महाकाल मंदिर में दान के आभूषण असली हैं नकली? परखने के लिए सॉलिड पैरामीटर्स
श्री महाकालेश्वर मंदिर को दान में मिले सोने-चांदी के गहनों की जांच करने के लिए समिति. सीसीटीवी से सतत निगरानी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 7:32 PM IST
उज्जैन : आजकल मंदिरों में दान किए गए आभूषणों के नकली निकलने के मामले सामने आ रहे हैं. इसके अलावा मंदिर में दान की गई नगदी और गहने चोरी के मामले भी चर्चा में हैं. इससे इतर महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति दान को लेकर काफी पारदर्शिता रखती है. चाहे नगद दान हो या सोने-चांदी के आभूषण. हर चीज का हिसाब-किताब साफ रहता है. दानपेटी के आसपास कैमरे हैं व गार्ड भी तैनात रहते हैं. आभूषणों की परख के लिए भी विशेष समिति है, जो दान में आये सोने चांदी के आभूषणों की जांच करती.
परखने के लिए 3 सदस्यीय समिति
महाकाल मंदिर में दान के सोने-चांदी के आभूषणों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति काम करती है. इसमें एक अधिकृत ज्वैलर्स, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक मंदिर का का कर्मचारी होता है. आभूषणों की जांच की लाइव रिकॉर्डिंग के साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में होती है. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की उप प्रशासक व स्टोर इंचार्ज सिम्मी यादव ने बताया "महाकाल मंदिर में सोने-चांदी के जितने भी आभूषण दान में आते हैं, उसकी कैमरों की मदद से सतत निगरानी की जाती है. जितने भी दान काउंटर हैं, वे कैमरों की सतत निगरानी में हैं. दान काउंटर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे बिल मांगा जाता है."
बिल लेने के बाद दानकर्ता को रसीद
दानकर्ता से बिल लेने के बाद मंदिर समिति द्वारा रसीद दी जाती है. दान की सामग्री को इसके बाद स्टोर में रखा जाता है. स्टोर में तीन सदस्यीय समिति के लोग मूल्यांकन करती है. सोना-चांदी के आभूषण को समिति हर पैमाने पर परखती है. इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है. शुद्ध स्वर्ण-चांदी का परसेंटेज अंकित करके मूल्यांकन किया जाता है. ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. मंदिर एक्ट लागू होने के बाद यही प्रक्रिया जारी है.
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शुद्धता जांचने के लिए मशीन आएगी
डिप्टी कलेक्टर सिम्मी यादव ने बताया "सोने-चांदी के आभूषण को ऑन स्पॉट वैरिफाई किया जाता है. सोने-चांदी के आभूषणों की जांच के लिए मंदिर समिति जल्द मशीन खरीदने का प्लानिंग कर रही है. ये मशीन बड़े शोरूम पर देखा जा सकता है. इस मशीन की मदद से तत्काल सोने चांदी का टंच पता लगाया जा सकता." समिति में शामिल मूल्यांकनकर्ता व ज्वैलर्स रविन्द्र सोनी ने बताया "वह 2020-21 से मूल्यांकन समिति में काम कर रहे हैं. कोई छोटी-मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है. लेकिन बड़े मुकुट व कुंडल सब असली पाए जाते हैं कभी-कभी फ्रॉड ज्वैलर्स के यहां से खरीदा गया सामान खोटा निकलता है. हालांकि बहुत कम ऐसा होता है."