ दान (करोड़ में)
2018 -19 16CR, 18,76,445 रुपए
2019-2015CR,04,68,572 रुपए
2020-2109CR, 46,04,472 रुपए
2021-22 19CR, 97,42,018 रुपए
2022-2338CR, 91,54,901 रुपए
2023-2459CR, 91,20,297 रुपए
2024-2551CR, 22,39,268 रुपए
2025-26144CR,14,23000 रुपए
Last Updated : June 24, 2026 at 12:38 PM IST

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