सावन में महाकाल मंदिर में नई व्यवस्था, अब बिना बुकिंग संध्या और शयन आरती देख सकेंगे भक्त
सावन-भादौ से पहले महाकाल मंदिर की संध्या और शयन आरती व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अधिक संख्या में श्रद्धालु कर सकेंगे चलित दर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:25 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन एवं भादौ माह के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने संध्या आरती और शयन आरती की दर्शन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत अब कार्तिक मंडपम को अधिकतम क्षमता के साथ श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त प्रतिदिन होने वाली संध्या एवं शयन आरती के चलित रूप से दर्शन कर सकें.
श्रद्धालुओं को आरती दर्शन की अनुमति
अब तक मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संध्या आरती और शयन आरती में बुकिंग व्यवस्था के माध्यम से सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता था. प्रतिदिन करीब 1200 श्रद्धालुओं को टिकट और निर्धारित व्यवस्था के तहत आरती दर्शन की अनुमति मिलती रही है. यह श्रद्धालु पूरे समय बैठकर गणेश मंडपम से बैठकर आरती में शामिल होते हैं. वहीं नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त जिन श्रद्धालुओं को संध्या आरती एवं शयन आरती की बुकिंग नहीं मिल पाती है वह अब चलित रूप से कार्तिक मंडपम से आरती के दर्शन कर सकेंगे.
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कार्तिक मंडपम को खाली रखने का फैसला
महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि, ''सावन माह में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. अधिकांश श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि उन्हें संध्या आरती और शयन आरती के भी दर्शन का अवसर मिले. इसी को ध्यान में रखते हुए कार्तिक मंडपम को पूरी तरह खाली रखकर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आरती के दर्शन कराने का निर्णय लिया गया है.
टिकट और प्रोटोकॉल के तहत संचालित व्यवस्थाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन सावन और भादौ में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए कार्तिक मंडपम का उपयोग इस तरह किया जाएगा कि सामान्य श्रद्धालुओं को भी बड़ी संख्या में आरती के दर्शन का लाभ मिल सके.''