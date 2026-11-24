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महाकाल के लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग पर सवाल! तस्वीरों में गायब मिली मैन्युफैक्चरिंग डेट

महाकाल के लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग पर सवाल ( ETV Bharat )

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को बेचे जाने वाले लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है. एक श्रद्धालु ने प्रसाद के ऐसे पैकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं होने का दावा किया गया है. मामला केवल पैकेट पर तारीख गायब होने तक सीमित नहीं है. बल्कि मंदिर के टोलफ्री नंबर पर की गई शिकायत के दौरान मिले जवाब में भी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कर्मचारियों की ओर से जवाब मिला कि कभी-कभी पैकेट पर तारीख नहीं लिखी होती

शिकायतकर्ता मनीष सोलंकी ने अलग-अलग एंगल से पैकेट की तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उनकी पत्नी नीलकंठ द्वार स्थित प्रसाद काउंटर से 5 डिब्बे लेकर आई थीं. पैकेट पर निर्माण तिथि नहीं मिलने पर जब काउंटर पर सवाल किया गया तो कर्मचारियों की ओर से जवाब मिला कि कभी-कभी पैकेट पर तारीख नहीं लिखी होती और प्रसाद एक महीने तक खराब नहीं होता. श्रद्धालु का सवाल है कि जब निर्माण की तारीख ही मालूम नहीं हो तो प्रसाद की ताजगी और उसके उपयोग अवधि पर भरोसा कैसे किया जाए? महाकाल के लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग पर सवाल (ETV Bharat) टोल फ्री पर 2 मिनट 33 सेकंड के बातचीत जवाब ने बढ़ाए सवाल श्रद्धालु मनीष सोलंकी ने मंदिर के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई और ऑडियो को सार्वजनिक किया. 2 मिनट 33 सेकंड की बातचीत में शिकायत सुन रही महिला कर्मचारी की ओर से कहा गया कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है. प्रसाद मंदिर में प्रतिदिन बनाया जाता है और कुछ पैकेट पर तारीख लिखी होती है जबकि कुछ पर नहीं. शिकायतकर्ता को यह भी कहा गया कि यह नंबर मंदिर की जानकारी देने के लिए है, शिकायत के लिए नहीं. प्रसाद काउंटर पर मौजूद श्रद्धालु को मंदिर के कंट्रोल रूम जाकर संपर्क करना चाहिए. अब सवाल यह है कि जब मंदिर की व्यवस्था से जुड़ी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है तो वहां शिकायत सुनने और समाधान की स्पष्ट व्यवस्था क्यों नहीं है? महाकाल के लड्डू प्रसाद की पैकेजिंग पर सवाल (ETV Bharat)