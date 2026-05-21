ETV Bharat / state

अभिनेत्री मोनालिसा ने पति संग किए बाबा महाकाल के दर्शन, श्रृंगार देखते ही रह गए विक्रांत

रोजाना हजारों लोग करते हैं बाबा महाकाल के दर्शन बाबा महाकाल का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां हर दिन आम भक्तों के साथ-साथ बड़ी संख्या में वीवीआईपी, फिल्म अभिनेता-अभिनेत्रियां, राजनेता, क्रिकेटर और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी दर्शन के लिए पहुंचती हैं. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. बाबा महाकाल के प्रति गहरी श्रद्धा के चलते प्रसिद्ध लोग भी समय-समय पर उज्जैन पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं.

उज्जैन: प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मोनालिसा व उनके पति और अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत उज्जैन पहुंचे. गुरुवार को तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए. अभिनेत्री मोनालिसा (अंतरा बिस्वास) व फिल्म अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत नंदी हॉल में लोगों के बीच बैठकर बाबा महाकाल भक्ति में लीन नजर आये. वे महाकाल का जाप करते हुए भी दिखाई दिए. दर्शन के बाद मोनालिसा ने कहा कि, ''जिसको बुलावा आता है वही यहां आता है.'' परम्परा अनुसार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अभिनेत्री मोनालिसा व विक्रांत का स्वागत व सत्कार किया गया.

बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार

तड़के 2 बजे बाबा के दरबाद के पट खोले गई. जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमें पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया. जिसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान भस्म रमाई गई. और उसके बाद शुरू हुई भस्म आरती, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.

मोनालिसा ने नंदीहाल में बैठकर देखी आरती (ETV Bharat)

मोनालिसा ने पति संग किए बाबा महाकाल के दर्शन

एक्ट्रेस मोनालिसा व विक्रांत नंदी हाल में बैठकर भस्म आरती में श्रद्धा भाव से शामिल हुए. 2 घण्टे के लगभग आरती चली. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके पश्चत पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया. दोनों ने नन्दी जी के कान में अपनी मनोकामना कही. साथ ही महाकाल कुंड के पास फोटो भी खिंचवाई, जिन्हें मंदिर प्रशासन ने जारी किया.

श्रृंगार देखते रह गए विक्रांत

अभिनेत्री मोनालिसा ने बताया कि, ''हमको बुलावा आया जब ही हम यहां पहुंचे हैं. बहुत अच्छे से हमारे यह दर्शन हुए. मंदिर के बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहां सबका अलग-अलग कार्य है. बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा हमारा.'' वहीं मोनालिसा के पति व अभिनेता विक्रांत सिंह ने बताया कि, ''जब श्रृंगार चल रहा था तब मैं देखकर अचंभित हो गया और देखता ही रह गया. एक दम अद्भुत था और सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था. क्या बोलूं मेरे पास शब्द ही नहीं हैं, जो मैंने सुना था उससे कई गुना ज्यादा मैंने महसूस किया. मैं आभार प्रकट करता हूं मंदिर के सभी कर्मचारियों का.''