महाकाल के लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग पर सवाल! तस्वीरों में गायब मिली मैन्युफैक्चरिंग डेट
महाकाल मंदिर के टोल फ्री पर शिकायत का जवाब, कभी-कभी ऐसा हो जाता है. मंदिर समिति ने गलती मानने के बजाय बताया भ्रामक. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:11 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को बेचे जाने वाले लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है. एक श्रद्धालु ने प्रसाद के ऐसे पैकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं होने का दावा किया गया है. मामला केवल पैकेट पर तारीख गायब होने तक सीमित नहीं है. बल्कि मंदिर के टोलफ्री नंबर पर की गई शिकायत के दौरान मिले जवाब में भी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कर्मचारियों की ओर से जवाब मिला कि कभी-कभी पैकेट पर तारीख नहीं लिखी होती
शिकायतकर्ता मनीष सोलंकी ने अलग-अलग एंगल से पैकेट की तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उनकी पत्नी नीलकंठ द्वार स्थित प्रसाद काउंटर से 5 डिब्बे लेकर आई थीं. पैकेट पर निर्माण तिथि नहीं मिलने पर जब काउंटर पर सवाल किया गया तो कर्मचारियों की ओर से जवाब मिला कि कभी-कभी पैकेट पर तारीख नहीं लिखी होती और प्रसाद एक महीने तक खराब नहीं होता. श्रद्धालु का सवाल है कि जब निर्माण की तारीख ही मालूम नहीं हो तो प्रसाद की ताजगी और उसके उपयोग अवधि पर भरोसा कैसे किया जाए?
टोल फ्री पर 2 मिनट 33 सेकंड के बातचीत जवाब ने बढ़ाए सवाल
श्रद्धालु मनीष सोलंकी ने मंदिर के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई और ऑडियो को सार्वजनिक किया. 2 मिनट 33 सेकंड की बातचीत में शिकायत सुन रही महिला कर्मचारी की ओर से कहा गया कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है. प्रसाद मंदिर में प्रतिदिन बनाया जाता है और कुछ पैकेट पर तारीख लिखी होती है जबकि कुछ पर नहीं. शिकायतकर्ता को यह भी कहा गया कि यह नंबर मंदिर की जानकारी देने के लिए है, शिकायत के लिए नहीं. प्रसाद काउंटर पर मौजूद श्रद्धालु को मंदिर के कंट्रोल रूम जाकर संपर्क करना चाहिए. अब सवाल यह है कि जब मंदिर की व्यवस्था से जुड़ी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है तो वहां शिकायत सुनने और समाधान की स्पष्ट व्यवस्था क्यों नहीं है?
तस्वीर सामने लेकिन समिति ने गलती मानने के बजाय बताया भ्रामक
मंदिर समिति ने प्रेस नोट जारी कर इस पूरे मामले को भ्रामक बताया है और कहा कि श्री महाकालेश्वर: मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन द्वारा विक्रय किए जाने वाले सभी लड्डू प्रसाद के पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण तिथि (Manufacturing Date), उपयोग की अंतिम अवधि (Best Before), मूल्य एवं वजन सहित समस्त आवश्यक जानकारियां अंकित रहती हैं. यह संपूर्ण जानकारी पैकेट के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती है.
इसका प्रमाण है कि दिनांक 17 नवंबर 2026 को मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं को कुल 35.6 क्विंटल (3,560 किलोग्राम) लड्डू प्रसाद का विक्रय किया गया, जिसमें प्रत्येक पैकेट पर निर्धारित आवश्यक जानकारियां अंकित थीं. समिति द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं पैकेजिंग संबंधी मानकों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है.
FSSAI का प्रमाण पत्र व फाइव स्टार रेटिंग भी सवालों के घेरे में
खास बात यह है कि महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) की ओर से जून 2019 में ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र दिया गया था. 2021 में लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए फाइव स्टार रेटिंग भी मिली थी.