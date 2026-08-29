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महाकाल मंदिर में बना नया रिकॉर्ड, श्रावण माह में डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे

श्रावण माह में महाकाल मंदिर में बना नया रिकॉर्ड ( ETV BHARAT )

श्रावण माह में डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे महाकाल मंदिर (ETV BHARAT)

महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया के अनुसार "श्रावण माह में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1,13,25,210 श्रद्धालुओं ने सीधे दर्शन किए. वहीं, विभिन्न सवारियों व श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने लगभग 43,75,000 श्रद्धालु पहुंचे. इस प्रकार श्रावण माह में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल आंकड़ा 1,57,00,210 रहा. श्रद्धालुओ की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने भी व्यापक इंतजाम किए."

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में सामान्य दिनों भी लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं. लेकिन श्रावण माह का नजारा ही अलग होता है. इस साल भी श्रावण माह में महाकाल मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड बना. श्रावण माह के दौरान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों को आंकड़ा पहली बार डेढ़ करोड़ से ज्यादा दर्ज किया गया. मंदिर समिति प्रबंधन ने इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुगम दर्शन, भोजन प्रसादी पर खास जोर दिया.

3.47 लाख श्रद्धालु अन्नक्षेत्र की प्रसादी में

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार "अन्नक्षेत्र में श्रावण माह के दौरान 3,47,912 श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की. मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ स्वच्छ एवं सात्विक भोजन उपलब्ध कराया गया. श्रावण माह में बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के लिए 5 लाख से अधिक कावड़ यात्री उज्जैन पहुंचे. कावड़ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 स्थानों पर लगभग 2.80 लाख कावड़ यात्रियों को भोजन प्रसादी उपलब्ध कराई गई."

सावन माह में महाकाल मंदिर पहुंचे कुल 1.57 करोड़ श्रद्धालु (ETV BHARAT)

शीघ्र दर्शन से ₹14.47 करोड़ मिले

श्रावण माह में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5,76,370 शीघ्र दर्शन टिकट जारी किए गए. इससे मंदिर को लगभग ₹14.47 करोड़ की आय हुई. इसके अलावा लड्डू प्रसादी की बिक्री से ₹10.49 करोड़ की आय हुई. श्रावण माह में बाबा महाकाल की प्रसादी के रूप में 2,215.939 क्विंटल लड्डू प्रसादी की बिक्री हुई. श्रावण माह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने भगवान शिव के ‘शिव अर्धांग’ भाव को केंद्र में रखते हुए भक्ति, संगीत और कला की मनोहारी प्रस्तुतियां दीं.

श्रावण महोत्सव में 17 प्रस्तुतियां हुईं, जिनमें लगभग 100 कलाकारों ने सहभागिता की. संस्कृति संध्या में 35 प्रस्तुतियों के माध्यम से 250 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी. कुल 52 प्रस्तुतियों में लगभग 350 कलाकारों ने हुनर दिखाया.