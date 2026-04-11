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फिल्म 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन भस्म आरती में हुईं शामिल, महाकाल की ओर किया इशारा

बाबा महाकाल की शरण में 'धुरंधर' की एक्ट्रेस उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में रोजाना आम श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी लोगों का तांता लगा रहता है. पिछले एक महीने में बाबा के दरबार में कई राजनेता, क्रिकेटर, फ़िल्म अभिनेता व अभिनेत्रियों ने पहुंचकर दर्शन लाभ लिए. इसी सिलसिले में शनिवार तड़के हुई भस्म आरती में प्रसिद्ध अभिनेत्री सारा अर्जुन अपने पिता अभिनेता राज अर्जुन व मां साम्या के साथ शामिल हुईं. उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भस्म आरती देखी.

उज्जैन: फिल्म धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. इस दौरान उनके साथ मां सान्या अर्जुन और पिता राज अर्जुन भी थे. उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भगवान का आशीर्वाद लिया, इस दौरान वह शिव साधना में लीन नजर आईं. सारा अर्जुन की मां का जन्मदिन है, इसलिए वह अपने पेरेंट्स के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची. मंदिर समिति द्वारा सारा और उनके परिवार का स्वागत सत्कार किया गया. एक्ट्रेस ने मंदिर व्यवस्थाओं की तारीफ कर अपना अनुभव भी शेयर किया.

बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार

सुबह तड़के 2 बजे लगभग बाबा के पट खोले गई जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमें पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक व मनमोहक श्रृंगार किया गया. जिसके बाद कपूर आरती व भस्म आरती की गई. जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.

शिव भक्ति में लीन सारा अर्जुन (ETV Bharat)

'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने देखी भस्म आरती (ETV Bharat)

शब्द ही नहीं हैं मेरे पास: सारा

अभिनेत्री सारा ने दर्शन के बाद कहा कि, ''बाबा महाकाल के दर्शन करके इतना अच्छा लगा की शब्द नहीं हैं मेरे पास. यहां आकर बहुत अच्छा लगा. भगवान सभी को स्वस्थ रखें, यही उनसे प्रार्थना है. मुझे मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी. यहां बहुत साफ सफाई है और सभी को आसानी से दर्शन करने का मौक मिल रहा है.'' जब उनसे पूछा गया 'धुरंधर' के बाद अगली फिल्म कौनसी है तो उन्होंने बाबा महाकाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''सब भगवान पर छोड़ दिया.''

बाबा महाकाल से मांगा खास आशीर्वाद (ETV Bharat)

6 साल की उम्र से शुरु की सारा ने एक्टिंग

सारा अर्जुन ने बहुत कम उम्र में ही ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी. छह साल की उम्र से ही वे कई विज्ञापनों व हिंदी फिल्मों में नजर आने लगी थीं. फिल्म 'धुरंधर' से उन्हें खास पहचान हासिल हुई. सारा ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है. तमिल व हिंदी के अलावा तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी अपनी अभिनय क्षमता दिखाई है.