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देश की इकोनॉमी की रीढ़ बनते मंदिर, महाकाल से लेकर अयोध्या तक हो रही अरबों की कमाई

इकोनॉमिस्ट ओमनाथ शर्मा ने बताया "भारत में लगभग 25 बड़े मंदिर हैं. इन मंदिरों के आसपास धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ है. जिसे "टेंपल इकोनॉमी" कहा जाता है. मंदिर अर्थव्यवस्था का भारत की जीडीपी में लगभग 2.32% योगदान माना जाता है. इससे हर साल लगभग 3.02 लाख करोड़ (40 बिलियन डॉलर) की आर्थिक गतिविधियां होती है.

महाकाल मंदिर के पुजारी व अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है कि मेरा मानना है कि मंदिर की ट्रस्ट व्यवस्था होना चाहिए और उस ट्रस्ट व्यवस्था के अनुसार ही मंदिर चले. मंदिर में आने वाला दान या मंदिर में आई हुई चढ़ोत्री अन्य किसी भी जगह खर्च ना की जाए. हम चाहते हैं कि मंदिर के अपने प्रकल्प चले. बड़े स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं चलाएं. गरीबों के लिए योजना चलाएं, लेकिन वह स्थानीय हो, बाहरी नहीं हो. साथ ही जो वहां के परंपरागत पुजारी हैं या जो परंपरा से वहां सेवा देते आए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए. उनको कम से कम इतना मानदेय हो, जिससे उनके भरण पोषण की पूर्ति हो सके.

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यह भी बताया जब इस प्रकार का फुटफॉल कहीं पर होता है, तो निश्चित रूप से टूरिज्म गतिविधियां और जो उस क्षेत्र, शहर जो की जो आर्थिक पूरा परिवेश है, उसमें बदलाव होता है. उज्जैन महानगर की और बढ़ रहा है. रियल स्टेट में बूम है, हॉस्पिटल सेक्टर में बूम है.

मंदिर के अपने खर्चों के लिए होती है. चूंकी तीर्थ नगरी है, कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, सभी जगह से दान प्राप्त होता है. मंदिरों की वजह से शहर में हर रोज 2 लाख के आसपास दर्शनार्थी, यात्री, पर्यटक आ रहे हैं. विशेष पर्वों पर एक दिन में संख्या तीन से चार गुना हो जाता है.

महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष व उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में साल 2018 से लेकर 2025 तक 210 करोड़ 72 लाख 5 हजार 973 रुपए के लगभग दान का ऑडिट हुआ था. इस साल 144 करोड़ 14 लाख 23 हजार के आसपास है, जिसमें सोना-चांदी अलग है, तो कुल मिलाकर ये सारी दान राशि मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के लिए होती है.

जिसमें सोना-चांदी अलग से करोड़ों की कीमत के हैं. यह आंकड़ा सिर्फ मंदिर की आर्थिक ताकत नहीं दिखाता, बल्कि बताता है कि किस तरह मंदिर की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, शहरों के कारोबार, रोजगार और विकास को बढ़ा रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर मंदिर की अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है?

उज्जैन: भारत के मंदिर सदियों से आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, लेकिन बदलते समय के साथ इनकी भूमिका अब सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रही है. देश के कई बड़े मंदिर आज करोड़ों लोगों की आस्था के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं. बात उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की करें तो वर्ष 2025-2026 के दौरान अलग-अलग माध्यमों से 144 करोड़ 14 लाख 23 हजार से अधिक की आय हुई है.

इकोनॉमिस्ट ओमनाथ शर्मा बताते हैं धार्मिक पर्यटन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है. इससे कई उद्योगों को सीधा लाभ मिलता है. होटल और आवास श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण होटल, होमस्टे और धर्मशालाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. उदाहरण के लिए, उज्जैन और अयोध्या में साल 2031 तक यात्रियों की जरूरत पूरी करने के लिए लगभग 12,500 से अधिक कमरों की आवश्यकता होगी, चूंकि उज्जैन में सिंहस्थ जैसा पर्व होता है. यहां की जरूरत और अधिक है.

इसके अलावा इन क्षेत्रों में परिवहन हवाई यात्रा, रेलवे, टैक्सी, ऑटो और स्थानीय परिवहन सेवाओं में तेज वृद्धि देखी जा रही है. उज्जैन में महाकाल लोक एवं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ई-रिक्शा चलाने वालों की संख्या 400-500 से बढ़कर आज हजारों की संख्या में हो गई है. भोजन और खान-पान रेस्टोरेंट, ढाबे और स्थानीय खाद्य विक्रेताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है.

मंदिरों की हो रही करोड़ों-अरबों में कमाई (ETV Bharat)

उज्जैन और अयोध्या में रेस्टोरेंट की संख्या लगभग 200 से बढ़कर 2,000 तक पहुंच गई. खुदरा व्यापार और हस्तशिल्प धार्मिक वस्तुएं, प्रसाद, फूल, स्मृति-चिह्न (Souvenirs) और स्थानीय हस्तशिल्प की मांग बढ़ी है.

रियल एस्टेट के दृष्टि से मंदिर नगरों में जमीन और संपत्ति की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है. कई क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ गई है. बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं स्थानीय व्यापार बढ़ने से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है. अयोधया में तो बैंकों की संख्या 15 से बढ़कर 60 तक पहुंच गई. Faith-Tech उद्योग यह एक नया और तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जिसकी अनुमानित वैल्यू 58.6 बिलियन डॉलर है. इसमें 900 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो की आज ऑनलाइन दर्शन, वर्चुअल पूजन डिजिटल डोनेशन, AI आधारित योजनाएं पर काम कर रहे हैं.

करोड़ों लोगों की आजीविका

इकोनॉमिस्ट शर्मा का दावा है रोजगार और आजीविका मंदिर अर्थव्यवस्था भारत में रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन चुकी है. वर्तमान में लगभग 7.6 से 8 करोड़ लोगों की आजीविका मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है. अनुमान है कि साल 2028 तक यह क्षेत्र 10 करोड़ नौकरियों का समर्थन कर सकता है. स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि अयोध्या में छोटे दुकानदार और फेरी वाले पहले हर रोज 400–500 कमाते थे. आज कई विक्रेता प्रतिदिन औसतन 2,500 तक की आय अर्जित कर रहे हैं. बड़े संस्थागत रोजगारदाता तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) सीधे तौर पर 14,000 से 16,000 लोगों को रोजगार देता है. इसके अलावा यह संस्था अस्पताल, स्कूल और कॉलेज संचालित करती है, सामाजिक सेवाएं प्रदान करती है.

बाबा महाकाल मंदिर (ETV Bharat)

उज्जैन और अयोध्या का आर्थिक परिवर्तन : एक अध्ययन

इकोनॉमिस्ट ओमनाथ शर्मा के अनुसार सरकारी रिपोर्ट बताती है हर साल 13 करोड़ से अधिक की संख्या में लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं. ऐसे ही अयोध्या में जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभूतपूर्व आर्थिक बदलाव देखने को मिला. श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई. राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में सालाना लगभग 1.7 लाख लोग आते थे. 2024 के केवल पहले छह महीनों में ही यहां 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई.

इस वृद्धि के कारण नया एयरपोर्ट सड़क विस्तार, नदी तट विकास, होटल और पर्यटन सुविधाएं होमस्टे की संख्या, रेस्टोरेंट की संख्या ई-रिक्शा संचालकों की संख्या, कपड़ों, धार्मिक सामग्री की दुकानों की संख्या व तमाम पर्यटन आधारित गतिविधियों से होने वाले व्यापार की संख्या बढ़ी है.

दुनिया के सबसे बड़े मेले

सिंहस्थ, महाकुंभ व कुंभ मेले का भी आर्थिक प्रभाव. कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है. महाकुंभ 2025 (प्रयागराज) लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जिनसे लगभग ₹2 लाख करोड़ आय और खर्च अनुमानित 40,000–50,000 करोड़ कुंभ 2027 (नासिक-त्र्यंबकेश्वर) अनुमानित श्रद्धालु 12 करोड़ से अधिक अनुमानित. आर्थिक गतिविधि 27,000 करोड़, महाराष्ट्र सरकार का निवेश 33,000 करोड़, 13,190 करोड़ के निवेश समझौतों (MoUs) से लगभग 32,000 रोजगार बनने की संभावना है. ऐसे ही आगामी सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन 40 करोड़ दर्शनार्थियों के आने का अनुमान. हजारों करोड़ों के विकास कार्य.

नए रुझान और बदलती मांग

आज का धार्मिक पर्यटक केवल दर्शन करने नहीं जाता, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव चाहता है. युवा पीढ़ी की नई सोच Millennials और Gen Z अब ऐसी यात्राएं पसंद कर रहे हैं, जिनमें अध्यात्म, योग, ध्यान, स्थानीय संस्कृति ऐतिहासिक कहानियां, प्रकृति और रोमांच शामिल हो. इसकी वजह से वेलनेस टूरिज्म, योग, ध्यान और आयुर्वेद आधारित पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है. अनुमान है कि यह बाजार वर्ष 2031 तक 43.76 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. अब लोग एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे धार्मिक सर्किट की यात्रा करना चाहते हैं. जैसे-रामायण सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, बौद्ध सर्किट, चार धाम सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट.

उज्जैन महाकाल लोक (ETV Bharat)

भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था अब केवल पूजा-पाठ या तीर्थ यात्रा तक सीमित नहीं रही है. यह एक विशाल आर्थिक तंत्र बन चुकी है, जो देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देती है. करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करती है और स्थानीय अर्थ व्यवस्थाओं को नई गति देती है. अयोध्या, काशी, तिरुपति और कुंभ जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि धार्मिक पर्यटन आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है. हालांकि इसके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा, ताकि विकास के साथ-साथ इन स्थलों की आध्यात्मिक पहचान भी सुरक्षित रह सके.