शाही सवारी के बाद महाकाल मंदिर के सभा मंडप में हड़कंप, आरती के दौरान पुजारी बेहोश
बाबा महाकाल की शाही सवारी के मंदिर में लौटने के बाद पुजारी आशीष शर्मा बेहोश होकर गिरे. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 12:24 PM IST
उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम से श्रावण व भादौ महीने की इस साल की आखिरी राजसी सवारी 7 सितंबर सोमवार को शाही ठाठ बाट के साथ निकली. सवारी सोमवार देर रात महाकाल मंदिर प्रांगण पहुंची. इसके बाद महाकाल मंदिर सभामंडप में भगवान की आरती होने लगी. इसी दौरान आरती कर रहे पुजारी आशीष शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह वहीं फर्श पर गिर गए.
जांच में सब कुछ सामान्य
पुजारी के अचानक बेहोश होते ही साथ में आरती कर रहे पुजारियों ने उन्हें संभाला. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों व अन्य पुजारियों ने पुजारी आशीष शर्मा को उठाया. तुरंत मेडिकल टीम भी सक्रिय हुई और प्राथमिक उपचार दिया गया. डॉक्टर्स ने उनका बीपी, शुगर चेक किया. सारी रिपोर्ट सामान्य आने पर लोगों ने राहत की सांस ली. आशीष पुजारी को घर पहुंचाया गया. मेडिकल टीम ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है.
पूरे समय सवारी में साथ रहे
मंदिर के साथी पुजारी संजय गुरु ने बताया "आशीष गुरु सुबह से ही भगवान महाकाल की सवारी व पूजन पाठ की तैयारियों में लगे हुए थे. महाकाल की सवारी में भी वह पूरे टाइम रजत पालकी के साथ रहे. थकान और मौसम के कारण संभवतः उनकी तबियत बिगड़ी." आशीष पुजारी की सेहत के बारे में कलेक्टर ने जानकारी ली और अपना ध्यान रखने की सलाह दी.
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उमस के कारण शरीर में पानी की कमी
महाकाल की सवारी में साथ चलने वाले लोगों का कहना है कि उमस भरी गर्मी के दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. खास बात ये है कि उमस के दौरान लगातार चलने और व्यस्त रहने के कारण अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इसलिए समय-समय पर पानी पीते रहना चाहिए.