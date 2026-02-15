ETV Bharat / state

महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब, अगले 44 घंटे दर्शन देंगे बाबा, भस्म आरती में विशेष श्रृंगार

उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. करीब 10 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान.

UJJAIN MAHAKAL BHASMA AARTI
महाशिवरात्रि पर महाकाल की भस्म आरती (ETV Bharat)
उज्जैन: महाशिवरात्रि पर्व पर देश और दुनिया के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. महाशिवरात्रि पर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में आधी रात से ही बाबा महाकाल के भक्तों की देखी जा रही है. महाकालेश्वर मंदिर में 10 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है.

महाशिवरात्रि पर महाकाल की भस्म आरती और विशेष पूजा

महाशिवरात्रि पर अल सुबह करीब 3 बजे से ही भस्म आरती की तैयारी शुरू हो गई थी. मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में विराजित सभी देव देवताओं का पूजन किया और बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से विषेश अभिषेक किया. बाबा को दूल्हे वाली पगड़ी पहनाई गाई.

महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब (UJJAIN MAHAKALESHWAR JYOTIRLINGA)

विदेशी फूलों से सजाया गया है बाबा महाकाल का दरबार

इस बार महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है. पूरे मंदिर परिसर को सजाने में 200 से अधिक लोग लगे थे. आंगन में रंग-बिरंगी रंगोलियां बनाई गई हैं. इसके साथ ही पूरा महाकालेश्वर मंदिर जगमग रोशनी चमक उठा है. इस बार महाकाल मंदिर को दक्षिण भारत के नटराज मंदिर की थीम पर सजाया गया है. पिछले वर्ष महाकाल मंदिर की साज सज्जा में लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए गये थे. इस बार महाशिवरात्रि पर्व के बाद ही खर्च का आकलन किया जायेगा.

mahakal bhasma aarti maha shivratri 2026
महाकाल की भस्म आरती और विशेष पूजा (ETV Bharat)

44 घंटे लगातार दर्शन देंगे बाबा महाकाल

इस बार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दिन-भर जल अर्पित होगा और भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे. खास बात यह भी है बाबा महाकाल महाशिवरात्रि पर 44 घंटे तक लगातार दर्शन देंगे. 15 फरवरी से शुरू होने वाला दर्शन का क्रम 16 फरवरी की रात तक लगातार जारी रहेगा. 16 फरवरी की अल सुबह होने वाली भस्मा आरती इस दिन दोपहर में की जाएगी, जो कि साल में एक ही दिन होती है. महाशिवरात्रि के अगले दिन अल सुबह बाबा महाकाल दूल्हा स्वरूप में दर्शन देते हैं.

maha shivratri 2026
विदेशी फूलों से सजाया गया है बाबा महाकाल का दरबार (ETV Bharat)

उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया है कि "मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं. भस्म आरती में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सही इंतज़ाम किए गए हैं. "

