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उज्जैन में सावन-भादों के शनिवार गायन और नृत्य को समर्पित, देखें कब किसकी क्या प्रस्तुति

उज्जैन में 30 जुलाई से 7 सितंबर तक श्री महाकालेश्वर मंदिर में देशभर के दिग्गज कलाकार हर शनिवार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां.

Ujjain Shravan Mahotsav
उज्जैन में अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव का शेड्यूल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 6:20 PM IST

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उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में इस साल 30 जुलाई से 7 सितंबर 2026 तक 21वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव आयोजन होने जा रहा है. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार "हर साल ये महोत्सव आयोजित होता है, जो भगवान महाकाल के श्रीचरणों में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक साधना का अनुपम समर्पण होगा. देश के अलग अलग राज्यों से आमंत्रित ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान कराते है."

कुल 6 शनिवारों में होंगी 20 प्रस्तुति

मंदिर में सहायक प्रशासक आशीष फ़लवाडिया के अनुसार "महोत्सव के अंतर्गत हर शनिवार को सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी. इस साल कुल 6 शनिवारों में 20 प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें शास्त्रीय गायन, तबला, बांसुरी, सितार, संतूर मोहन वीणा वादन के साथ कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम व समूह शास्त्रीय नृत्य और अन्य आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी. कार्यक्रम मंदिर के श्री महाकाल महालोक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में नि:शुल्क होगा."

ये है कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा

  • 30 जुलाई को कार्यक्रम की शुरुआत के साथ 1 अगस्त को पहले शनिवार को रिंधाना-अविनाश शास्त्रीय गायन, निशांत सिंह, देबव्रत गुप्ता तबला एवं पखावज वादन और पद्मश्री डॉ. पुरू दाधीच द्वारा समूह कथक नृत्य की प्रस्तुति.
  • 8 अगस्त दूसरे शनिवार को पं. विनोद कुमार द्विवेदी शास्त्रीय गायन, चित्रांगना आंगले पखावज वादन, अरनी भक्त समूह भरतनाट्यम तथा दिव्या शर्मा शास्त्रीय गायन प्रस्तुति.
  • 15 अगस्त तीसरे शनिवार को वैशाली बकोरे शास्त्रीय गायन, पद्मश्री रोनू मजूमदार बांसुरी वादन, रेखा राजू मोहिनीअट्टम नृत्य तथा श्रुति सिन्हा समूह कथक की प्रस्तुति.
  • 22 अगस्त चौथे शनिवार को देवलीना राय शास्त्रीय गायन, प्रतिभा रघुवंशी एलची समूह कथक, बेदोरिषी बंदोपाध्याय सितार वादन तथा लोकेश सिंह तोमर समूह शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति.
  • 29 अगस्त पांचवें शनिवार को कल्याणी सुगंधी शास्त्रीय गायन, सत्येन्द्र सिंह सोलंकी संतूर वादन तथा सौरव-गौरव मिश्रा समूह नृत्य की प्रस्तुति.
  • 5 सितंबर को समापन संध्या. महोत्सव का भव्य समापन. पद्मभूषण पं. विश्वमोहन भट्ट अपनी प्रसिद्ध मोहन वीणा का वादन प्रस्तुत करेंगे, जबकि रागिनी मक्खर द्वारा समूह कथक नृत्य की विशेष प्रस्तुति.

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