ETV Bharat / state

शाही सवारी के बाद महाकाल मंदिर के सभा मंडप में हड़कंप, आरती के दौरान पुजारी बेहोश

महाकाल मंदिर के सभा मंडप में आरती के दौरान पुजारी बेहोश ( ETV BHARAT )