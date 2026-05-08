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न पैरों में जलन, न शरीर में होगी तपन, हीट प्रूफ पाथवे से हो जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन आसान

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भीषण गर्मी में भी आसानी से कर सकेंगे बाबा के दर्शन, मंदिर प्रबंधन समिति बना रही हीट प्रूफ पाथ वे.

MAHAKAL TEMPLE HEAT PROOF PATHWAY
महाकाल लोक में बनाया जा रहा हीट प्रूफ पाथ वे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के जिलों में एक तरफ जहां बूंदाबादी और बारिश देखने मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का प्रकोप भी देखने मिल रहा है. आलम यह है कि कई जिलों में पारा 41 डिग्री के पार है. इसी तरह उज्जैन में भी तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसी गर्मी में बाबा महाकाल के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था की है, जिससे वे बाबा के दर्शन लाभ अच्छे से उठा सकें और गर्मी के चलते किसी की तबीयत खराब न होग.

श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति ने लिया फैसला

बाबा महाकाल के दर्शन करने रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रदालु आते हैं. इन्हीं के साथ वीवीआईपी, राजनेता, अभिनेता, व क्रिकेटर भी बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं. उज्जैन व आसपास क्षेत्र में गर्मी भी अपना तेवर दिखा रही है. जिससे महाकाल मंदिर में आने वाले श्रदालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा में श्रद्धालुओं की सुविधान का ध्यान में रखते हुए महाकाल प्रबंधन समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

महाकाल लोक में हीट प्रूफ पाथ वे बनाया जा रहा (ETV Bharat)

महाकाल मंदिर में बनाया जा रहा हीट प्रूफ पाथ-वे

जिसमें महाकाल लोक में शेड लगाने व हीट प्रूफ पाथ-वे बनाया जा रहा है. प्रंबधन समिति ने ठंडे पानी, मेटिंग व कूलर की व्यवस्था तो पहल ही कर रखी है. साथ ही गर्मी से बचने के लिए स्प्रिंगर भी लगाए गए हैं. सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया कि "श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर व अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, प्रशासक व अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक द्वारा दिए गए निर्देश पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
भक्तों के धूप में नहीं जलेंगे पैर (ETV Bharat)

कहां से कहां तक बन रहा पाथ वे

इसी क्रम में मंदिर परिसर व महाकाल महालोक में दर्शन पथ पर लगभग 13 हजार स्क्वायर फीट में हीट प्रूफ पाथ-वे सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट का निर्माण कार्य किया जा रहा है. यह हीट प्रूफ पाथ-वे नीलकंठ से पंचमुखी हनुमान, मानसरोवर से होते हुए शंख द्वार एवं बड़ा गणेश मंदिर तक किया जा रहा है. इस हीट प्रूफ पाथ-वे के निर्माण से तपती धूप में भी श्रद्धालुओं के पैर नहीं जलेंगे. वे बिना किसी असुविधा के सहजता से दर्शन पथ पर आवागमन कर सकेंगे.

Last Updated : May 8, 2026 at 10:12 AM IST

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MAHAKAL LOK HEAT PROOF PATHWAY
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